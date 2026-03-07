5 imádnivaló állatpark az országban, ami tündéri kismajmok otthona

Van egy édes kis szőrmók, aki nemrég meghódította a világhálót: Punch, a plüssállattal masírozó, árva makákó egy szempillantás alatt lopta be magát milliók szívébe szerte a világban. Bár élete kezdete korántsem volt egyszerű, a történet happy end-del zárult – Punch végre együtt futkározik az icsikavai állatkert többi kis majmával. Ha ti sem tudtok betelni az apróság látványával, itt az idő, hogy felfedezzétek a magyar állatparkok csimpaszkodó kedvenceit is!

Zoo Debrecen

Bár kontinenseken átívelő hírnévre (még) nem tett szert, a debreceni állatkert imádott lakója, Gedeon is kapott egy pihe-puha barátot. A gyűrűsfarkú makikölyök sajnálatos módon elvesztette az anyját, így gondozói megajándékozták őt egy plüssállattal – na meg sok-sok szeretettel és gondoskodással. Szakértelmüknek hála Gedeon immár biztonságban érzi magát, és – Punchoz hasonlóan – sikeresen beilleszkedett az állatkert makicsapatába.

4032 Debrecen, Ady Endre út 1. | Weboldal

Kecskeméti Vadaskert

Kevesen tudják, de Kecskeméten található az ország legkisebb állatkertje – senkit ne tévesszen meg a mérete, igazi bakancslistás látnivaló az állatvilág kedvelőinek! A Kecskeméti Vadaskert mindössze egy óra alatt bejárható, családias hangulatú, és ami a legjobb, hogy meglepően sok majmocska otthona: a mandrilloktól kezdve a kapucinus majmokon át, egészen a torzonborz Liszt-majmocskákig mindenkit megtaláltok náluk.

6000 Kecskemét, Műkerti sétány 1. | Weboldal

Fővárosi Állat- és Növénykert

Valóságos baby boom-mal indul a tavasz a Fővárosi Állat- és Növénykertben, hiszen néhány héttel ezelőtt számtalan csemete látta meg a napvilágot a Városligetnél. Az újszülöttek sorát egy mókusmajom-kölyök is erősíti, aki már most számtalan szívet meghódított: napjait jelenleg anyja hátán csimpaszkodva tölti, onnan kémleli érdeklődő tekintettel környezetét. A csöppség később sem lesz óriási, hiszen gyakran még a felnőtt mókusmajmok súlya is alulról súrolja az egy kilogrammot – egyszerre szinte mindig csak egy utódnak adnak életet, ám annak testtömege anyjáénak egyötödét is kiteszi.

1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12. | Weboldal

Mini Zoo Komló

A komlói Mini Zoo szentül hiszi, hogy csak olyan állatoknak nyújthat otthont, akiknek boldogságát minden nap biztosítani tudják. Közel 150 egyed lakik náluk, akik között sok a mentett állat – némelyiküket megsimogathatjátok és zoo-csemegével is megjutalmazhatjátok. Ami pedig a majmokat illeti, az idén 10. születésnapját ünneplő állatkertben úgy találkozhattok a makikkal, mint még soha: ha 14 év felettiek vagytok, saját felelősségre bemehettek hozzájuk!

7300 Komló, Munkácsy Mihály utca 46. | Weboldal

Jászberényi Állat- és Növénykert

Jászberényben igazán jó dolguk van a majmoknak: az állatkert fehérkezű gibbonjai nem győznek sütkérezni, töltekezni a tavasz első napsugaraival. Mint mindenhol, a gibbonok itt is szoros családi kötelékben, párjukhoz rendkívül hűségesen élik mindennapjaikat. A faj hazánkban igazi ritkaságnak számít, az alföldi településen kívül csak Debrecenben és Nyíregyházán tekinthetők meg példányai: a jászberényi banda sok más kistestű állattal együtt vár kicsiket és nagyokat a családias hangulatú állatparkban.

5100 Jászberény, Fémnyomó utca 3. | Weboldal

Kiemelt kép forrása: Zoo Debrecen (Facebook)