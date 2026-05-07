5 hangulatos vendégház, ahol hamisítatlan vidéki nyugalom vár

Talán csak egy olyan dolgot tudunk elképzelni, ami még a zöldellő természetnél is jobban simogatja a lelket egy napsütötte hétvégén: ez pedig a vidéki idill. Szerencsére az alábbi 5 vendégháznál a kettő kéz a kézben jár – bármelyik szálláshelyet is válasszátok, háborítatlan csendre, páratlan kényelemre és rusztikus pompára egyaránt számíthattok.

Bagolyvölgyi Vendégházak, Balatonhenye

A Káli-medence életérzése, kifinomult nyugalom és páratlan panoráma egy helyen vár a Bagolyvölgyi Vendégházak birtokánál, mely a Balaton-felvidék szerelmeseinek, igényes pároknak és családoknak kínál exkluzív visszavonulási lehetőséget Balatonhenye festői lankáin, a Fekete-hegy oldalában. A vendégházak a természet közelségét ötvözik a prémium kényelemmel: privát jakuzzi, szauna, valamint grillezési lehetőség biztosítja a zavartalan kikapcsolódást. A tágas terek akár öt fős társaságok számára is ideálisak, így a szálláshely baráti összejövetelekhez és családi feltöltődéshez egyaránt alkalmas. A négycsillagos minősítésű Tulkó ház tökéletes választás mindazoknak, akik a csend, az intimitás és a Balaton-felvidék érintetlen harmóniáját keresik.

8275 Balatonhenye | Weboldal

Black Pine Cabin, Szentendre

Budapesttől karnyújtásnyira, Szentendre és Leányfalu határában bújik meg a Black Pine Cabin, ahol különleges, ősfás környezetben töltődhetünk fel. Modern, mégis természetközeli vendégházai tökéletes választás azoknak, akik a pihenés mellett a felfedezésre is nagy hangsúlyt fektetnek. E-bike szolgáltatásuknak hála két keréken is bejárhatjuk a Duna-part, Szentendre, Visegrád, a Pilis vidékét, az aktív kalandot pedig madárcsicsergés, parkosított, mediterrán kert és panorámás napfelkelte koronázza meg. A két hatalmas feketefenyő árnyékában álló kabin panorámás privát terasszal, finn szaunával és dézsafürdővel vár 2-4 főt – igazán kár lenne kihagyni!

2000 Szentendre, Irtás utca 34. | Weboldal

Hazai Provence, Kapolcs

Van egy hely a Balaton-felvidéken, ahol pont úgy érezhetjük magunkat, mintha csak Franciaországba csöppentünk volna: ez nem más, mint a Hazai Provence, mely Kapolcsra csábítja a kikapcsolódni vágyókat. A négycsillagos szálláshelyen minden adott a feltöltődéshez: 11 boutique hangulatú szobája Provence páratlan vidékét idézi meg, privát wellnessrészleg áll a vendégek rendelkezésére, az ínyenceket pedig a Hazai Provence saját étterme, a 84 Bisztró nyűgözi le. Náluk Dél-Franciaország romantikája hazánk vidéki építészetével és vintage bútorokkal egészül ki – a különleges miliőt nemsokára még virágzó levendulamezők látványa is színesíti.

8294 Kapolcs, Kossuth utca 84. | Weboldal

Alsópetényi Vendégházak, Alsópetény

Alsópetény bájos falvában igazi kis kincsekre bukkanhatunk a csendes utcákban. Az Alsópetényi Vendégházak a Cserhát dombjainak lábánál valóságos menedéket nyújtanak, ha kiszakadnánk a fővárosi nyüzsgésből – ám nem utaznánk túl messzire a feltöltődésért. Akár kisebb, romantikus vendégházat, akár nagyobb társaságok számára alkalmas szállást keresünk, náluk jó helyen járunk: egységeik mindegyike a nógrádi vidék házainak karakterét tükrözi. A régi falusi épületekből újjászületett vendégházak modern, kényelmes környezetben ígérnek felejthetetlen időtöltést – egytől-egyig karnyújtásnyira a kastély történelmi miliőjétől.

2617 Alsópetény | Weboldal

Casa Christa, Balatonszőlős

Több mint 55 ezer négyzetméteren idézi meg Itáliát Balatonszőlős toszkán ékszerdoboza, a Casa Christa. Egyedülálló présházai, pihentető merülőmedencéi, szaunái és pazar növényvilága mind azt a célt szolgálja, hogy igazán különleges élményekben lehessen részünk. A Balaton-felvidék káprázatos panorámájában a birtok éttermének teraszán ücsörögve is gyönyörködhetünk, miközben sokszorosan díjazott, neves séfek szezonális ételkölteményeit élvezzük. A stílusosan felújított présházakban még a kutyusokat is szeretettel várják – csak győzzünk választani, merre indulunk közös felfedezőtúrára!

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Weboldal

