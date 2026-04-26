9 lenyűgöző, friss Oscar-díjas film a Netflixen és társain

Összegyűjtöttük nektek, hogy a 2026-os Oscar-átadón díjazott filmek közül, melyek találhatóak meg a magyar streamingkínálatban.

Fegyverek (HBO Max)

Egy osztály minden tanulója, egy kivétellel eltűnik ugyanazon az éjszakán, hajnali 2:17-kor. Egy tanár és egy szülő a saját szakállára kezd nyomozni. (18+)

Amy Madigan lett a legjobb női mellékszereplő kategória győztese.

Frankenstein (Netflix)

Az Oscar-díjas Guillermo del Toro újraértelmezi Mary Shelley klasszikus meséjét a briliáns tudósról és szörnyű ambícióinak szüleményéről.

A legjobb smink és frizura, a legjobb jelmez és a legjobb látvány kategória győztese.

Egyik csata a másik után (HBO Max)

Egy kiégett forradalmár kénytelen újra összeszedni magát, és a lánya keresésére indulni, amikor 16 év után régi ellensége felbukkan és a lány eltűnik.

Hat kategórában győzött: legjobb film, rendező, férfi mellékszereplő (Sean Penn), adaptált forgatókönyv, vágás, casting.

Hamnet (Amazon Prime)

A Hamnet a szerelem és a veszteség erőteljes történetét meséli el, amely Shakespeare örökzöld remekművét, a Hamletet inspirálta.

Jessie Buckley lett a legjobb női főszereplő kategória győztese.

Bűnösök (HBO Max)

Egy ikerpár maga mögött akarja hagyni viszontagságos életét, ám hazatérve kiderül, hogy otthon egy még nagyobb gonosz várja őket. (18+)

Négy kategóriában lett első: legjobb férfi főszereplő (Michael B. Jordan), eredeti forgatókönyv, eredeti filmzene, operatőr.

K-Pop Démonvadászok (Netflix)

Amikor Rumi, Mira és Zoey K-pop-szupersztárok koncertje nem telt házas, a titkos képességeiket használják, hogy megvédjék rajongóikat a természetfeletti fenyegetésektől.

A legjobb animációs film és a legjobb betétdal kategória győztese.

Üres szobák (Netflix)

Megindító rövid dokumentumfilm egy újságíróról és egy fotósról, akik megörökítik az iskolai lövöldözésekben megölt gyermekek hátrahagyott szobáit.

A legjobb rövid dokumentumfilm kategória győztese.

Az énekesek (Netflix)

Ebben a rövidfilmben egy kocsmában rögtönzött énekverseny a magányos estét őszinte, harmóniában osztozó pillanattá változtatja.

A legjobb rövidfilm kategória egyik győztese.

Avatar: Tűz és hamu (hamarosan a Disney+ műsorán)

James Cameron visszarepíti a közönséget a Pandorára, hogy ismét magával ragadó kaland részesei lehessenek a tengerészgyalogosból lett na’vi vezető, Jake Sully, a na’vi harcos Neytiri és családjuk oldalán.

A legjobb vizuális effektusok kategória győztese.

A 2026-os Oscar összes díjazottja: