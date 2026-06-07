11 magával ragadó új misztikus film és sorozat Netflixen és társain

Összegyűjtöttük nektek a legjobb új misztikus, rejtélyekkel teli filmeket és sorozatokat a streamingoldalakról, ha egy kis nyomozásra, izgalomra vágytok az este.

A legjobb új misztikus sorozatok

A nyugdíjas forradalmárok (Netflix)

Egy tökéletesnek tűnő nyugdíjas közösség valószínűtlen hőseinek meg kell akadályozniuk egy túlvilági fenyegetést, ami elvenné tőlük azt, amiből nincs nekik elég: az időt. Új sorozat a Stranger Things alkotóitól.

Agatha Christie: A hét számlap (Netflix)

Amikor egy fényűző parti gyilkossággal végződik, egy elmés fiatal arisztokrata vállalja magára a rejtély megfejtését Agatha Christie regényének adaptációjában.

Nagyon rossz előérzetem van (Netflix)

A menyasszonyt az a baljós érzés gyötri, hogy valami szörnyűség fog történni az esküvőjén – és ahogy közeledik a nagy nap, az érzés egyre erősödik.

Vad természet (Netflix)

Egy nő a Yosemite Nemzeti Park hatalmas erdőségeiben történt halála szövetségi ügynököt vezet a törvénytelen vadonba, ahol a természet csak saját szabályait követi.

Harry Hole (Netflix)

Egy sor rituális gyilkosság rázza meg Oslót, és a kiváló nyomozó mintázatok, korrupció és saját démonainak hálójában küzd, hogy elkapja a gyilkost.

Szökevények (Netflix)

A szökevény lányát kétségbeesve kereső édesapa gyilkossági ügybe keveredik – és olyan titkokra bukkan, amelyek örökre tönkretehetik a családját.

Rejtélyekkel filmek, amik a közelmúltban kerültek ki a streamingoldalakra

Fegyverek (HBO Max) (18+)

Egy osztály minden tanulója, egy kivétellel eltűnik ugyanazon az éjszakán, hajnali 2:17-kor. Egy tanár és egy szülő a saját szakállára kezd nyomozni.

Beetlejuice Beetlejuice (Netflix)

Évtizedekkel azután, hogy háromszor kimondta a nevét, és ezzel megidézte Beetlejuice-t, Lydia Deetznek szüksége van a démoni tréfamesterre lánya megmentéséhez.

A csütörtöki nyomozóklub (Netflix)

Egy csapat lelkes, lezáratlan ügyekkel foglalkozó idős amatőr detektív belekerül egy igazi gyilkossági nyomozásba a nagy sikerű regény nyomán született krimivígjátékban.

Fekete táska (Skyshowtime)

Amikor szeretett feleségét hazaárulással gyanúsítják, egy híreszerzési ügynök nagy próbatétellel néz szembe: a házastársa vagy a hazája iránti hűséget válassza?

A nagy fogás (Netflix)

Amikor egy csapat miami rendőr több milliónyi készpénzre bukkan egy lepukkant rejtekhelyen, meginog a köztük lévő bizalom, miközben minden – és mindenki – egyre gyanúsabbá válik.

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