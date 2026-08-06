Izgalmas programokkal, kulisszatitkokkal érkezik idén augusztusban a Repülés Éjszakája

A kifutópályák éjjeli fényei, legendás repülőgépek és olyan kulisszatitkok várnak rátok augusztusban, amiket a hétköznapok során csak kevesen láthatnak. A Repülés Éjszakáján azonban ismét estétől hajnalig a légiközlekedésé lesz a főszerep.

Egy estére ismét megnyílik a repülés kulisszák mögötti világa: bepillanthattok többek között a pilótafülkékbe, sőt olyan helyekre is eljuthattok, ahová a hétköznapokban csak a repülőtér dolgozóinak van lehetőségük.

Az Aeropark ezen a napon, augusztus 15-én 15 órától egészen hajnali 1 óráig várja a lelkes látogatókat. Egyetlen este alatt fedezhetitek fel a légiközlekedés múltját, jelenét és jövőjét, de tematikus bemutatók és interaktív programok is gondoskodnak arról, hogy a repülőtér minden eddiginél közelebb kerüljön hozzátok.

A program egyik legnagyobb attrakciói a kivilágított pilótafülkék és a látványos hajtóműindítások, de nosztalgiarepülők, óriási repülőtéri járművek és repülős talkshow-k is színesítik az estét. A tapasztalt pilóták személyes történetei alapján és a vezetett túrák során a kifutópályák és a forgalmi előterek világa is feltárul.

Legyetek akár elkötelezett repülésrajongók, akár csak egy különleges nyáresti programot kerestek, a Repülés Éjszakáján egészen új szemszögből figyelhetitek a fel- és leszálló repülőgépeket!

További részleteket az Aeropark weboldalán találtok!

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