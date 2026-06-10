Vadonatúj, ingyenes játékparadicsom várja a gyerekeket vasárnaponként Budapesten

Idén összesen 12 vasárnapon át, igazán különleges környezetben játszhatnak és sportolhatnak az apróságok a fővárosban.

Jó esély van rá, hogy mostantól a Hajógyári-sziget lesz a gyerekek kedvenc helye Budapesten, hiszen itt nyitotta meg kapuit az Óbudai Grund, mely tucatnyi különböző látvány- és élményelemmel, 12 vasárnapon át ejti ámulatba őket.

Az ingyenes sport- és játékparkban a természetközeli, aktív élményeké a főszerep, a felfedezésre váró kalandok pedig igazán egyedire sikeredtek: óriás sakk, biliárdfoci, trambulin, kézműves kuckó, egy különleges céllövölde, multifunkcionális sportpálya és még sok más játék csempész mozgást és felejthetetlen élményeket a vasárnapokba, profi animátorok segítségével.

Ha mindez nem lenne elég, a közelben található Európa legnagyobb légvárparkja, a HopCity is, ahol belépőjegy megváltása ellenében ugrálhatnak kedvükre a gyerekek – a III. kerületiek kedvezményben részesülnek.

Az alábbi napokon biztosan tárt ajtókkal vár rátok az Óbudai Grund:

június 7-én és 21-én,

július 5-én, 12-én, 19-én és 26-án,

augusztus 30-án, illetve

szeptember 6-án, 13-án és 20-án és 27-én.

Érdemes követni Facebook-oldalukat, hiszen azt ígérték, újdonságokból, meglepetésekből nem lesz hiány a nyár folyamán. A HopCity-ről bővebb információ és a jegyárak ide kattintva érhetők el.

Nyárindító gyerekprogram a Hajógyári-szigeten: