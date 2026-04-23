12 letehetetlen könyv Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója alkalmából

Az egyik legnépszerűbb írónőnk, Janikovszky Éva 1926. április 23-án látta meg Szegeden a napvilágot. Születésének századik évfordulója alkalmából csokorba gyűjtöttük a Móra Kiadónál megjelent könyveinek és a róla szóló írásoknak a legjavát.

Janikovszky Éva: Még óvodás vagyok!

Dani, Pöszke, Gáborka, Misu, Zsoltika (aki rúg!) és a többiek, az óvónénivel együtt régi ismerősök lehetnek a Már óvodás vagyok vidám, okos szövegeiből. Most megint találkozhatsz velük, sőt, új szereplők is felbukkannak ezekben a derűs óvodai történetekben, például Gusztika, „aki annyira új gyerek, hogy még sose járt oviba”. Az első óvodai naptól egészen a nagycsoport végéig követheted Dani kalandjait, aki mindig észreveszi a fontos dolgokat, még azokat is, amiket a felnőttek szerint nem kellene… A szövegek és illusztrációk nagyrésze eddig csak folyóiratokban jelent meg – ez a könyv igazi ritkaság!

Majoros Nóra: A lány, akivel mindig történik valami

Vajon mit csinál egy kályhapucoló? És abból tényleg meg lehet élni? Töprengett egy kislány, amikor az apukája azzal viccelődött vele, hogy ha nem megy iskolába, akkor kályhapucoló lesz. De a kislánynak esze ágában sem volt kályhákkal meg korommal bajlódni, őt csak a betűk és a könyvek érdekelték. Nagyapja híres szegedi könyvesboltjában pedig rengeteg könyv vette körül! Ez a kislány az a Janikovszky Éva volt, akinek a könyvei mára a legtöbb gyerekszoba polcán megtalálhatók: derűvel, humorral írt arról, hogyan (nem) értik meg egymást a gyerekek és a felnőttek. Ennek a nem mindennapi kislánynak a különleges gyerekkorát ágyazta mesébe Majoros Nóra, amiben egyszerre van jelen a valóság és a fantázia világa.

Janikovszky Éva: Aranyeső

Egy érettségi előtt álló lány rendszerint már jó ideje eldöntötte, milyen pályát válasszon magának. De ha kiderül, hogy sem tehetsége, sem lehetősége nincs az álmaihoz? Burián Ágnes, a vékony, szőke csillaghegyi kislány az első kudarca után dacból és elkeseredésből választ szakmát; szinte menekül a szülei elől, szakít a szerelmével. A könyv örökérvényű kérdéseket vet fel útkeresésről, magunkra találásról – és persze kicsit szerelemről is. A Csíkos könyvek sorozatban megjelent könyv most megújult külsővel várja, hogy a mai kamaszok vagy szívükben még mindig kamasz olvasók újra felfedezzék maguknak.

Janikovszky Éva: Szalmaláng

A mai olvasó szemével nézve tulajdonképpen történelmi regényt tartok a kezemben. Pedig amikor írtam, még „mai tárgyú” volt. Mennyi minden változott azóta körülöttünk! De vajon belül is mások voltunk? Másképp szerettünk, örültünk, bánkódtunk, szégyenkeztünk, lázadoztunk, csalódtunk, álmodoztunk? Másképp kerestünk barátokat, másképp éreztünk féltékenységet, szánalmat, megbánást? Mindezt a mai olvasónak kell eldöntenie. Aki elolvasta Burián Ágnes tizenkilenc éves pesti lány történetét, talán meglátja saját nagyszüleiben vagy az utcán szembejövő hatvanas nénikben a hajdani szőke, barna, fekete lányokat, akik éppen úgy voltak fiatalok, mint most ő. S talán kicsit magára ismer bennük.

Janikovszky Éva: Naplóm, 1938-1944 – Bővített kiadás

Ez a gyerekkori és fiatalkori napló, amelyet Janikovszky Éva tizenkét és tizennyolc éves kora között vezetett, az idei év egyik irodalmi szenzációja. A korabeli naplóbejegyzésekből kibomlik egy különlegesen érzékeny lány története, aki a világháború éveiben lett felnőtt, ebben az időszakban volt először igazán szerelmes, és miközben életre szóló barátságokat kötött, szembesült a vészkorszak legdurvább intézkedéseivel, amelyek a családját is érintették. A későbbi írónő – akit ekkor még Kucses Évának hívtak – remek stílusban, a rá később is jellemző iróniával mesél osztálytársairól, barátairól, saját magáról, és persze tágabb otthonáról, Szegedről. A vidám gyermeki hang folyamatosan komolyodik, és a késői – 1943-as és 1944-es – bejegyzések már egy olyan fiatal nőt mutatnak, aki érettségével, intelligenciájával, műveltségével kitűnik kortársai közül, és ezért a nála idősebbek barátságát keresi. A kötet gazdag képanyaga a hagyatékban maradt fotókból, valamint korabeli dokumentumok alapján készült.

Janikovszky Éva: Mosolyogni tessék!

Mosolyogni tessék! Persze nem szüntelenül, nem reggeltől estig, de bujkáljon bennünk a mosoly – minden eshetőségre készen -, hogy bármikor felragyoghasson. Mert a mosoly, meggyőződésem szerint, mindig egy kis fényt hoz az életünkbe, meg a máséba is. Kicsike fényt, de sok kicsi, mint tudjuk, sokra megy. Ennek a kötetnek az írásai nem egytől egyig kacagtatóak. Aminthogy az élet sem az. De egy nagy felismerésre vezettek, amikor sorba rendeztem őket újabb és régebbi írásaimból. Amennyire igaz az a mondás, hogy derűre ború, legalább annyira igaz, hogy borúra meg derű. Csak arra kell vigyáznunk, hogy a végére is maradjon egy kis derű.

Vojnics-Rogics Réka: „Utazás az íróasztalom körül” – Janikovszky Éva-emlékkötet

Janikovszky Éva születésének 100. évfordulójára jelenik meg ez a gazdagon dokumentált portrékötet, tisztelgésként egy olyan életmű előtt, amely generációk gondolkodását formálta. A válogatás vezérfonalát az író 1986-os, eddig publikálatlan kézirata adja, emellett a hagyatékban talált, eddig ismeretlen személyes írások, önéletrajzi ihletésű szövegek, levelek, esszék teszik ki a kötet anyagának nagy részét. A kötet alkotó szerkesztője Vojnics-Rogics Réka irodalomtörténész dolgozta fel az író hagyatékát, ennek köszönhetően betekintést kapunk abba, hogy miként születtek meg azok a művek, amelyek egyszerre szólnak gyerekekhez és felnőttekhez itthon és a világ számos országában; s az is jól látható, hogy Janikovszky Éva szerkesztői, irodalomszervezői munkásságának milyen sokat köszönhet a magyar gyerekirodalom.

Janikovszky Éva: Ájlávjú

Kötelességem figyelmeztetni a kedves olvasót, a cím félrevezető. Nem szerelmes történeteket tartalmaz a kötet. Hanem? Az úgy van, hogy az ember időskorban már kevesebbet ügyintéz, szaladgál, nyüzsög. Inkább elgondolkozik ezen-azon, ír, írogat, így a századvégen, ezredelőn. Különösen, ha írónak hiszi magát. Aztán összegyűlik egy kötetre való. De miért jut eszébe éppen ez a cím? Mert a tévésorozatok, az angolszász nyelvterületen készült filmek jóvoltából angolul gyakran hallja. Magyarul csak szeretné hallani. De valahogy hiánycikk. Még a falfirkákon is többnyire angolul olvasható, hogy „I love Brigi – Karesz”. Azonkívül az angol nyelvű vallomás nemcsak egyes számban szeret, hanem többes számban is. Akár a kedves olvasó is magára veheti. Ha akarja. Rosszkedvet oszlató humort, szeretetből fakadó türelmet, megértést kínálok annak, aki vevő rá.

Janikovszky Éva: Ráadás

Régen rossz, ha egy könyvcím magyarázatra szorul. Ennél csak az rosszabb, ha nincs, aki megmagyarázza. Mivel a címet én találtam ki, ez a feladat kétségkívül rám vár. Nos, kedves olvasó, a cím úgy született, hogy néhány felnőtteknek szóló könyvem elnyerte az Önök tetszését. Tapsot ugyan nem hallottam, de leveleik, telefonhívásaik és a könyvek fogyása alapján mégis hallani véltem. Remélem, nem tévedtem. Így aztán az Önök biztatására kerekedett ki rövid írásaimból ez az új kötet. Ráadást, ugye, a koncerteken az előadóművészek szoktak adni, ha elég kitartóan tapsol a közönség. Én nem állok pódiumon, csak itthon kopogok öreg írógépemen, és nagyon örülök, ha tetszik, amit írok. Ha valakinek megy a késői busza, indul a vonata, vagy egyébként is elege volt, hát nyugodtan kászálódjék. A ráadás azé, aki kérte, aki várja. Fogadja szeretettel.

Komáromi Gabriella: Janikovszky Éva – Pályakép mozaikokban

A neves gyerekirodalom-kutató Janikovszky Éva sikerének megértésén túl érvényes szempontokat kínál a gyerekirodalmi műfajok történetéhez, a művek értelmezéséhez, valamint érzelmes „emlékmozaikok”-ból portrét rajzol az író, a publicista és a szerkesztő Janikovszky Éváról, és ízelítőt ad abból, milyen is volt a Rákosi- és a Kádár-korszak gyerekkönyvkiadása. Már egy évtizede elkezdődött Janikovszky Éva utóélete. Ideje, hogy nagy szavak nélkül nagy kérdéseket tegyünk fel: Mi végre volt a világon? Mi volt a titka? Hogy esett meg az a csoda egy magyar gyerekíróval, hogy műveit harmincöt nyelvre fordították le a nagyvilágban? És mi az oka, hogy negyven éve született könyveinek népszerűsége ma is töretlen?

Janikovszky Éva: De szép ez az élet!

„De szép ez az élet!” E megállapításnak, amit – szíves beleegyezésével – ötéves unokámtól, Verustól vettem kölcsön, az ő hangszerelésében egyértelműen lelkes, ujjongó csengése volt. Ám, mint tudjuk, ugyanez a kijelentés más hanglejtéssel talán gyakrabban hangzik el, elsősorban a felnőttek, a nyugdíjaskorúak ajkáról, s így éppen ellenkező értelmet nyer. Úgy lefelé konyul. Hogy kinek van igaza? Szerintem mindkét nézet jogos, az élet ugyanis hol derűs, hol meg borús. S korunk előrehaladtával az utóbbi néha túlsúlyba jut. Egy biztos: egyetlen életünk van, ne hagyjuk hát, hogy eluralkodjék rajtunk a rosszkedv. Tessék elhinni, hogy mindennek van humoros oldala is. Csak meg kell találni. Erre tettem kísérletet a kötetbe gyűjtött, rövid írásaimmal. Önök majd eldöntik, milyen sikerrel.

Janikovszky Éva: Van egy jó hírem! – Válogatott írások

Ez a különleges kötet a szerző felnőtteknek szóló publicisztikái közül válogat. Az írások az 1990-es évek második felétől jelentek meg különböző lapokban, folyóiratokban. A jellegzetes humorral megírt, a világot derűvel és iróniával szemlélő, a részletekre különösen figyelő publicisztikák az életmű jelentős darabjai. Számos közülük – Másfél flekk a boldogságról, Ugyan kinek gyűjtögetünk?, De szép ez az élet!, Helyzetgyakorlatok kezdő öregeknek – mára már klasszikussá vált. A válogatáskötet érdekessége, hogy az író fia, Janikovszky János az írások egy részét jegyzetekkel látta el, amelyek külön kis publicisztikaként is olvashatók, és megvilágítják, kiegészítik, gyakran más fénybe helyezik az eredeti szövegeket.

Még egy jubileumi könyvajánló:

