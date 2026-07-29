Meglepő helyszínen bukkantunk rá Budapest vadonatúj fényparkjára

Budapest a fényművészet valóságos fellegvára, káprázatos palettáját 2026. július 17-e óta pedig újabb fénypark színesíti, nem is akármilyen helyszínen: az Óbudai-szigeten! Elsők között fedezhettük fel az Aura Bay-t, és azt kell mondanunk, ezért az élményért a család minden tagja oda meg vissza lesz. (x)

Borús napra ébredünk, de egyhamar rájövünk: ennél jobb alkalom nem is adódhatna bejárni a neonfénybe burkolózott Aura Bay minden szegletét.

Az Aura Bay, mely a MultiKulti Zrt. Óbudai-sziget projektjének részeként valósult meg, Magyarország egyik legkülönlegesebb immerzív beltéri és kültéri fényélménye, és már az első pillanatban magával ragadja látogatóit. A projekt ötlete Stiaszni Krisztián, a Vectorline Kft. alapítója és Kiss Krisztián, a MultiKulti Zrt. Óbudai-sziget projektvezetőjének közös víziójaként született meg 2020-ban, a Covid–19 világjárvány idején. Közös céljuk egy olyan egyedülálló élménytér létrehozása volt, amely a fény, a művészet és a modern technológia találkozásával nyújt felejthetetlen élményt minden korosztály számára – egyértelmű volt, hogy nekünk is fel kell fedeznünk!

Lepattanunk hát a Szentlélek térnél a HÉV fedélzetéről, és az Óbudai-szigetre vezető H-hidat elhagyva, néhány perc séta után már meg is pillantjuk a grandiózus hangárt, melyben az Aura Bay otthonra lelt. A kék-lila falfestmény, és a bejáratot őrző bálnaszobor láttán már sejtjük is, hogy itt jóval több vár bennünket, mint egy átlagos fénypark. Jól érezzük: utazásunk során képzeletben a tenger mélyére merülünk!

Először a folyosó falán szökellő, váltakozó fényárban úszó pixelek ragadják meg a fantáziánkat. Még fel sem ocsódtunk, és az ajtók láttán már azon gondolkozunk: vajon milyen csodavilág rejtőzhet odabent?

Társaságunk legkisebb tagja már nyitja is az első ajtót, és egy csapásra korallok közé csöppenünk. Mint megtudjuk, az Aura Bay tízezer négyzetméterén két tükörszoba, három kiállítótér, valamint három interaktív szoba is várja a családokat – ez pedig az utóbbi kategória ékes példája, mozgásérzékelő falakkal, kifejezetten ide megalkotott zenével, a vizek világát megidéző látvánnyal.

Az immerzív élménytér nem lenne teljes optikai szálas installáció nélkül, mely a műfaj egyik legkedveltebb irányzata. A víz alatti tematika természetesen itt is megjelenik: miközben csillogó-villogó függöny ölel körbe minket, felpillantva medúzák cikázását vesszük észre.

A következő teremben kristályokat, mikroszkopikus bogarakat csodálhatunk meg, melyeket AI segítségével hívtak életre. Megint máshol a fa kapta a főszerepet, a Lumenwood-alkotás központi eleme pedig az írisz lett. És bár a különböző rétegek – a ledboxoknak hála – vibráló színekben pompáznak, az élmény egészen meditatívan hat, kicsikre és nagyokra egyaránt.

A java még csak most következik

Nem mehetünk el szó nélkül az alkotók – Némethy Zsuzsanna, Stiaszni Krisztián és Vicsek Viktor – roppant kreatív megoldása mellett sem, mellyel az Aura Bay belterébe koi pontyokat csempésztek. A Japánban népszerű, különleges reklámtáblák ihlették meg őket, ezt pedig vízi élőlényeket és buborékokat ábrázoló képként jelenítették meg az Óbudai-szigeten.

Katona Kati és Bedzsula Ádám vendégtervezőként vettek részt az Aura Bay életre hívásában, Dj Mango pedig egyedülálló zenével járult hozzá a projekt magas színvonalához.

Ahogy említettük, két tükörszoba is kialakításra került az Aura Bay-ben – elöljáróban eláruljuk, közülük került ki a gyerekek egyik kedvenc terme.

Elsőként a fénylő szálakkal díszített, elképesztő méretűbe lépünk be – ám azt, hogy valójában mekkora, még csak nem is sejtjük, hiszen a szűnni nem akaró tükörfelület olyan optikai illúziót kelt, mintha a tér végtelen lenne.

Miután minden szögből megörökítettük a talpunk alatt és a plafonon sokszorosan visszaköszönő képmásunkat, és kigyönyörködtük magunkat a Mirror Rain fantázianevű, káprázatos fényszálakban, belépünk az említett nagy favoritba.

„Hűha, azta” – és még sorolhatnánk, hogyan lelkendeztek az apróságok, amikor a ragyogó fénysávokon és a tükrökön kívül jókora labdákat is megpillantottak.

Ők úgy döntöttek, gigászi bowlinggolyóknak tekintik őket, míg a nagyobbak számára inkább tűntek diszkógömböknek – az viszont biztos, hogy mindenki számára futurisztikus hatást keltettek. Nem volt könnyű berekeszteni a rögtönzött labdajátékokat, de végül győzött a kíváncsiság, a kaland pedig a fénypark 360 fokos termében folytatódott tovább.

Ez az Aura Bay belterének utolsó, de kétségkívül legmisztikusabb attrakciója. A falakat beterítő vásznon „A Bálna Álma” címmel kel életre egy 10 perces, animációs alkotás, mely megkoronázza a vizes tematikát.

Helyet foglaltunk a középen elhelyezett ülőalkalmatosságon, és hagytuk, hogy még egyszer utoljára beszippantson bennünket a tengerek varázslatos világa – és mint az élmény során már oly sokszor, ezúttal is tátva maradt a szánk.

Az élmény itt még közel sem ért véget, hiszen sötétedés után a kültéri résznél is számos káprázatos alkotáson pihentethetjük a tekintetünket.

Több ezer fénylő virág, bejárható piramis, Kristály Kert, két monumentális LED-fej, egy interaktív fénylabdajáték és Marosfalvi Tamás nagyméretű falfestménye koronázza meg az élményt, melyet egészen biztosan sokáig fogunk emlegetni. Ti se habozzatok, fedezzétek fel az elsők között az Aura Bay-t!

A helyszín gyalogosan a H-hídon keresztül közelíthető meg, az Óbudai-szigetre érkezést követően molinók és táblák segítik a tájékozódást. Az Aura Bay csütörtöktől hétfőig, 16:00 és 22:30 között várja a látogatókat, az utolsó beléptetésre 21:30-kor kerül sor.

Aura Bay 1033 Budapest, Óbudai-sziget Weboldal | Facebook | Instagram

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