9 lenyűgöző, friss Oscar-díjas film a Netflixen és társain

Összegyűjtöttük nektek, hogy a 2026-os Oscar-átadón díjazott filmek közül, melyek találhatóak meg a magyar streamingkínálatban.
Fegyverek (HBO Max)
Egy osztály minden tanulója, egy kivétellel eltűnik ugyanazon az éjszakán, hajnali 2:17-kor. Egy tanár és egy szülő a saját szakállára kezd nyomozni. (18+)
Amy Madigan lett a legjobb női mellékszereplő kategória győztese.
Frankenstein (Netflix)
Az Oscar-díjas Guillermo del Toro újraértelmezi Mary Shelley klasszikus meséjét a briliáns tudósról és szörnyű ambícióinak szüleményéről.
A legjobb smink és frizura, a legjobb jelmez és a legjobb látvány kategória győztese.
Egyik csata a másik után (HBO Max)
Egy kiégett forradalmár kénytelen újra összeszedni magát, és a lánya keresésére indulni, amikor 16 év után régi ellensége felbukkan és a lány eltűnik.
Hat kategórában győzött: legjobb film, rendező, férfi mellékszereplő (Sean Penn), adaptált forgatókönyv, vágás, casting.
Hamnet (Amazon Prime)
A Hamnet a szerelem és a veszteség erőteljes történetét meséli el, amely Shakespeare örökzöld remekművét, a Hamletet inspirálta.
Jessie Buckley lett a legjobb női főszereplő kategória győztese.
Bűnösök (HBO Max)
Egy ikerpár maga mögött akarja hagyni viszontagságos életét, ám hazatérve kiderül, hogy otthon egy még nagyobb gonosz várja őket. (18+)
Négy kategóriában lett első: legjobb férfi főszereplő (Michael B. Jordan), eredeti forgatókönyv, eredeti filmzene, operatőr.
K-Pop Démonvadászok (Netflix)
Amikor Rumi, Mira és Zoey K-pop-szupersztárok koncertje nem telt házas, a titkos képességeiket használják, hogy megvédjék rajongóikat a természetfeletti fenyegetésektől.
A legjobb animációs film és a legjobb betétdal kategória győztese.
Üres szobák (Netflix)
Megindító rövid dokumentumfilm egy újságíróról és egy fotósról, akik megörökítik az iskolai lövöldözésekben megölt gyermekek hátrahagyott szobáit.
A legjobb rövid dokumentumfilm kategória győztese.
Az énekesek (Netflix)
Ebben a rövidfilmben egy kocsmában rögtönzött énekverseny a magányos estét őszinte, harmóniában osztozó pillanattá változtatja.
A legjobb rövidfilm kategória egyik győztese.
Avatar: Tűz és hamu (hamarosan a Disney+ műsorán)
James Cameron visszarepíti a közönséget a Pandorára, hogy ismét magával ragadó kaland részesei lehessenek a tengerészgyalogosból lett na’vi vezető, Jake Sully, a na’vi harcos Neytiri és családjuk oldalán.
A legjobb vizuális effektusok kategória győztese.