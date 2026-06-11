14 hangulatos kertmozi Budapesten, ha a csillagos, nyári égbolt alatt filmeznétek

Itt a jó idő, szóval miért szorulnátok be a plázás mozik falai közé? Budapesten nagyszerű kertmozik várnak titeket, ahol a csillagos, nyári égbolt és egy pokróc alatt összebújva nézhetitek meg kedvenc filmjeiteket.

PikNik Mozi // több helyszínen (2026 júniusában)

Ismét megnyíltak a PikNik Mozi ajtajai, hogy ingyenes szabadtéri vetítésekkel töltsék meg Budapest külső kerületeit és az agglomeráció városait. Ennek megfelelően nyáron Mogyoródon, Iváncsán és Piliscsabán is mozizhattok, míg a fővárosban Óbudán és Pesterzsébeten ülhettek ki a szabad ég alá. A rendezvények nevéhez hűen itt nem kell feltétlenül székekről néznetek a vásznat: csak hozzatok magatokkal egy pokrócot és terüljetek el a füves területen! Az eseményeken minden alkalommal más alkotás kerül vetítésre, így a Sakáltanya, a Wonka és a Legénybúcsú című filmeket is elcsíphetitek.

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Városligeti Kertmozi // Pavilon Kert (2026. június 3. – július 31.)

Július végéig ingyenes kertmozival várnak benneteket a Városliget szívében, a Pavilon Kertben. Június elejétől heti három alkalommal költöznek a filmek a park százéves fái alá, ahol szerdánként a klasszikusok, péntekenként a romantikus kedvencek, szombatonként pedig a családi filmek hozzák el a nyár egyik leghangulatosabb budapesti programját. A hónapban ennek megfelelően megnézhetitek többek között a Ponyvaregényt, a Mamma Miát!, az Így neveld a sárkányodat és az Indul a bakterházat is. A vetítések minden esetben este 6 órakor kezdődnek.

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Kertmozi a Ruttkai Éva parkban (2026. június 13-tól)

A XIII. kerületi Ruttkai Éva park is megtelik nyáron filmrajongókkal: először június 13-án este 8-tól nézhetitek meg az Egy pikoló világos című alkotást, méghozzá a park névadójával a főszerepben. A vetítéseken a tervek szerint hat alkalommal vehettek részt, azonban az első eseményen kívül egyelőre még nem hirdették meg a további időpontokat. Az viszont biztos, hogy a programokat legkönnyebben a szervező, a KULT13 Facebook-oldalán találjátok meg, érdemes tehát bekövetni őket a legfrissebb információkért. A kertmozi látogatása minden esetben ingyenes!

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Budapest Kertmozi // Városháza Park (2026. június 15-től)

Június közepétől végre elkezdődnek a szabadtéri vetítések a Városháza Díszudvarán. Az első héten csütörtöktől vasárnapig a Hogyan tudnék élni nélküled?, A gyűlölet, Az ördög Pradát visel 2. és a Nyári fény, aztán leszáll az éj című filmeket tudjátok megnézni, melyek között ráadásul szinkronnal készült és feliratos mozikat is találtok. A program minden esetben este 9 órakor kezdődik, azonban érdemes már a fél órával korábbi kapunyitásra érkezni, hiszen így bebiztosíthatjátok a helyeiteket a nektek leginkább megfelelő üléseken. A belépés jegyvásárláshoz kötött.

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Kertmozi15 // Csokonai Rendezvényház (2026. június 19. – július 31.)

A XV. kerületi lakosok sem maradnak kertmozi nélkül, hála a Csokonai Rendezvényház szabadtéri vetítéseinek. A nyár első két hónapjában olyan közönségkedvenc régi és nemrég debütált alkotásokat nézhettek meg, mint a Futni mentem, az E.T., a földönkívüli, a Beléd estem vagy a Bridget Jones naplója. A helyszínen ráadásul arra is készültek, ha véletlen rosszra fordulna az idő, hiszen ebben az esetben egy augusztusi esőnapon élhetitek át a filmek varázsát. Jegyet vásárolni legkönnyebben a helyszín honlapján tudtok – kerületi lakosként ne felejtsétek el az olcsóbb belépőket a kosárba tenni!

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Hunyadi téri kertmozi (2026. június 27. – augusztus 15.)

Hamarosan Terézvárosban is kezdetét veszi a kertmoziszezon. A Hunyadi téren először június 27-én, este 9 órától nézhetitek meg John Travolta főszereplésével a Szombat esti láz című filmet, majd egészen augusztus közepéig vár titeket a szabadtéri mozi minden szombaton. A felhozatalban a drámák, a vígjátékok és a mesék, illetve a zenés és romantikus filmek egyaránt szerepelnek, amelyeket ebben az esetben is teljesen ingyenesen tekinthettek meg. A vetítések pontos listájáért kövessétek az Eötvös10 Facebook-oldalát!

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KultúrKertMozi // Klebelsberg Kultúrkúria (2026. július 2. – augusztus 6.)

Idén július 2-án kezdi meg a szezont a Klebelsberg Kultúrkúria szabadtéri mozija, ami gyerekbarát kínálata miatt tűnik ki a budapesti felhozatalból. A helyszínen először A kis Nicolas nyaral című francia családi vígjátékot nézhetitek meg, ezután pedig minden csütörtökre jut egy jó film: többek között terítékre kerül a Tafiti és Pamacs, a Mágikus állatok iskolája, a Diplo, a kis dinó és a Bambi is, hogy az egész családot elvarázsolja bűbájos történeteivel. Ha mindez nem lenne elég, a vetítésekre teljesen díjmentesen ülhettek be!

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Ingyenes vetítések a Zene Háza szervezésében (2026. július – augusztus)

Júliusban és augusztusban a Zene Háza szervezésében is ingyenes szabadtéri vetítéseket nézhettek meg a Városliget szívében. A Természetre hangolva címen futó eseménysorozaton a kortárs hazai előadók élő performansza és a páratlan szépségű Balaton-felvidék kerülnek középpontba – minden esetben Réti László rendezésében. Legközelebb a NovaN feat. Arulei duóját tekinthetitek meg július 8-án, amit a Belau projektje követ 21-én. A nyár utolsó hónapjában a Török Tilla Folk Experience folytatja a sort, a szezont pedig Barabás Lőrinc epizódja zárja augusztus végén.

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Kertmozi a Városmajori Szabadtéri Színpadon (2026. július – augusztus)

Egyelőre úgy tűnik, hogy idén három alkalommal ülhettek be a Városmajori Szabadtéri Színpad kertmozijába. Július 8-án a Hogyan lopjunk vissza egymilliót? című francia vígjáték szinkronizált verzióját nézhetitek meg, míg 10-én a Hogyan tudnék élni nélküled? következik, ahol ráadásul kifejezetten arra bátorítják a látogatókat, hogy énekeljék együtt a legendás betétdalokat. Augusztus elején pedig egy lebilincselő dokumentumfilmet tekinthettek meg: a TransCanada Ultra Szőnyi Ferenc 12 500 kilométeres kanadai kerékpártúráját mutatja be, amit a sportoló 45 nap alatt teljesített. Az esten a világrekorder is jelen lesz.

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Mozi.Kert // MOMKult (2026. augusztus 5-től)

A szezon végére a MOMKult is becsatlakozik a kertmozis kínálatba, hogy szerdánként vetítésekkel koronázza meg az augusztusi estéket: az első héten a Hobóról készült életrajzi film debütál, majd a Szenvedélyes nők, a Dalai láma – A boldogság tanítása és a Kék Pelikán című alkotások következnek. A program minden esetben este 9 órakor kezdődik a MOMKult Szabadtéri színpadán, ehhez a belépőjegyeiteket elővételben tudjátok megvenni a budai rendezvényhelyszín weboldalán. Széket viszont nem tudtok választani, így az ülésrend az érkezési sorrend szerint alakul.

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Paulaner Sörkert és Kertmozi // Margitsziget (egész nyáron)

A Margitsziget szívében található kertmozi nem véletlenül a fővárosiak egyik legnagyobb kedvence, hiszen itt egész nyáron a csillagos ég alatt, gyönyörű környezetben élhetitek újra kedvenc kultfilmjeitek ikonikus jeleneteit a hely óriási LED-kivetítője előtt. Kísérőnek bizonyára jól fognak jönni az étterem frissítő italai és házi harapnivalói, amik között könnyedebb rágcsákat és laktató főételeket egyaránt találtok. Indulás előtt azonban mindenképpen lessetek rá a várható időjárásra, a vetítések ugyanis rossz idő esetén elmaradnak!

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Újbuda Kertmozik // több helyszínen (egész nyáron)

A dél-budaiak sem maradnak szabadtéri mozi nélkül, hiszen a nyár folyamán 8 filmet láthatnak a kerület különböző pontjain az Újbuda Kertmozik programsorozat keretein belül. Az események további különlegessége, hogy néhány vetítés esetében ti dönthettek arról, mely alkotások kerüljenek vászonra. Legközelebb július 23-án, a Gazdagréti Közösségi Ház mögötti zöld területen nézhetitek meg A tenger útja, a Mamma Mia!, a Grease vagy a Lesz ez még így se című filmek valamelyikét – hogy melyik kerül végül lejátszásra, arról ti szavazhattok június 13-ig.

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Budapest Garden Kertmozi (egész nyáron)

Ismét ingyenes szabadtéri vetítésekkel kedveskedik nektek a Budapest Garden, ahol a strandröplabdapálya helyén tudtok esténként mozizni. A helyszín kínálatában a Becstelen brigantyk-féle kultfilmektől kezdve a kétezres évek ikonikus romkomjain át a legújabb kasszasikerekig mindent megtaláltok. Ha vissza-visszajáró vendégek vagytok, jól tudjátok, hogy a szabadidőközpont kutyabarát – most mégis arra kérnek titeket a szervezők, hogy négylábú társatokat ne hozzátok magatokkal a területre. A vetítések mellé érdemes a helyszínen található street food standok kínálatából is szemezgetni!

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Kertmozi a Virág Benedek Házban (egész nyáron)

A Döbrentei tér közelében található Virág Benedek Házban is nagyszerű nyári mozis élményekkel várnak, hiszen az elmúlt évek népszerűsége után a hely udvara ismét minden csütörtökön szélesre tárja kapuit, hogy az elmúlt tíz év legjobb nemzetközi és magyar filmjeivel szórakoztassa a közönséget. Ennek megfelelően a szezon során megtekinthetitek többek között a Kék Pelikán, a Lefkovicsék gyászolnak, A feleségem története és A szomorúság háromszöge című filmeket is. I. kerületi lakosok ráadásul féláron csatlakozhatnak a programhoz!

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Budapest nagyszerű éjszakai programokat kínál a mozin túl is: