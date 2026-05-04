5 szuper program Budapesten, amit az egész család imádni fog

Lassan, de biztosan itt a vakáció, egyre közeledik a nyár: nincs is jobb, mint kacagtató élményekkel fűszerezni a családdal töltött időt! Akár a gyermeknapot ünnepelnétek, akár rendhagyó kalandokat csempésznétek a hétvégébe, Budapesten májusban és júniusban is remek családbarát programok közül szemezgethettek.

Micimackó és a barangolás // Kolibri Színház (több időpontban)

Micimackó és a barangolás – ennél kedvesebb programot elképzelni se tudnánk kicsik és nagyok számára. A különleges kaland a Kolibri Színházban veszi kezdetét, ahol a gyerekek nem csupán nézők, hanem valódi felfedezők lehetnek az interaktív családi programnak hála. Micimackó és barátai nyomába eredve barangolják be a színház rejtett tereit, miközben játékos feladatok, izgalmas találkozások és a Százholdas Pagony hangulata kíséri őket végig a rendhagyó kalandon. A mesés program a képzeletre, közös élményre és felfedezésre épít – tökéletes választás az egész család számára tavasszal és nyár elején.

1061 Budapest, Jókai tér 10. | Weboldal

Csodák Palotája

A Csodák Palotájában a játék és a felfedezés tavasszal is kéz a kézben jár – nincs is nála izgalmasabb beltéri program a család apraja-nagyja számára. A rengeteg installációnak hála, melyeket látogatásotokkor egytől egyig kipróbálhattok, kicsik és nagyok együtt nevethetnek, kísérletezhetnek, a világ működését pedig felejthetetlen élményeken keresztül ismerhetik meg. Itt nem csak nézni szabad – sőt, kifejezetten ajánlott mindent alaposan felfedezni, megtapasztalni. Ha könnyed, mégis tartalmas kikapcsolódásra vágytok, mely minden korosztályt magával ragad, a Csodák Palotájában jó helyen jártok!

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Mirázs // Fővárosi Nagycirkusz (több időpontban)

Mesebeli alakok és mitikus jelenetek elevenednek meg a Fővárosi Nagycirkusz porondján, egy egész estés, nagyszabású előadás során. A Mirázs a Kazanyi Állami Cirkusszal közös produkcióként repíti el a közönséget a magyar és közép-ázsiai őstörténet világába, mely Arany János Rege a csodaszarvasról című művéből is ismerős lehet. A mondavilág különös figurái, a szimbolikus jelenetek és a fantasy filmeket idéző látványvilág garantálja, hogy csak úgy szárnyalhasson a képzelet – a lélegzetelállító koreográfiák és a cirkuszművészet utánozhatatlan eszköztára igazán rendhagyó élménnyel kecsegtet.

1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a | Weboldal

Brácsásvicc // Francia Intézet (2026. május 16.)

Tudjátok, mi fán terem a brácsa? Nem, ez nem egy „elrontott hegedű” – ez az a hangszer, ami megadja a zenekar sötét, bársonyos mélységét és a hangzás gerincét. Bár zenés berkekben róluk születik a legtöbb vicc, a Danubia Zenekar brácsásai május 16-án félreteszik az öniróniát, és bebizonyítják, hogy valójában ők a zenekar legmenőbb arcai. A felejthetetlen délelőtt során megmutatják, hogy a brácsa igenis képes virtuóz módon énekelni, dörögni és mindenkit leiskolázni, úgyhogy itt az ideje elfelejteni a vicceket – a karmester Hámori Máté, a helyszín pedig a Francia Intézet Auditoriuma lesz.

1011 Budapest, Fő utca 17. | Weboldal

Generali Gyerek Sziget // Hajógyári-sziget (2026. június 19-21.)

Idén nyáron is gyerekzsivajtól pezsdül fel a Hajógyári-sziget, hiszen kezdetét veszi az apróságok nagybetűs ünnepe, és megnyitja kapuit a Generali Gyerek Sziget. Június 19. és 21. között fergeteges, ingyenes programok várják a családokat: bábszínház, ugrálóvár, bohócok, koncertek, tánc, kézműves foglalkozások, vetélkedők, sportprogramok és megannyi kalandos élmény gondoskodik a felhőtlen kikapcsolódásról, míg a kisállatsimogató és a növényes játszótér a természet világába enged betekintést. Különleges, vízparti fesztivál, ahol játszva kapcsolódhattok ki – nem hiába emlegetik gyerekparadicsomként.

1033 Budapest, Óbudai Hajógyári-sziget | Weboldal

