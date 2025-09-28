Őszi programözön országszerte: 13 kihagyhatatlan esemény 2025 októberében

Hazánk októberi programkínálata olyan színes, mint maga az ősz. Kulturális és gasztronómiai programok, középkori vigasságok és fantasztikus fesztiválok széles tárháza várja a kikapcsolódni vágyókat szerte az országban!

Múzeumok Őszi Fesztiválja // több helyszínen (egész hónapban)

Idén ünnepli 20. jubileumát a Múzeumok Őszi Fesztiválja, amit szeptember 29. és november 9. között rendeznek meg számos múzeum részvételével. A „Múzeum és divat” alcímet viselő esemény középpontjában ezúttal a trend és stílus áll, amely a nap nap után viselt ruhákon kívül nemcsak átszövi életünk minden területét, de egyúttal nagyban befolyásolja kultúránkat is. A múzeumok is reagálnak az őket körülvevő változásokra, a fesztivál keretében izgalmas kiállításokon keresztül mutatják be a változó trendek hatásait, érintve olyan aktuális témákat, mint a fast fashion vagy a vegán életmód.

Pátyi Pincehegyi Nyitogató (2025. október 11.)

Október 11-én élettel telnek meg a pátyi Pincehegy borászatai, hiszen ezek a „Nyitogató”-napok, mikor együttesen tizenhárom egység is kitárja kapuit a látogatók előtt. A környék hangulatos pincéi igazi élményt kínálnak a látogatóknak: az egyes helyszínek által szervezett borkóstolók mellé több esetben is helyi finomságok társulnak, miközben a kandalló otthonos melegséget áraszt, itt-ott pedig muzsikaszó csendül fel.

Fékomadta és Királyok útja // több helyszínen (2025. október 9-11.)

Október 9. és 11. között egy egyedülálló programsorozat részesei lehetünk, amely egészen a középkorig repít minket vissza, sőt mi több, egy Királyok Útja teljesítménytúrát is magában foglal! Az esemény Esztergomban, a Vármúzeumban veszi kezdetét, ahol középkori forgatagban találhatjuk magunkat, az est végén pedig egy korabeli lakomát is elfogyaszthatunk. A program másnap, a Fékomadta kereteiben Zsámbékon folytatódik, ahol történelmi játékok, haditorna, korabeli mesterségek bemutatója, fáklyás felvonulás, középkori vásári kavalkád, borkóstoló és koncertek teszik felejthetetlenné a három napot.

Murci Fesztivál // Szigetmonostor (2025. október 11.)

Hogy mi is az a murci? Olyan erjedésben lévő újbor, amely a must és a kész bor között helyezkedik el. És persze több is ennél: a közösségi lét szimbóluma, a helyi identitás egyik megtestesítője – legalábbis így van ez Szigetmonostoron, amelynek faluházában mindenkit szívesen látnak október 11-én a Murci Fesztiválon. Az eseményen a különleges ital mellett gyerekprogramok, koncertek, gasztroélmények és kézműves árusok sokasága szavatol a jókedvünkért.

Ágfalvi Gesztenye Fesztivál (2025. október 11-12.)

Kihagyhatatlan élményeket ígér az Ágfalvi Gesztenye Fesztivál, így október 11-én és 12-én érdemes lesz szabaddá tennünk magunkat. A rendezvény 13 óra előtt ingyenesen látogatható, a délelőtti vásárt követően kipróbálhatjuk a vidámparkot vagy akár lovagolhatunk is. A programok a nap további részében is folytatódnak, hiszen traktorbemutatón, rendőrségi és tűzoltósági előadáson vehetünk részt, emellett számos szórakoztató produkció és koncert is vár. A programokban megéhezők a fesztivál teljes ideje alatt széles étel- és italkínálatból válogathatnak.

Őszi Etyeki Piknik (2025. október 11-12.)

A tavaszi rendezvény sikerére való tekintettel idén ősszel, október 11–12-én is megrendezik az Őszi Etyeki Pikniket, ahol a borok, az ízek és a zene harmóniája találkozik egymással. A szőlőkkel ölelt, gyönyörű település gasztrosétányán számos pincészet ízletes nedűit kóstolhatjuk meg, a színpadon pedig többek között az Analog Balaton, a Parno Graszt, az Aurevoir., a Zanzibár, illetve Kovácsovics Fruzsina és zenekara felel a közönség szórakoztatásáért.

Art/Film Fesztivál // Szolnok (2025. október 14-19.)

Október 14. és 19. között Szolnokon, a TiszaPart Moziban rendezik meg az Alexandre Trauner Art/Film Fesztivált, amely idén különleges mesterkurzusokkal várja a közönséget. Négy nemzetközileg elismert alkotó avat be a látványtervezés kulisszatitkaiba: Eggert Ketilsson, Christopher Nolan állandó munkatársa (Dunkirk, Tenet, Csillagok között) a világépítés kihívásairól mesél. Sabine Hviid, a Még egy kört mindenkinek! látványtervezője a zsánerkeverés vizuális lehetőségeit mutatja be, majd workshopot is tart a személyes térélmények filmes megjelenítéséről. Láng Imola, az Oscar-jelölt Testről és lélekről látványtervezője azt tárja fel, miként áll össze egyetlen térré a párhuzamosan több helyszínen felépített díszlet. Szász Attila, a Hunyadi rendezője, előadásában a helyszínek történetformáló erejét járja körbe. A fesztiválon a mesterkurzusok mellett természetesen filmvetítésekre is sor kerül.

Gödöllői Liszt Fesztivál (2025. október 18. – november 2.)

A Gödöllői Liszt Fesztivál a Gödöllői Királyi Kastély 23 évvel ezelőtt alapított zenei fesztiválja, amely a világhírű magyar zeneszerző páratlan életműve előtt tiszteleg. A LISZT ÉS KORA – XXIV. Gödöllői Liszt Fesztiválon a korábbi hagyományokat folytatva a magyar zenei élet legkiemelkedőbb előadóművészei lépnek fel október 18. és november 2. között, teret adva a fiatal, feltörekvő művészeknek egyaránt. A fesztivál teljes programja átgondolt szimbiózisban áll a kastély állandó és időszaki kínálatával, egyfajta összművészeti, a magaskultúra iránt fogékony, generációkon átívelő, akár egy teljes napot magába foglaló időtöltést biztosítva mindenkinek.

Csabai Kolbászfesztivál // Békéscsaba (2025. október 23-26.)

Október 23. és 26. között kimagasló hagyományőrző programokkal érkezik a Csabai Kolbászfesztivál. Békéscsaba ekkor ismét megtelik élettel, ahol részt vehetünk kolbászgyúró, töltöttkáposzta-főző és nemzetközi szárazkolbász versenyen, valamint hagyományőrző disznóvágás-bemutatókon egyaránt. Emellett egy új, vasárnapi gyúróversenyre, a „Cégek csatájára” is várják a nevezéseket! A jó atmoszféráról a tradicionális népi zenekarok mellett olyan neves előadók gondoskodnak, mint a Parno Graszt, a Bagossy Brothers Company, a Csík Zenekar, a Follow the Flow, a Halott Pénz, a Nox, Szalonna és Bandája és a 3+2 zenekar.

Füstifeszt Tiszafüred (2025. október 24-25.)

Ahogyan azt az esemény neve is sugallja, a Füstifeszt gasztrofesztiválon különböző füstökkel, grillen, kemencében vagy tűzön készített ételkülönlegességeket kóstolhatunk, amelyek mellől nem hiányozhatnak a szívet és lelket melengető forró italok, mennyei borok és finom pálinkák sem. Október 24-én és 25-én azonban nem csak az ínycsiklandó ételek teszik emlékezetessé a tiszafüredi rendezvényt: mosolygós kézművesek és termelők kínálják majd gyönyörű portékáikat és nagy gondossággal készített termékeiket, emellett családi programok végeláthatatlan sora is színesíti a füstös ünnepet.

Tökös Pincenyitogató // Hajós (2025. október 25.)

A mesés hajósi pincefalu egyik leghangulatosabb eseménye a Tökös Pincenyitogató október 25-én elhozza nekünk az ősz sokat várt varázsát, meghittségét és örök életre szóló élményekkel gazdagít. Barangolhatunk a pincefalu bájos kis utcáin, melyekből huszonnégyet töklámpások szegélyeznek. Ezeket lesz érdemes követni, mert elvezetnek minket a Hajós 1256 csodálatos présházához, ahol igazi gasztrokalandban lehet részünk. A nyitott pincékben alkalmunk nyílik beszélgetni a termelőkkel és megkóstolni a jobbnál jobb zamatos borokat, melyek mámorító hatása csak tovább fűszerezi az esemény vidám hangulatát.

Tök-jó barangolás a Monori Pincefaluban (2025. október 25.)

Több mint tíz nyitott pince várja a vendégeket október 25-én a monori Strázsa-hegyen, ahol időről időre hasonló „barangolásokkal” örvendeztetik meg a jó borok, gyönyörű tájak és finom falatok szerelmeseit. A Budapesttől mindössze 30 kilométerre fekvő pincefalu ősszel különösen autentikus hangulatot áraszt – a térség ízeit pedig érdemes alaposan végigkóstolni. Egy biztos: a mostani alkalom is tök jó programnak és közösségi élménynek ígérkezik.

Darvak és vadludak Dinnyésen (2025. október 25.)

Hamarosan bámulatos madárvonulásnak lehetünk szemtanúi, ugyanis a darvak elhagyják hazánkat, míg a vadludak seregei visszatérnek az északi tundrákról. Dinnyésen az ősz folyamán testközelből csodálhatjuk meg ezt a fenséges természeti jelenséget. Október 25-én madármegfigyelő túra keretében nézhetjük a darvak távozását, a ludak érkezését és ha szerencsénk van, még nagy lilikeket is láthatunk.

