Íme az Oscar-jelöltek 2026-ban! – a teljes lista

Magyar idő szerint csütörtök délután kihirdették, hogy kik lettek az Oscar-jelöltek 2026-ban. A március 15-i 98. Oscar-gálán az Amerikai Filmművészetek és Filmtudományok Akadémiája (AMPAS) a 2025-ös év legjobb filmjeit és filmeseit részesíti majd elismerésben. A kategóriák száma eggyel bővült: idén a legjobb szereplőválogatás (casting) is szerepel köztük. A Bűnösök című horrorfilm rekord mennyiségű – összesen 16 – jelölést gyűjtött be idén.
Íme az Oscar-jelöltek 2026-ban:
Legjobb film
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Egyik csata a másik után
- A titkosügynök
- Érzelmi érték
- Bűnösök
- Az álmok vágányán
Legjobb rendező
- Paul Thomas Anderson – Egyik csata a másik után
- Ryan Coogler – Bűnösök
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Érzelmi érték
- Chloé Zhao – Hamnet
Legjobb női főszereplő
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Érzelmi érték
- Emma Stone – Bugonia
Legjobb férfi főszereplő
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Bűnösök
- Wagner Moura – A titkosügynök
Legjobb női mellékszereplő
- Elle Fanning – Érzelmi érték
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Érzelmi érték
- Amy Madigan – Fegyverek
- Wunmi Mosaku – Bűnösök
- Teyana Taylor – Egyik csata a másik után
Legjobb férfi mellékszereplő
- Benicio del Toro – Egyik csata a másik után
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Bűnösök
- Sean Penn – Egyik csata a másik után
- Stellan Skarsgård – Érzelmi érték
Legjobb eredeti forgatókönyv
- Blue Moon – Robert Kaplow
- Csak egy baleset volt – Jafar Panahi
- Marty Supreme – Josh Safdie, Ronald Bronstein
- Érzelmi érték – Joachim Trier and Eskil Vogt
- Bűnösök – Ryan Coogler
Legjobb adaptált forgatókönyv
- Bugonia – Will Tracy
- Frankenstein – Guillermo del Toro
- Hamnet – Chloé Zhao and Maggie O’Farrell
- Egyik csata a másik után – Paul Thomas Anderson
- Az álmok vágányán – Clint Bentley, Craig Kwedar
Legjobb animációs film
- Arco – Fiú a jövőből
- Elio
- K-pop démonvadászok
- Kis Amélie és az eső természete
- Zootropolis 2
Legjobb idegen nyelvű film
- Brazília – A titkosügynök
- Franciaország – Csak egy baleset volt
- Norvégia – Érzelmi érték
- Spanyolország – Tánc a sivatagban
- Tunézia – Hind Rajab hangja
Legjobb dokumentumfilm
- Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Legjobb rövid dokumentumfilm
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: ‘Were and Are Gone’
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Legjobb rövid animációs film
- The Butterfly
- Forever Green
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Legjobb rövidfilm
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Legjobb eredeti betétdal
- Dear Me – Diane Warren: Relentless
- Golden – K-pop démonvadászok
- I Lied to You – Bűnösök
- Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
- Train Dreams – Az álmok vágányán
Legjobb eredeti filmzene
- Bugonia – Jerskin Fendrix
- Frankenstein – Alexandre Desplat
- Hamnet – Max Richter
- Egyik csata a másik után – Jonny Greenwood
- Bűnösök – Ludwig Göransson
Legjobb vágás
- F1 – Stephen Mirrione
- Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
- Egyik csata a másik után – Andy Jurgensen
- Érzelmi érték – Oliver Bugge Coutté
- Bűnösök – Michael P. Shawver
Legjobb látványtervezés
- Frankenstein – Tamara Deverell, Shane Vieau
- Hamnet – Fiona Crombie, Alice Felton
- Marty Supreme – Jack Fisk, Adam Willis
- Egyik csata a másik után – Florencia Martin
- Bűnösök – Hannah Beachler
Legjobb szereplőválogatás (új kategória)
- Hamnet – Nina Gold
- Marty Supreme – Jennifer Venditti
- Egyik csata a másik után – Cassandra Kulukundis
- A titkosügynök – Gabriel Domingues
- Bűnösök – Francine Maisler
Legjobb operatőri munka
- Frankenstein – Dan Lausten
- Marty Supreme – Darius Khondji
- Egyik csata a másik után – Michael Bauman
- Bűnösök – Autumn Durald Arkapaw
- Az álmok vágányán – Adolpho Veloso
Legjobb jelmeztervezés
- Avatar: Tűz és hamu – Deborah L. Scott
- Frankenstein – Kate Hawley
- Hamnet – Małgosia Turzańska
- Marty Supreme – Miyako Bellizzi
- Bűnösök – Ruth E. Carter
Legjobb smink és frizura
- Frankenstein – Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel
- Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu
- Bűnösök – Siân Richards, Shunika Terry-Jennings
- Zúzógép – Kazu Hiro, Glen Griffin and Bjoern Rehbein
- A rút mostohatestvér – Anne Catherine Sauerberg, Thomas Foldberg
Legjobb hang
- F1 – Gareth John, Al Nelson, Juan Peralta, Gary A. Rizzo, Gwendolyn Yates Whittle
- Frankenstein – Greg Chapman, Christian Cooke, Nelson Ferreira, Nathan Robitaille, Brad Zoern
- Egyik csata a másik után – Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
- Bűnösök – Benny Burt, Steve Boeddeker, David V. Butler, Felipe Pacheco, Chris Welcker
- Tánc a sivatagban – Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas
Legjobb vizuális effektusok
- Avatar: Tűz és hamu – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett
- F1 – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson
- Jurassic World: Újjászületés – David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan and Neil Corbould
- The Lost Bus – Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen and Brandon K. McLaughlin
- Bűnösök – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean