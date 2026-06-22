Ingyenes, szabadtéri koncertekkel telnek meg Budapest legszebb történelmi helyszínei idén nyáron

A fővárosi nyár egyik leginkább várt zenei eseménye a 2026-os évadában sem okoz csalódást: idén három gyönyörű történelmi helyszínen vár titeket ingyenes, szabadtéri koncertjeivel.

Idén nyáron újra több mint tíz nagyszerű koncerttel ajándékoz meg titeket a Zenélő Budapest eseménysorozat. A korábbi évekhez hasonlóan a mostani szezonban is a főváros kiemelkedő zeneművészei egyedi hangszerelésű műsorainak lehettek szem- és fültanúi, amik a nyár legszebb pillanatait varázsolják a Budai Vár Csikós udvarába, a Várkert Bazárba és a Parlament lépcsői elé.

Az ingyenesen látogatható program művészeti vezetője Götz Nándor klarinét-szaxofonművész, zeneszerző, a Zenélő Budapest ötletgazdája.

A júliusban és augusztusban megrendezésre kerülő koncertek minden esetben délután 17 órakor kezdődnek.

Ingyenes Zenélő Budapest koncertek 2026-ban:

július 4., szombat: Klasszikusok jazz feldolgozásban – A Götz saxophone Quartet műsora – Budai Vár, Csikós udvar

Klasszikusok jazz feldolgozásban – A Götz saxophone Quartet műsora – Budai Vár, Csikós udvar július 5., vasárnap: Huszár rézfúvósok reneszánsz, barokk műsora – Várkert Bazár

Huszár rézfúvósok reneszánsz, barokk műsora – Várkert Bazár július 11., szombat: Huszár rézfúvósok reneszánsz, barokk műsora – Várkert Bazár

Huszár rézfúvósok reneszánsz, barokk műsora – Várkert Bazár július 12., vasárnap: Klasszikusok jazz feldolgozásban – A Götz saxophone Quartet műsora – Budai Vár, Csikós udvar

Klasszikusok jazz feldolgozásban – A Götz saxophone Quartet műsora – Budai Vár, Csikós udvar július 18., szombat: Huszár rézfúvósok reneszánsz, barokk műsora – Várkert Bazár

Huszár rézfúvósok reneszánsz, barokk műsora – Várkert Bazár július 19., vasárnap: Magyar romantika, a Con Fuoco fafúvós kvartett műsora – Budai Vár Csikós, udvar

Magyar romantika, a Con Fuoco fafúvós kvartett műsora – Budai Vár Csikós, udvar július 23., csütörtök: A rózsafa éneke – Erdő Zoltán tárogatóművész, Lisztes Jenő cimbalomművész koncertje – Kossuth tér

A rózsafa éneke – Erdő Zoltán tárogatóművész, Lisztes Jenő cimbalomművész koncertje – Kossuth tér július 25., szombat: A Campanelli harangjáték együttes koncertje fuvola szólóval – Várkert Bazár

A Campanelli harangjáték együttes koncertje fuvola szólóval – Várkert Bazár július 26., vasárnap: Magyar romantika, a Con Fuoco fafúvós kvartett műsora – Budai Vár, Csikós udvar

Magyar romantika, a Con Fuoco fafúvós kvartett műsora – Budai Vár, Csikós udvar augusztus 1., szombat: A Capriccio vonosnégyes műsora szaxofon szólóval – Budai Vár, Csikós udvar

A Capriccio vonosnégyes műsora szaxofon szólóval – Budai Vár, Csikós udvar augusztus 2., vasárnap: A Capriccio vonosnégyes műsora szaxofon szólóval – Budai Vár, Csikós udvar

A Capriccio vonosnégyes műsora szaxofon szólóval – Budai Vár, Csikós udvar augusztus 27., csütörtök: A vadászkürt diadalmenete a zenetörténetben – A Danubia kürt kvartett koncertje – Kossuth tér

A koncertekről további információt ide kattintva, a Zenélő Budapest Facebook-oldalán találtok.

A Kossuth tér ennél is több koncerttel vár titeket nyáron: