Ingyenes, szabadtéri koncertekkel telnek meg Budapest legszebb történelmi helyszínei idén nyáron

A fővárosi nyár egyik leginkább várt zenei eseménye a 2026-os évadában sem okoz csalódást: idén három gyönyörű történelmi helyszínen vár titeket ingyenes, szabadtéri koncertjeivel.

Fotó: Zenélő Budapest Facebook

Idén nyáron újra több mint tíz nagyszerű koncerttel ajándékoz meg titeket a Zenélő Budapest eseménysorozat. A korábbi évekhez hasonlóan a mostani szezonban is a főváros kiemelkedő zeneművészei egyedi hangszerelésű műsorainak lehettek szem- és fültanúi, amik a nyár legszebb pillanatait varázsolják a Budai Vár Csikós udvarába, a Várkert Bazárba és a Parlament lépcsői elé.

Az ingyenesen látogatható program művészeti vezetője Götz Nándor klarinét-szaxofonművész, zeneszerző, a Zenélő Budapest ötletgazdája.

A júliusban és augusztusban megrendezésre kerülő koncertek minden esetben délután 17 órakor kezdődnek.

Ingyenes Zenélő Budapest koncertek 2026-ban:

  • július 4., szombat:Klasszikusok jazz feldolgozásban – A Götz saxophone Quartet műsora – Budai Vár, Csikós udvar
  • július 5., vasárnap:Huszár rézfúvósok reneszánsz, barokk műsora – Várkert Bazár
  • július 11., szombat: Huszár rézfúvósok reneszánsz, barokk műsora – Várkert Bazár
  • július 12., vasárnap: Klasszikusok jazz feldolgozásban – A Götz saxophone Quartet műsora – Budai Vár, Csikós udvar
  • július 18., szombat:Huszár rézfúvósok reneszánsz, barokk műsora – Várkert Bazár
  • július 19., vasárnap:  Magyar romantika, a Con Fuoco fafúvós kvartett műsora – Budai Vár Csikós, udvar
  • július 23., csütörtök:  A rózsafa éneke – Erdő Zoltán tárogatóművész, Lisztes Jenő cimbalomművész koncertje – Kossuth tér
  • július 25., szombat: A Campanelli harangjáték együttes koncertje fuvola szólóval – Várkert Bazár
  • július 26., vasárnap:  Magyar romantika, a Con Fuoco fafúvós kvartett műsora – Budai Vár, Csikós udvar
  • augusztus 1., szombat:A Capriccio vonosnégyes műsora szaxofon szólóval – Budai Vár, Csikós udvar
  • augusztus 2., vasárnap:  A Capriccio vonosnégyes műsora szaxofon szólóval – Budai Vár, Csikós udvar
  • augusztus 27., csütörtök: A vadászkürt diadalmenete a zenetörténetben – A Danubia kürt kvartett koncertje – Kossuth tér
A koncertekről további információt ide kattintva, a Zenélő Budapest Facebook-oldalán találtok.

A Kossuth tér ennél is több koncerttel vár titeket nyáron:

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Budapest legszebb helyszínén 9 szabadtéri programmal kínál változatos zenei csemegét idén nyáron is a népszerű koncertsorozat.

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