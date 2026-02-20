Szenzációs programokkal ünnepli jubileumát Budapest Bornegyede

Budafok-Tétény különleges mérföldkőhöz érkezett 2026-ban: idén három meghatározó évforduló is ünneplésre ad okot, a Budafoki Pincejárat a jeles alkalomból pedig tízállomásos programsorozattal ünnepli Budapest Bornegyedét.

Budafok, vagy ahogy régen nevezték, Promontor nem véletlenül vált a magyar borászat és pezsgőgyártás fellegvárává. A több mint 100 kilométernyi pincerendszer, mely a lábunk alatt húzódik, egyedülálló kincs. Itt nem csupán tárolták a bort: itt a XIX. század végétől kezdve világhírű pezsgőházak és kereskedelmi központok épültek ki.

Az idei év azonban több szempontból is különleges, hiszen századik születésnapját ünnepli Budafok, mint város, 10 éves jubileumát a Budafoki Pincejárat, de az első borászképző intézmény, a Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola is idén lesz 125 éves.

Tíz év – százezer élmény

A Pincejárat tíz esztendővel ezelőtt azzal a céllal indult, hogy megnyissa a hatalmas pincerendszert, és bevezesse a látogatókat a föld alatti labirintusok világába. Mára a kezdeményezés országos hírű programmá nőtte ki magát: a 2025-ös évben például rekordszámú, 14 ezer látogató koccintott Budafokon.

A jubileumi év tiszteletére a Pincejárat állandó időpontja – minden hónap első szombatja – idén különleges, tematikus köntösbe bújik: a látogatókat tízállomásos ünnepi sorozat várja 2026-ban. Márciusban és áprilisban a „10 tavasz történetével” idézik fel a kezdeteket, májusban a jubileumi pezsgőké lesz a főszerep, júniusban pedig, a 100 éves kerület napján a zenei tehetségkutató versenyzői kerülnek reflektorfénybe.

A nyári esték során a Törley-kert hűvösében rendezett csillagfényes koncertek adják meg az alaphangot a szeptemberi csúcsponthoz, a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválhoz, ahol idén „Jubileumi Színpad” várja a közönséget. Év végén pedig a 125 éves borászati iskolával karöltve tíz évtized történelmi titkait tárja fel a Budafoki Pincejárat.

A kényelmes közlekedésről idén is ingyenes buszjáratok gondoskodnak – a borászok és a helyszínek vendégszeretetét pedig bárki megtapasztalhatja, aki átlépi a Bornegyed kapuját.

Az ünnepi programokról bővebb információ ide kattintva találtok.

