11 magával ragadó új misztikus film és sorozat Netflixen és társain

Összegyűjtöttük nektek a legjobb új misztikus, rejtélyekkel teli filmeket és sorozatokat a streamingoldalakról, ha egy kis nyomozásra, izgalomra vágytok az este.
A legjobb új misztikus sorozatok
A nyugdíjas forradalmárok (Netflix)
Egy tökéletesnek tűnő nyugdíjas közösség valószínűtlen hőseinek meg kell akadályozniuk egy túlvilági fenyegetést, ami elvenné tőlük azt, amiből nincs nekik elég: az időt. Új sorozat a Stranger Things alkotóitól.
Agatha Christie: A hét számlap (Netflix)
Amikor egy fényűző parti gyilkossággal végződik, egy elmés fiatal arisztokrata vállalja magára a rejtély megfejtését Agatha Christie regényének adaptációjában.
Nagyon rossz előérzetem van (Netflix)
A menyasszonyt az a baljós érzés gyötri, hogy valami szörnyűség fog történni az esküvőjén – és ahogy közeledik a nagy nap, az érzés egyre erősödik.
Vad természet (Netflix)
Egy nő a Yosemite Nemzeti Park hatalmas erdőségeiben történt halála szövetségi ügynököt vezet a törvénytelen vadonba, ahol a természet csak saját szabályait követi.
Harry Hole (Netflix)
Egy sor rituális gyilkosság rázza meg Oslót, és a kiváló nyomozó mintázatok, korrupció és saját démonainak hálójában küzd, hogy elkapja a gyilkost.
Szökevények (Netflix)
A szökevény lányát kétségbeesve kereső édesapa gyilkossági ügybe keveredik – és olyan titkokra bukkan, amelyek örökre tönkretehetik a családját.
Rejtélyekkel filmek, amik a közelmúltban kerültek ki a streamingoldalakra
Fegyverek (HBO Max) (18+)
Egy osztály minden tanulója, egy kivétellel eltűnik ugyanazon az éjszakán, hajnali 2:17-kor. Egy tanár és egy szülő a saját szakállára kezd nyomozni.
Beetlejuice Beetlejuice (Netflix)
Évtizedekkel azután, hogy háromszor kimondta a nevét, és ezzel megidézte Beetlejuice-t, Lydia Deetznek szüksége van a démoni tréfamesterre lánya megmentéséhez.
A csütörtöki nyomozóklub (Netflix)
Egy csapat lelkes, lezáratlan ügyekkel foglalkozó idős amatőr detektív belekerül egy igazi gyilkossági nyomozásba a nagy sikerű regény nyomán született krimivígjátékban.
Fekete táska (Skyshowtime)
Amikor szeretett feleségét hazaárulással gyanúsítják, egy híreszerzési ügynök nagy próbatétellel néz szembe: a házastársa vagy a hazája iránti hűséget válassza?
A nagy fogás (Netflix)
Amikor egy csapat miami rendőr több milliónyi készpénzre bukkan egy lepukkant rejtekhelyen, meginog a köztük lévő bizalom, miközben minden – és mindenki – egyre gyanúsabbá válik.