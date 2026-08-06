Izgalmas programokkal, kulisszatitkokkal érkezik idén augusztusban a Repülés Éjszakája

A kifutópályák éjjeli fényei, legendás repülőgépek és olyan kulisszatitkok várnak rátok augusztusban, amiket a hétköznapok során csak kevesen láthatnak. A Repülés Éjszakáján azonban ismét estétől hajnalig a légiközlekedésé lesz a főszerep. 

Fotó: Aeropark

Egy estére ismét megnyílik a repülés kulisszák mögötti világa: bepillanthattok többek között a pilótafülkékbe, sőt olyan helyekre is eljuthattok, ahová a hétköznapokban csak a repülőtér dolgozóinak van lehetőségük.

Az Aeropark ezen a napon, augusztus 15-én 15 órától egészen hajnali 1 óráig várja a lelkes látogatókat. Egyetlen este alatt fedezhetitek fel a légiközlekedés múltját, jelenét és jövőjét, de tematikus bemutatók és interaktív programok is gondoskodnak arról, hogy a repülőtér minden eddiginél közelebb kerüljön hozzátok.

Fotó: Aeropark

A program egyik legnagyobb attrakciói a kivilágított pilótafülkék és a látványos hajtóműindítások, de nosztalgiarepülők, óriási repülőtéri járművek és repülős talkshow-k is színesítik az estét. A tapasztalt pilóták személyes történetei alapján és a vezetett túrák során a kifutópályák és a forgalmi előterek világa is feltárul.

Legyetek akár elkötelezett repülésrajongók, akár csak egy különleges nyáresti programot kerestek, a Repülés Éjszakáján egészen új szemszögből figyelhetitek a fel- és leszálló repülőgépeket!

További részleteket az Aeropark weboldalán találtok!

Még több izgalmas élmény vár a főváros legújabb fényparkjában:

Meglepő helyszínen bukkantunk rá Budapest vadonatúj fényparkjára
Meglepő helyszínen bukkantunk rá Budapest vadonatúj fényparkjára

Megnyitotta kapuit Budapest legújabb fényparkja, az Aura Bay, mi pedig elsők között fedeztük fel káprázatos világát.

Funzine Funzine