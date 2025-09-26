5 egyedülálló szálláshely, ahol minden adott a tökéletes őszi elvonuláshoz

Aranybarna falevelek, fáradt napsugarak, egy csésze forró tea és a kedvenc kötött pulóverünk – a nyári vakációnál már csak az őszi kiruccanásokat imádjuk jobban! Csempésszetek néhány lélekmelengető napot az évszakba, és szerezzetek felejthetetlen élményeket az alábbi mesés szálláshelyeken.

Nádas Tó Park Hotel ****

Ha családi vakációt terveztek az őszi szünetre, a Nádas Tó Park Hotel**** legyen a választásotok! A mesés szálloda Budapesttől mindössze 30 km-re, Vasadon ejt ámulatba kicsiket és nagyokat egyaránt. A természetközeli élményekről interaktív tanösvény, horgásztó és kerékpárkölcsönzési lehetőség, a kulináris kalandokról pedig panorámás étterem gondoskodik. Az apróságokat izgalmas játszótér, számtalan animációs foglalkozás és jól felszerelt játszószoba várja. A Nádas Tó Park Hotel**** természetesen a szülőkre is gondolt: az ő feltöltődésüket wellnessrészleg, bowling-, sőt még squashpálya is garantálja!

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Káli Panoráma Birtok

A Káli Panoráma Birtokot csak úgy emlegetik, mint a végtelen nyugalom szigetét. Nem véletlen, hiszen a festői szálláshely a Káli-medence lankáin, szőlősorok ölelésében ígér páratlan panorámát és menedéket a hétköznapok rohanása elől. Itt minden adott a kikapcsolódáshoz: reggeli az ajtóban, gőzölgő jacuzzi, a kandalló melege… Ami csak egy romantikus vagy akár baráti kiruccanáshoz szükséges! A birtokon a négylábúakat is szeretettel látják, sőt, az őszi időszakra még egy különleges ajánlattal is kedveskedtek nektek: a FUN15 kód 15% kedvezményt biztosít foglaláskor. Ezt igazán kár lenne kihagyni!

8282 Káptalantóti, 798. hrsz. | Weboldal

Mercure Tokaj Center

Egy hely, ahol a modern kényelem és a borvidék hagyományai kéz a kézben járnak: hol máshol, mint a Mercure Tokaj Center pompás szállodájában! A különleges pihenőhely tágas szobái és elegáns közösségi terei ideális helyszínt biztosítanak a pihenéshez és az üzleti úthoz egyaránt. Az étteremben helyi alapanyagokból készült finomságok és tokaji borok gondoskodnak a gasztronómiai kalandozásról, míg a közeli Tisza-part, a történelmi pincék és a kulturális látnivalók felejthetetlen élményeket csempésznek a tokaji kirándulásba. Ennél jobb kiindulópontot keresve sem találtok a borvidék felfedezéséhez!

3910 Tokaj, Rákóczi utca 5. | Weboldal

Kapolcsi Sziklák

A Kapolcsi Sziklák kihagyhatatlan őszi ajánlatokkal és mesés kabinházakkal teszi felejthetetlenné az évszakot. Privát jacuzzival és infraszaunával felszerelt, fűtött szálláshelyeiken ingyenesen bérelhettek biciklit, és akár házhoz is rendelhetitek a harapnivalót. Mediterrán borvacsorás, tapasos vagy Márton-napi hosszú hétvége… csak győzzetek válogatni a remek ajánlatok közül! A varázslatos helyszínen még a hétköznapokba is csempészhettek egy kis meghittséget: a „romantikus őszi hétköznapok” ajándék borválogatásának, kézműves reggelijének és a páratlan panorámának senki nem fog tudni ellenállni!

8294 Vigántpetend, 073/1. hrsz. | Weboldal

Casa Christa

Egy csepp Toszkána Balatonszőlősön: a Casa Christába már csak a mediterrán hangulat miatt is érdemes ellátogatnotok, hát még a csodás birtok nyújtotta kényelemért! Felújított présházai, szaunái, merülőmedencéi, kertjének mandulafái és a Balaton-felvidék lehengerlő panorámája egytől egyig belopja magát a szívetekbe. A Casa Christa gasztronómia terén is remekel: éttermében sokszorosan díjazott, neves séfek szezonális ételkölteményeit élvezhetitek. Jól fognak esni a finom falatok az őszi kirándulás, biciklizés vagy akár lovas túra után is, melyekre a környék mind-mind lehetőséget biztosít!

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Weboldal

Palkonya is meseszép úti cél, ha kiruccannátok: