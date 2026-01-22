Íme az Oscar-jelöltek 2026-ban! – a teljes lista

Magyar idő szerint csütörtök délután kihirdették, hogy kik lettek az Oscar-jelöltek 2026-ban. A március 15-i 98. Oscar-gálán az Amerikai Filmművészetek és Filmtudományok Akadémiája (AMPAS) a 2025-ös év legjobb filmjeit és filmeseit részesíti majd elismerésben. A kategóriák száma eggyel bővült: idén a legjobb szereplőválogatás (casting) is szerepel köztük. A Bűnösök című horrorfilm rekord mennyiségű – összesen 16 – jelölést gyűjtött be idén. 

Oscar jelöltek 2026

Íme az Oscar-jelöltek 2026-ban:

Legjobb film

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Egyik csata a másik után
  • A titkosügynök
  • Érzelmi érték
  • Bűnösök
  • Az álmok vágányán

Legjobb rendező

  • Paul Thomas Anderson – Egyik csata a másik után
  • Ryan Coogler – Bűnösök
  • Josh Safdie –  Marty Supreme
  • Joachim Trier – Érzelmi érték
  • Chloé Zhao – Hamnet

Legjobb női főszereplő

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Érzelmi érték
  • Emma Stone – Bugonia

Legjobb férfi főszereplő

  • Timothée Chalamet –  Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Bűnösök
  • Wagner Moura  – A titkosügynök

Legjobb női mellékszereplő

  • Elle Fanning – Érzelmi érték
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Érzelmi érték
  • Amy Madigan – Fegyverek
  • Wunmi Mosaku – Bűnösök
  • Teyana Taylor – Egyik csata a másik után

Legjobb férfi mellékszereplő

  • Benicio del Toro – Egyik csata a másik után
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Bűnösök
  • Sean Penn – Egyik csata a másik után
  • Stellan Skarsgård – Érzelmi érték

Legjobb eredeti forgatókönyv

  • Blue Moon – Robert Kaplow
  • Csak egy baleset volt – Jafar Panahi
  • Marty Supreme – Josh Safdie, Ronald Bronstein
  • Érzelmi érték – Joachim Trier and Eskil Vogt
  • Bűnösök – Ryan Coogler

Legjobb adaptált forgatókönyv

  • Bugonia – Will Tracy
  • Frankenstein – Guillermo del Toro
  • Hamnet – Chloé Zhao and Maggie O’Farrell
  • Egyik csata a másik után – Paul Thomas Anderson
  • Az álmok vágányán – Clint Bentley, Craig Kwedar

Legjobb animációs film

  • Arco – Fiú a jövőből
  • Elio
  • K-pop démonvadászok
  • Kis Amélie és az eső természete
  • Zootropolis 2

Legjobb idegen nyelvű film

  • Brazília – A titkosügynök
  • Franciaország – Csak egy baleset volt
  • Norvégia – Érzelmi érték
  • Spanyolország – Tánc a sivatagban
  • Tunézia – Hind Rajab hangja

Legjobb dokumentumfilm

  • Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Legjobb rövid dokumentumfilm

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: ‘Were and Are Gone’
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Legjobb rövid animációs film

  • The Butterfly
  • Forever Green
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Legjobb rövidfilm

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Legjobb eredeti betétdal

  • Dear Me – Diane Warren: Relentless
  • Golden – K-pop démonvadászok
  • I Lied to You – Bűnösök
  • Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
  • Train Dreams – Az álmok vágányán

Legjobb eredeti filmzene

  • Bugonia – Jerskin Fendrix
  • Frankenstein – Alexandre Desplat
  • Hamnet – Max Richter
  • Egyik csata a másik után – Jonny Greenwood
  • Bűnösök – Ludwig Göransson

Legjobb vágás

  • F1 – Stephen Mirrione
  • Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
  • Egyik csata a másik után – Andy Jurgensen
  • Érzelmi érték – Oliver Bugge Coutté
  • Bűnösök – Michael P. Shawver
Oscar jelöltek 2026 - Bűnösök
A Bűnösök rekord mennyiségű – összesen 16 – jelölést gyűjtött be.

Legjobb látványtervezés

  • Frankenstein – Tamara Deverell, Shane Vieau
  • Hamnet – Fiona Crombie, Alice Felton
  • Marty Supreme – Jack Fisk, Adam Willis
  • Egyik csata a másik után – Florencia Martin
  • Bűnösök – Hannah Beachler

Legjobb szereplőválogatás (új kategória)

  • Hamnet – Nina Gold
  • Marty Supreme – Jennifer Venditti
  • Egyik csata a másik után – Cassandra Kulukundis
  • A titkosügynök – Gabriel Domingues
  • Bűnösök – Francine Maisler

Legjobb operatőri munka

  • Frankenstein – Dan Lausten
  • Marty Supreme – Darius Khondji
  • Egyik csata a másik után – Michael Bauman
  • Bűnösök – Autumn Durald Arkapaw
  • Az álmok vágányán – Adolpho Veloso

Legjobb jelmeztervezés

  • Avatar: Tűz és hamu – Deborah L. Scott
  • Frankenstein – Kate Hawley
  • Hamnet – Małgosia Turzańska
  • Marty Supreme – Miyako Bellizzi
  • Bűnösök – Ruth E. Carter

Legjobb smink és frizura

  • Frankenstein – Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel
  • Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu
  • Bűnösök – Siân Richards, Shunika Terry-Jennings
  • Zúzógép – Kazu Hiro, Glen Griffin and Bjoern Rehbein
  • A rút mostohatestvér – Anne Catherine Sauerberg, Thomas Foldberg

Legjobb hang

  • F1 – Gareth John, Al Nelson, Juan Peralta, Gary A. Rizzo, Gwendolyn Yates Whittle
  • Frankenstein – Greg Chapman, Christian Cooke, Nelson Ferreira, Nathan Robitaille, Brad Zoern
  • Egyik csata a másik után – Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
  • Bűnösök – Benny Burt, Steve Boeddeker, David V. Butler, Felipe Pacheco, Chris Welcker
  • Tánc a sivatagban – Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas

Legjobb vizuális effektusok

  • Avatar: Tűz és hamu – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett
  • F1 – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson
  • Jurassic World: Újjászületés – David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan and Neil Corbould
  • The Lost Bus – Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen and Brandon K. McLaughlin
  • Bűnösök – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean

Több Oscar-jelölt 2026 elején kerül majd a magyar mozikba:

A legjobb filmek 2026 elején, avagy 18 premier, amit már nagyon várunk
A legjobb filmek 2026 elején, avagy 18 premier, amit már nagyon várunk

Összegyűjtöttük nektek 2026 első negyedévének várhatóan legérdekesebb, legjobb filmjeit.

Funzine Funzine