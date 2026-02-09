6 tündéri szálláshely az Őrségben, ahol természetközeli kikapcsolódás vár

A tél végéhez közeledve talán ti is úgy érzitek, jólesne a természet közvetlen közelségében feltöltődni és kikapcsolódni. Ennek apropóján hat bájos, meghitt szálláshelyet ajánlunk, nem is máshol, mint az Őrségben, ahol szinte minden évszakban utánozhatatlan hangulat vár.

Őri Art Inn

Őriszentpéter szélén, csendes környezetben várja vendégeit a modern és hagyományos stílusokat ötvöző Őri Art Inn. A barátságos panzió főépületében hét kiadó szoba található, és egy kétszobás apartman is tartozik a szálláshelyhez. A tökéletes feltöltődést az Őri Art Inn szaunaháza garantálja.

9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 67/C | Weboldal

Kiskunyhó

Külsejében mesebeli házikót idéz a Kiskunyhó, amely közvetlenül a szlovén határ mellett, az Őrség egyik legszebb településén található. A magyarszombatfai szállás kívül-belül csupa fa, ami ízléses berendezésével együtt meghitt miliőt teremt. A pihenés élményét fatüzelésű dézsafürdő teszi teljessé.

9946 Magyarszombatfa, Gödörházi utca, hrsz.: 659/4 | Weboldal

Sárffy Vendégház

Kutyával tervezitek a hétvégi kiruccanást? A szőcei Sárffy Vendégházban a négylábú vendégeket is szeretettel fogadják. A felújított, jól felszerelt apartman ideális választás, ha kirándulással egybekötött kikapcsolódásra vágytok, hiszen a nap végén infraszaunában pihenhetitek ki a nap fáradalmait.

9935 Szőce, Dózsa György út 13. | Facebook

Őr-s-Égi Borona Porta

Éveleji lelassuláshoz tökéletes alternatíva a varázslatos környezetben, Alsószenterzsébeten fellelhető Őr-s-Égi Borona Porta. Két, a régmúlt építészetét mai igényeknek megfelelő berendezéssel kombináló épület áll a vendégek rendelkezésére, a relaxálást segítő, fűthető dézsafürdővel együtt.

8973 Alsószenterzsébet, Jókai út 25. | Weboldal

Faluszéli Gerendaház

Őriszentpéter egyik legszebb részén, Galambosszeren áll a hagyományos technikával épült, 2-6 fő számára foglalható Gerendaház, aminek hívogató, modern belső tereit nyugodt együttlétekhez és lassú feltöltődéshez álmodták meg. A természet karnyújtásnyira van: reggelente madárdal ébreszti a vendégeket.

9941 Őriszentpéter, Galambosszer 08/12 | Weboldal

Tulipános Kuckó

A viszáki Tulipános Kuckó létrejöttét a vidéki báj és az Őrség megmagyarázhatatlan ereje inspirálta. Ez a nektek való választás, ha elszöknétek pár napra a fővárosból, és eltöltenétek egy felejthetetlen hétvégét egy otthonos, kényelmes, és jól felszerelt szálláshelyen, a természet csodáival körülvéve.

9932 Viszák, Fő utca 73. | Weboldal

