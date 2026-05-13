35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. május 13-17.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, tavaszi sétáról, túráról, koncertről vagy moziról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Helló, Margit! // Margitnegyed (2026. május 14-17.)

Május 14–17. között újra jön a Helló, Margit! fesztivál a Margit-negyedben: helyi galériák, színházak, alkotóműhelyek és közösségi terek kapcsolódnak be a programokba, így a látogatók felfedezhetik a környék pezsgő kulturális életét. Lesz Színház víkend, Zenélő Margit, irodalmi séták, workshopok, Mechwart piknik, Pöttöm Margit és Mozdulj Margit is. Idén kiemelt téma a fenntarthatóság, ennek része a Fenntartható Divatőrületek a Fény Utcai Piacon.

Bővebb információ >>

House Piknik: Nagy Piknik 2026 // Budaörsi Repülőtér (2026. május 15-16.)

Ha szeretitek a house műfaját, május 15-16-án a budaörsi House Pikniken a helyetek! A stílus köré épülő, kétnapos minifesztiválon napközben családbarát programok szerveződnek, este azonban a látványos fényshow-val kísért buliké lesz a főszerep. A jegyár fejében részt vehettek techno jógán, falat mászhattok, nevezhettek a teqball bajnokságra, betérhettek a pihenőzóna perzsa szőnyeges bedouin sátraiba, és vár rátok a vízipipa lounge is.

Bővebb információ >>

Népsziget Kultfeszt (2026. május 15-16.)

Ismerjétek meg a város egyik legizgalmasabb alkotóhelyét a Népszigeten! Az évek alatt itt sajátos hálózata alakult ki a képzőművészeknek, festőknek, szobrászoknak, fotósoknak, keramikusoknak, dizájnereknek és zenészeknek, akik egymás után vették be magukat az egykori ipari telep zugaiba. A Népsziget Kultfeszt ezeket a kulturális formációkat és az ő összetartásukat ünnepli két napon keresztül. Egy közös kiállítással készülnek az itt alkotó művészek, de sok más program is lesz majd: az összművészeti fesztivál koncertekből, workshopokból, könyvbemutatókból, fényfestésekből és artistamutatványokból áll majd. Akad majd néhány jó falat is, egy-egy finom ital. A korábbi évek hagyományát folytatva az esemény alatt nyitott műtermek várják a látogatókat, hogy beleshessenek az alkotás folyamatába.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budai Palacsinta Piknik // Kőrösy József utca (2026. május 15-17.)

Ezzel az elnevezéssel aligha kell meggyőznünk arról, hogy május 15. és 17. között miért lesz érdemes az ALLEE felé venni az irányt, megadjuk azért a kezdőlöketet: édes és sós, töltött és rakott, amerikai és nagyi-féle, de még rántott és mentes palacsinta is vár rátok a Budai Palacsinta Pikniken.

Bővebb információ >>

Vasarely120 // Szépművészeti Múzeum (2026. május 15-től)

A Szépművészeti Múzeum várva várt, nagyszabású Vasarely kiállítása május 15-től retrospektív módon mutatja be a magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált alkotó életművét. A kiállított művek között felfedezhettek jól ismert és Magyarországon még sohasem látott alkotásokat is, amelyek együtt lehetővé teszik, hogy teljes képet kaphassatok Vasarely művészetéről. A több mint 140 műalkotás időrendben követi Vasarely pályájának fő korszakait, miközben a látogatók képet kaphatnak arról is, miként törekedett Vasarely arra, hogy a művészet kilépjen a hagyományos műtermi keretek közül.

További információ a kiállításról >>

Múzeumok Majálisa // Magyar Nemzeti Múzeum (2026. május 16-17.)

Ha tavasz, akkor majális – jól tudják ezt a múzeumok is. A Magyar Nemzeti Múzeumban idén 29. alkalommal kerül megrendezésre a Múzeumok Majálisa: május 16. és 17. között sokszínű programok, interaktív bemutatók, tárlatvezetések, beszélgetések és családi programok gondoskodnak a tartalmas kikapcsolódásról. A múzeum lüktető közösségi térré válik, a résztvevő intézmények pedig megmutatják, hogyan köthetnek össze bennünket ezek a rendkívüli helyek.

Bővebb információ >>

Kürtőskalács Vigalom // Fővárosi Állat- és Növénykert (2026. május 16-18.)

Idén is megrendezésre kerül a népszerű Kürtőskalács Vigalom, még több élményt csempészve a Fővárosi Állat- és Növénykert egyébként is mozgalmas mindennapjaiba. A Vitéz Kürtős cukrászdája glutén-, tej-, laktóz- és tojásmentes alternatívákkal, „csináld magad!” standdal, és sok-sok meglepetéssel vár. A koncertekkel és gyermekprogramokkal kísért eseményen 30 különböző ízű és formájú kürtőskalács közül választhatnak az édesszájú látogatók.

Bővebb információ >>

Ezen a hétvégén is utazhattok a nosztalgiajáratokkal:

Fő a kávé // Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (egész májusban)

A Fő a kávé Bécs 1683-as ostromától a virágzó pesti kávéházakon át napjaink legújabb kávézási szokásaiig kalauzolja a látogatót a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. A kávéillatú időutazás az első pesti kávéméréssel kezdődik, érinti a reformkort, a Pilvax kávéház világát, a kávéházak aranykorát, a szocialista presszókat, végül a jelenkor legkifinomultabb technológiáit. Kávéárusok, kereskedők, rikkancsok, irodalmárok és modern baristák szerepét is kipróbálhatjuk hangfelvételek, ikonikus filmrészletek, anekdoták, játékok és interaktív elemek segítségével – több tucat kávégép és műtárgy között, korhűen berendezett terekben.

Bővebb információ >>

Szerdai programok a fővárosban és környékén (2026. május 13.)

Lélekszimmetriák – kiállításmegnyitó // Zsengélő Café, Verőce

Zenei-irodalmi kiállításmegnyitót tart a Zsengélő Café Verőcén, május 13-án. Két Tilos Rádiós DJ (Nándesz és Toma), zenével és Hamvas Bélától vett idézetekkel teremti meg a különleges atmoszférát. A zene és a szó itt nem csupán keret, hanem a kiállítás szerves része. Kísérleti, meditatív és intenzív hangzás találkozik az ősi bölcsességgel – egy különleges, egyszeri nyitány a Lélek szimmetria kiállításhoz.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Hiperkarma Ultralight // Hunnia

Bérczesi Robi május 22-én Londonban fog koncertet adni egy teljesen új módon: előre megszerkesztett zenei alapokra énekel angol nyelvű Hiperkarma számokat. Ennek a fellépésnek a tesztkoncertjére kerül sor május 13-án a Hunnia Bisztró színpadán, ahol az angol album dalai mellett néhány magyar nyelvű számot is elő fog adni, sőt, a Drogballada című új dala premierjére is sor kerül majd.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2026. május 14.)

Szeder kislemezbemutató – vendég: Boró // Fonó Budai Zeneház

Szeder hosszú idő után újra nagy zenekaros felállásban ad koncertet, ráadásul új kislemezének bemutatója is lesz egyben! Az estét egy fiatal feltörekvő tehetség, Boró nyitja meg aki saját szerzeményeivel lép majd színpadra május 14-én a Fonó Budai Zeneházban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Andrea Centazzo & Zsolt Sőrés // Lumen Kávézó

Andrea Centazzo olasz–amerikai zeneszerző, ütőhangszeres és multimédia-művész, valamint Sőrés Zsolt (Ahad) zeneszerző, improvizátor és hangművész 2025-ben találkoztak először Berlinben. Első közös koncertjük tapasztalata után a két művész elhatározta, hogy folytatják együttműködésüket, és közös projektjükben az improvizált zene, a hangkutatás és a kortárs zenei gondolkodás határterületeit vizsgálják tovább. Duójuk zenéje a szabad improvizáció, az akusztikus és elektronikus hangrétegek, a hangtextúrák és a spontán kompozíciók világában mozog, ahol a kiterjesztett játéktechnikák és az érzékeny zenei interakció egyaránt meghatározó szerepet kapnak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

TEEM Quartet a Fülesben

Tóth Sándor szaxofonos és Eichinger Tibor gitáros jeles képviselői a magyar jazz életnek. Több, mint 30 éve zenélnek együtt, különböző formációkban. Több közös lemezük is megjelent. Közös zenekarukban saját szerzeményeiket játszák. Ráadásul Megyaszay “Megya” István basszusgitározik és Madai Zsolt dobol.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Mordái // Pontoon

A MORDÁI a ’60-as, ’70-es évek kísérletező népzenei világából merít, de mindezt zúzós, mégis szellemidéző folk rockba fordítja – a végeredmény egyszerre archaikus, vad és hipnotikus. A zenekar, amely pár év alatt az underground egyik legmarkánsabb hangjává nőtte ki magát, már bejárta a legfontosabb hazai fesztiválokat és klubokat – most pedig újra elfoglalja a Pontoon színpadát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok pénteken (2026. május 15.)

Világok arca: Baraka // Bem Mozi

A dokumentumfilm célja jelen világunk sokféle arculatának elfogulatlan bemutatása, a nagyvárosok nyüzsgő zajától a zen kert csendjéig. Lenyűgöző képsorai és megkapó zenéje miatt rendhagyó, nem mindennapi élményt nyújt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kaukázus lemezbemutató // Kobuci

Az elmúlt és a következő (?) 20 év meghatározó hazai globkrit-alterpop zenekara, a Kaukázus, a klasszikus felállással május 15-én a Kobuci Kertben mutatja be legújabb lemezét, a GY.I.K – Gyakran Ismételt Kérdéseket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Trashmadonna // Én kis kertem

Az Én kis kertemben a Trashmadonna trió lesz a vendég ezen a péntek estén. Eljátsszák nektek a régi kazettáitokat. Vegyetek részt ezen a zenei időutazáson a 80-as, 90-es évekbe.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bob Dylan, Neil Young tribute // New Orleans Club

Egy este, ahol Bob Dylan és Neil Young időtlen dalai kelnek új életre két kiváló tribute produkció előadásában. A koncerten a folk és a rock legszebb pillanatai idéződnek meg, nosztalgikus és mégis élő, friss hangzásban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. május 16.)

Találd meg a Pilis színeit – túra a Boldog Özséb-kilátóhoz // Pilisszentkereszt

Tartsatok a Pilisi barangolók csapatával egy kellemes reggeli túrán a Pilis egyik legszebb panorámájához május 16-án! Pilisszentkeresztről indulva felkapaszkodhattok a Boldog Özséb-kilátóhoz vezető ösvényen, ahonnan csodás kilátás nyílik a környező hegyekre. A korai indulásnak köszönhetően még a nagy meleg előtt élvezhetitek az erdő csendjét, a friss reggeli levegőt és a Pilis különleges hangulatát. A túra végén, 8 km múlva, Pilisszentkereszten sütivel vagy kávéval lazíthattok.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula

A sufniban talált holmikkal kiegészített Gardrób Közösségi Vásár május 16-án ismét az ELTE Gömb Aulába invitálja a lelkes árusokat és vásárlókat. A legjobb ruhák, cipők, táskák és kiegészítők mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lecsaphattok a tavaszutón.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Újbuda Bolha – Zsibongásra fel! // Kelenvölgyi Közösségi Ház

Május 16-án a Kelenvölgyi Közösségi Ház udvarán kerül megrendezésre az Újbuda Bolha soron következő eseménye. Ott a helyed, ha már régóta foglalkoztat a Föld jövője, ha megválnál a felhalmozott holmijaid egy részétől és akkor is, ha pre-loved darabokkal színesítenéd az otthonod vagy épp a gardróbod.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Zsenik és Zsigulik – vezetett séta

Május 16-án a Sétaműhely csapatának kalauzolásában kétórás időutazásban lehet részetek. A vezetett séta keretében megismerhetitek többek között a Városligeti fasor több mint 200 éves múltját, és ízelítőt kaphattok, milyen is volt, amikor még csak ez az egyetlen út kötötte össze a belvárost a Városligettel. Századfordulós villák és szecessziós remekművek fedik majd fel titkaikat és megmutatják, merre találjátok a magyar „zseniképző” épületét.

Tovább az eseményre >>

Liszt-piknik a Liszt Ferenc téren

Ingyenes, egész napos szabadtéri rendezvényre vár titeket a Zeneakadémia május 16-án a Liszt Ferenc téren. Az eseményen kicsit kifordítják a intézményt: színpadot építenek a térre, reggeltől estig szól a zene. Fellép több művész, akiket az őszi koncertek során hallgathat a közönség, köztük Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének-, fúvós-, ütő- és jazz tanszékének hallgatói. Gyerekprogramokkal, nyereményjátékokkal és ajándéktermékekkel is készülnek, de megkóstolhatjátok a Korhely Étterem Liszt-menüjét, a Zeneakadémia repoharaiban a ShowRum által kínált koktélokat, valamint felfrissülhettek a Cafe Memories kávétriciklijének kínálatából válogatva.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Brácsásvicc // Francia Intézet

Tudjátok, mi fán terem a brácsa? Nem, ez nem egy „elrontott hegedű” – ez az a hangszer, ami megadja a zenekar sötét, bársonyos mélységét és a hangzás gerincét. Bár zenés berkekben róluk születik a legtöbb vicc, a Danubia Zenekar brácsásai május 16-án félreteszik az öniróniát, és bebizonyítják, hogy valójában ők a zenekar legmenőbb arcai. A felejthetetlen délelőtt során megmutatják, hogy a brácsa igenis képes virtuóz módon énekelni, dörögni és mindenkit leiskolázni, úgyhogy itt az ideje elfelejteni a vicceket – a karmester Hámori Máté, a helyszín pedig a Francia Intézet Auditoriuma lesz.

Tovább az esemény weboldalára >>

További szuper családi programok a fővárosban:

Dömörkapu Rengeteg NYITÓ // Szentendre

A kizöldült Dömörkapu május 16-án Szentendrén várja a DJ-különlegességek szerelmeseit. A nappali szezonnyitót Szamosi kezdi, aki szigorúan bakelit-szettel készül, hogy megalapozza a hangulatot. A naplementéhez közeledve Zakhorov veszi át a pultot: ethnotech dallamaival az erdő környezetébe simulva az erőteljes, ütős global bass hangzással válogat majd. Az estét a legendás Nova Gravity szettje zárja.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Rómeó és Júlia // Müpa

A világ legismertebb szerelmi drámája már több mint négy évszázada tartja lázban a nagyérdeműt – május 16-án a szerelmesek a tánc nyelvén szólalnak meg Budapesten. Shakespeare történetét aznap a Pécsi Balett művészei, dinamikus koreográfia és kortárs zene helyezi egészen új megvilágításba a Müpában.

Bővebb információ >>

Artmozik Éjszakája

A Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán moziban 2026. május 16-án és 17-én, szombatról vasárnapra virradóra tizennégy teremben nem kevesebb, mint 70 film vetül majd a vászonra az évről évre egyre népszerűbb Artmozik Éjszakája keretében.

Tovább a Facebook-eseményekhez >>

Pavilon // Pontoon

Az alternatív neofolk-punk rap duót egy testvérpár alkotja. Irlanda Áron (KUVIK) hegedűvel, gitárral, kazuval, zongorával és különböző sample-ek segítségével olyan beateket gyárt, amik már már műfaji vegyesvágottnak tekinthetők, hiszen egyszerre építkezik a folk, a blues, a rock, a techno, dnb, és természetesen a rap elemeiből is. Erre a zenei egyvelegre Irlanda Kristóf (KAllER) köpködi fel a gyakorta provokatív jambusait.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Óperentzia + Ethnotech // Dürer Kert

Készüljetek egy élő, lélegző rituáléra a fényfüzérek alatt, ahol a balkáni motívumok és a hipnotikus groove-ok mossák össze a határt az ősi világzene és a modern elektronika között. Az éjszakába pedig az Ethnotech csapata visz tovább titeket. Az esemény ingyenesen látogatható.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. május 17.)

IV. Gazdi Találkozó – Séta a Kő-hegyre // Szentendre

A jó idő örömére kutyabarát sétát, gazditalálkozót tartanak Szentendrén május 17-én. A Kő-hegyi turistaházhoz érve pazar panoráma tárul majd a túrázók elé, amit egy hideg jégkrém, finom kávé és más ínyencségek társaságában csodálhatnak meg.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Vintage market a város felett // 360 Bar

Május 17-én 11 órától szó szerint a fellegekben érezhetitek magatokat, hiszen a 360 Bar jóvoltából a város fölött kerül megrendezésre a következő vintage market. A kínálatban lesznek majd sosem hordott, pre-loved, designer, vintage és streetwear női, férfi és gyerek ruhák, vagány kiegészítők, amikkel tudatosan készülhettek a nyárra.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti Lemezbörze // ELTE Gömb Aula

Az ország legnagyobb hazai lemezbörzéje május 17-én, vasárnap 10 és 16 óra között ismét színültig tölti LP-kel, CD-kel, DVD-kel, MC-kel, pólókkal, poszterekkel, újságokkal, könyvekkel, kitűzőkkel és emléktárgyakkal az ELTE Gömb Aulát. Ha kicsit is szeretitek a zenét, ott a helyetek!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Patakfeszt 2026

Május 17-én újra megtelik élettel a Rákos-patak partja: a M130 Sportközpont melletti füves területen egész délután és este zenés, táncos programok várják az érdeklődőket. Az estét a Budapest Bár koncertje zárja.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Fantasztikus labirintus // Bem Mozi

Jim Henson 1986-ban bemutatott kultikus zenés fantasyfilmje David Bowie-val és Jennifer Connellyvel a Bem Mozi vásznán.

Tovább a Facebook-eseményre >>