4 családbarát szálláshely országszerte, ahol minden adott a tökéletes vakációhoz

Nyakunkon a vakáció, kicsik és nagyok már tűkön ülve várják, hogy végre közös élményekben lubickolhassanak: itt az idő eldönteni, melyik legyen a nyár legjobban várt úti célja! Bármelyiket is válasszátok az alábbi 4 családbarát szálláshely közül, az biztos, hogy mindannyian felejthetetlen élményekkel gazdagabban tértek majd haza.

Zichy Családi Élménybirtok

A 12 hektáros Zichy Családi Élménybirtokon minden a felfedezésről szól – megannyi erdő, tópart, tanösvény, állat és kaland vár benneteket a természetközeli birtokon. Itt bármely korosztály megtalálja a számítását: míg a kicsik felfedezik a játszóházat, a nagyobbak kalandozhatnak az állatfarmon, a szülők pedig átadhatják magukat a teljes kikapcsolódásnak. A wellnessrészleg élménymedencét, kültéri jakuzzit, gyerekmedencét, gőz-, infra- és finn szaunákat, gyógyfüves relaxációt és sószobát is tartogat, az élményszerű tanulásról pedig Bori Bari, a kíváncsi kisbárány gondoskodik. A feltöltődést helyi hagyományokra épülő gasztronómia koronázza meg: házias ízekkel, gondosan összeállított gyerekmenüvel, családias hangulattal, pont, mint a nagyszülőknél.

7043 Bikács-Kistápé Liget | Weboldal

Balatontourist

A Balatontourist kempingjeiben páratlan élményekben lehet részük kicsiknek és nagyoknak, hiszen természetközeli környezetben, mégis kényelmes körülmények között tölthetik a jól megérdemelt vakációjukat. Közeli vízpart, tágas szabad terek, gyerekbarát környezet és praktikus szolgáltatások gondoskodnak róla, hogy a nyaralás idén a folyamatos szervezés helyett végre a kikapcsolódásról szólhasson. Náluk minden apró, de annál fontosabb részlet a helyén van: karnyújtásnyira található a strand, a játszótér, az étkezési lehetőség, a mosdó, az árnyékos pihenőhely és jó néhány program, amely leköti a kicsiket. Akár hosszabb nyaralást, akár néhány napos kiruccanást terveztek, a Balatontourist kempingjeiben felejthetetlen élményekben lesz részetek!

Füred Kemping és Üdülőfalu: 8230 Balatonfüred, Széchenyi utca 24.

Strand-Holiday Kemping: 8243 Balatonakali, Balaton utca 8.

Napfény Kemping: 8253 Révfülöp, Halász utca 5.

Berény Naturista Kemping: 8649 Balatonberény, Hétvezér utca 2.

Nádas Tó Park Hotel

A város zajától távol, ám Budapesttől alig több mint 30 km-re, Vasadon fantasztikus tóparti szálláshely várja a pihenésre vágyó felnőtteket és gyerekeket. A Nádas Tó Park Hotelnél a gondtalan feltöltődés került fókuszba: az 5 hektáros, parkosított környezetben szabadtéri kalandok – interaktív tanösvény, horgásztó, vízibicikli, csak hogy néhányat említsünk –, míg bent pompás wellness- és fitnessrészleg vár benneteket, feszített víztükrű medencékkel, egyedi szaunavilággal és masszázskezelésekkel. Valóságos gyerekbirodalom, ahol a bababarát szobák, a családi lakosztályok, a játszóház és az animáció mellett még két kis teknősbéka, Nádi és Nadin is mosolyt csalnak a kicsik arcára.

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Kolping Family Resort

A Kolping Family Resort neve már 30 éve jelent egyet a felhőtlen, családbarát élményekkel – itt az idő, hogy ti is felfedezzétek! Megújuló kültéri vízi világuk csúszdákkal, vizes játszótérrel, interaktív elemekkel van felszerelve – sőt, még egy bár is akad, a felnőttek legnagyobb örömére. Ha mindez nem lenne elég, a szomszédos Bobo Fun Parkban sportos küldetésekkel is fokozhatjátok az adrenalinlöketet, a hotel születésnapja alkalmából pedig világjáró kalandok várnak a többtermes játékbirodalomban. Igazi családi üdülőparadicsom a Balaton szomszédságában, mely még különleges ajánlatokkal is kedveskedik a nyári szezon alatt a vendégeknek.

8394 Alsópáhok, Fő utca 120. | Weboldal

Ha inkább vidéki idill közepette töltődnétek: