5+1 varázslatos alpakafarm az országban, amit az egész család imádni fog

Ki ne imádná a pihe-puha alpakákat? Ezek a bolyhos, barátságos állatok bizony mindenkit mosolyra derítenek korosztálytól függetlenül. Szerencsére hazánkban egyre több lehetőségetek van arra, hogy élőben is megleshessétek ezeket a vicces állatokat – látogassatok el hát az alábbi alpakafarmokhoz!

Seholsziget Természetpark és Alpakafarm, Nőtincs

A varázslatos Seholszigeten 11 bohókás lakó tengeti irigylésre méltó mindennapjait, akiket előzetes bejelentkezés után ti is meglátogathattok hétvégente. Ha a 45 perces foglalkozás nem lenne elég arra, hogy kiéljétek az állatok iránti rajongásotokat, töltsetek itt pár napot a hangulatos családi vendégházak egyikében, ahol idilli nyugalomban és remek társaságban töltődhettek fel. A helyszínen ráadásul profi fotózásra is lehetőségetek van, így biztosan emlékezetes környezetben örökíthetitek meg a családi ünnepeket, születésnapokat vagy akár a lánykérés pillanatait.

2610 Nőtincs, Diófa utca 41. | Weboldal

MancsRanch, Pécs

Kissé kilóg a sorból a pécsi ManchRanch, itt ugyanis nem csupán alpakákat, de a kúszósültől kezdve a rókákon át a struccig mindenkit megtaláltok. No nem ám elkülönítve, szűk ketrecekben: itt bizony minden állat jó barátja egymásnak, pont, mint egy Disney-mesében. A legjobb, hogy időpontfoglalás után ti is belecsöppenhettek az állati buli közepébe, hiszen mindannyian csak arra várnak, hogy megsimogassátok őket. Az utazásig érdemes követni a farm Facebook-oldalát, hiszen Kókusz csacsi, Callao alpaka és Oszkár őzike mindig kifundálnak egy újabb huncutságot, amiket Fejes Rózsa gondozó narrálásában tényleg öröm hallgatni a hétköznapok sűrűjében.

7634 Pécs, Uzdóc utca 7. | Weboldal | Facebook

Suri Alpaka Farm, Csabaszabadi

A Békéscsabától nem messze fekvő parknál aligha találtok festőibb környezetben lévő alpakafarmot: a Suri Alpaka Farm ugyanis nem máshol, mint az egykori Beliczey major 15 hektáros területén helyezkedik el, ahol még a kastély épületét is felfedezhetitek. A helyszínen előzetes egyeztetés után a hét bármely napján csatlakozhattok egy közel másfél órás alpakás foglalkozáshoz és sétához, ahol számos érdekességet megtudhattok kedvenc állataitokról. A honlap szerint a park nemsokára szálláshelyként is funkcionál majd – addig is kísérjétek figyelemmel a fejleményeket ezzel kapcsolatban a weboldalon!

5609 Csabaszabadi, Beliczey major | Weboldal

Noah Alpaka Farm, Kaposvár

Az alpakák kedvéért nincs az a távolság, ami ne lenne bevállalható – látogassatok hát el a kaposvári Noah Farmra! A helyszínen nem csupán megsimogathatjátok a plüssfigurához hasonlítható állatokat, hanem akár hangulatos gyalogtúrára is indulhattok a társaságukban a természet lágy ölén. Sőt, néha külön programmal készülnek a legkisebbek számára, így a parkot kifejezetten ajánljuk kisgyerekekkel érkező családoknak, hiszen az itt élő jószágoknak bizony már volt alkalma hozzászokni a gyerekzsivajhoz. Az időpont egyeztetését a Facebook-oldalon megadott telefonszámon vagy e-mail címen tudjátok legkönnyebben elintézni.

7400 Kaposvár, Ősz utca 47. | Facebook

Őrségi Patakparti Alpaka Panzió és Farm, Kisrákos

A dél-amerikai emlősökkel még az Őrség végtelen zöldjében is tudtok találkozni. A kisrákosi alpakafarmon ráadásul akár meg is szállhattok, így több napig élvezhetitek az állatok társaságát: kedvező árú szobák és páratlan hangulatú lombházak közül tudtok választani, melyek mindegyikében kényelmes ágy, plazma TV és ingyenes Wi-Fi gondoskodik az egész napos kirándulás utáni fáradalmak kipihenéséről. A birtokot a vattacukorra hajazó jószágok mellett az itt hömpölygő Denke-patak csordogálása teszi képeslapra illővé.

9936 Kisrákos, Fő út 60. | Weboldal

+1 Feelmore Eger

A Feelmore öt faházikóval és semmihez sem fogható nyugalommal vár titeket az egri Merengő-dűlőn. A mindennel felszerelt szálláshelyek között találtok kisebbet-nagyobbat, egy dolog azonban mindegyikben közös: a négy imádnivaló alpaka, akik barátságosan köszöntenek titeket az udvaron. Ezt a helyszínt elsősorban inkább romantikus, kettesben töltött elvonuláshoz ajánljuk, azonban nem árt, ha megőrzitek a gyermeki lelkesedéseteket az alpakák méltó üdvözléséhez!

300 Eger, Újhomor utca |Weboldal

