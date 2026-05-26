Ingyenes programokkal és különleges kóstolókkal robbantja be a nyarat Budafok

Június 6-án újra pezsgés költözik Budafok utcáira és pincéibe. A Pincejárat, a Klauzál Ház és a Kerület Napja idén is a város egyik leghangulatosabb nyárnyitó buliját ígéri.

A központ ezúttal is a Budafoki Piactér lesz, ahol már délután 16 órától elstartol a Zenei Tehetségkutató döntője – érdemes lesz korán érkezni és felfedezni a jövő zenekarait, hiszen a fellépők között szerepel a MenCrew zenekar, a Nehariapura, a The Roving Chess Club, a Street Sixteen, a Küszöb és a 23:59.

Az este két igazi nagyágyút is tartogat: 20:30-kor az Intim Torna Illegál lép színpadra, 22:00-kor pedig a PASO, vagyis a Pannonia Allstars Ska Orchestra veszi át az irányítást, hogy karibi lüktetéssel zárják a napot.

A koncertek alatt a helyi borászatok – a Katona Borház, a Szeleshát Pincészet és a Soós Borászati Iskola -, kitelepült standjainál kóstolhattok bele a Bornegyed legjobb tételeibe, a Haggenmacher Sörcsarnok pedig kézműves sörökkel készül.

A családosokat a Piactéren ingyenes gyerekprogramok és kézműves foglalkozások várják, a Barlanglakás Emlékkiállításnál pedig interaktív bábjátékkal szórakoztatják a legkisebbeket.

Azoknak pedig, akik mélyebbre ásnának a gasztronómiában és a történelemben:

A Diófási BioBirtok 18:00-kor a Közösségi Pincében tart natúr borestet vacsorával, ahol a biodinamikus gazdálkodás titkaiba is beavatnak.

Az Ipartestületi Borpincében 19:00-kor gourmet vacsorával egybekötött Sauvignon Blanc és Rajnai Rizling párbaj vár.

A Promontorium Borlovagrendi Pincében 18:00-kor ingyenes előadást hallgathattok Csukás Árpáddal egy pohár bor mellett.

A Törley Látogatóközpontban 13:00-kor, a Sauska Pezsgőpincében pedig 15:00-kor vezetett túrákon kóstolhatjátok meg a díjnyertes pezsgőket.

A Memento Parkban 18:00-kor rendhagyó, határ menti kóstoló vár benneteket a szobrok árnyékában.

A helyszínek között 14:30-tól 20:30-ig ingyenes kisbuszok közlekednek. Indulás a Városháza (1221 Budapest, Városház tér 11.) elől minden órában, a részletes menetrendet ide kattintva böngészhetitek.

Bővebb információt a helyszínekről és a programokról a Bornegyed weboldalán ide kattintva, valamint a Pacebook-oldalon ezen a linken találtok.

