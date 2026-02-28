Milliónyi tőzike vette birtokba az Őrség mesés erdejét

Hazánk nyugati kapujánál tavaszi szenzáció vár a kirándulókra: virágba borult az Őrség legnépszerűbb tőzikemezeje!

A Vas vármegyei Dobogó-erdő kora tavasszal mutatja legszebb arcát: a Körmend és Horvátnádalja között húzódó területet évről évre birtokba veszik ilyenkor a tőzikék, melyeket tanösvény mentén csodálhatunk meg.

Az Őrségi Nemzeti Park részét képező, híres-neves tőzikésnél már meg is kezdődött az idei szezon. Amint megjelentek az első tavaszi napsugarak, a virágok is felöltötték hófehér ruhájukat – páratlan látványukkal pedig február végén, március elején nyűgöznek le fotósokat és természetbarátokat.

A 2 kilométeres Dobogó-erdő tanösvény gyalogosan 40 perc alatt kényelmesen bejárható, a mesebeli látványról pedig több millió, illatos tőzike gondoskodik a kirándulás során. Sőt, a tanösvény a Rába és a Pinka árterének élővilágát is bemutatja az érdeklődők számára!

Fontos tudni, hogy az olvadó hó pocsolyákat és nagy sarat hagyott maga után, így gumicsizmában vagy vízálló bakancsban érdemes nekivágni a sétának. Minél jobban vigyázunk rájuk, annál tovább megmaradnak a kecses kis virágok: csupán annyi a teendőnk, hogy a tőzikék védelmére kialakított útvonalon maradunk.

A Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja felületén szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

