Családias hangulat és kifogyhatatlan bőségtálak várják a rántott hús rajongóit Soroksáron

Ha idén karácsonykor szeretnétek egy olyan étteremben ünnepelni, ahol a vasárnapi ebéd ízei és a családias hangulat találkoznak, az RHM Terasz lesz a tökéletes választás!

A soroksári étterem hangulatos, családbarát belső terével minden alkalmat különlegessé tesz: legyen szó egy könnyed ebédről, meghitt vacsoráról vagy nagyobb társasági eseményről, itt mindenki otthonosan érezheti magát.

Az ünnepi időszakban a RHM Terasz különösen varázslatos: fények és dekorációk segítenek átélni a karácsony meghittségét. Az udvaron elhelyezett látványos iglu‑fotósarok az étteremből nézve olyan, mintha egy feldíszített hógömbre nyílna kilátás. A karácsonyfától a plüss rénszarvasokon át a pihe‑puha takarókig minden részlet a téli mesevilágot idézi.

Az ünnepi díszítéssel igazán hangulatos képeket készíthettek – akár pokrócba burkolózva, egy csésze forró teával a kezetekben, miközben a csillagokban gyönyörködtök.

A bőség zavara

Az étlapon mindenki megtalálhatja a kedvencét: frissensültek, roston sült fogások, klasszikus rántott húsok, töltött húsok, tészták, saláták, mennyei desszertek és mentes opciók is szerepelnek az ételek között.

A bőségtálak az étterem egyik legkedveltebb fogásainak számítanak, amelyek 2, 4 és 6 személyes formában is elérhetők, így páros vacsorához vagy baráti összejövetelhez is jó választás lehet. A családias tál olyan klasszikus fogásokat kínál, amelyek együtt adják meg az otthon ízét és a közös étkezés hangulatát.

Az RHM Terasz belső tere zártkörű eseményekre is igénybe vehető, akár 20–50 főig. Ideális kisebb esküvőkhöz, keresztelőkhöz, céges vacsorákhoz vagy születésnapi rendezvényekhez.

Ráadásul amennyiben előre jelzitek, hogy különleges alkalmat ünnepeltek, egy személyes meglepetéssel is készülnek számotokra – így az ünneplés nemcsak finom ételekkel és barátságos hangulattal lesz teljes, hanem egy apró gesztussal is, ami még emlékezetesebbé teszi az alkalmat.

Az ünnepekre és hétköznapokra is remek választás

Az ünnepek közeledtével sokan szeretnék előre biztosítani kedvenc fogásaikat, hogy nyugodtan készülhessenek a közös pillanatokra. Az RHM Terasznál erre egész évben van lehetőség: a bőségtálak és kedvenc ételeitek kényelmesen, online vagy telefonon is előrendelhetők, így minden alkalomra időben és gondosan elkészítve kerülnek az asztalra.

Az RHM Terasz egész évben arra törekszik, hogy minden alkalmat különlegessé varázsoljon. Akár hétköznapi ebédről, családi összejövetelről vagy ünnepi vacsoráról van szó, itt mindig a közös pillanatok és a finom ízek kerülnek főszerepbe.

További információk és asztalfoglalás: Rántott Hús Mánia 1238 Budapest, Grassalkovich út 33. Weboldal | Facebook Telefonszám: +36 70/782-0101

