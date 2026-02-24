9 lebilincselő új film és sorozat a Netflixen, amit nem érdemes kihagyni 2026 februárjában

Összegyűjtöttük nektek a legizgalmasabb új filmeket és sorozatokat a Netflixről 2026 februárjában. Mindenki találhat köztük kedvére valót.

A legjobb új sorozatok a Netflixen – 2026 február

Ólomgyerekek

Amikor egy fiatal orvos felfedezi, hogy egy kohászati üzem közelében élő gyerekek ólommérgezést szenvednek, kockára teszi karrierjét és életét, hogy megmentse őket.

Ismeretlen

Amikor két egykori kémet utolér a múltja, a legnagyobb kihívást nem az autós üldözések, a lövöldözések vagy az ökölharcok jelentik – hanem az, hogy bevallják egymásnak az igazat.

Belfastból a mennybe

Három gyerekkori barátnő zűrzavaros küldetésre indul negyedik társuk titokzatos halálának megfejtésére és saját sötét titkuk megőrzésére.

A sokoldalú Sarah Kim

Egy holttest a város közepén. Egy feltörekvő luxusmárka. Egy nyomozó minden apró részletét megvizsgálja egy nő folyamatosan változó történetének. Mi történt valójában?

Az ártatlanság múzeuma

Az 1970-es években egy férfi beszeret egy isztambuli eladólányba, és ezzel kezdetét veszi egy életen át tartó szenvedéllyel és vágyódással teli utazás. Orhan Pamuk regénye alapján.

A legjobb új filmek a Netflixen 2026 februárjában

A sakk királynője

Dokumentumfilm Polgár Judit sakktehetségről, aki szkepticizmussal, szexizmussal és a bajnok Garri Kaszparovval megküzdve kivívja helyét a játék legnagyobbjai között.

Szenvedélyes nők

A párterapeuta Lillát kellemetlen meglepetés éri, amikor férje bejelenti, válni akar. Erre kissé furcsa anyja vidéki utat szervez, hogy elterelje a figyelmét.

A svéd kapcsolat

Ebben a kevéssé ismert, igaz történetben egy svéd hivatalnok háborús hőssé válik, miközben a II. világháború legsötétebb napjaiban zsidó életeket próbál megmenteni.

Még ha el is tűnik a szerelmünk ma este

Egy középiskolás lány mindennap emlékek nélkül ébred, és egy félénk osztálytársával kezd randevúzni. Vajon a szerelmük minden kezdettel erősebbé válhat?

További szuper új filmek és sorozatok a Netflixen 2026 elején: