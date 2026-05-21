Szemkápráztató kiállítás ünnepli az optikai illúzió nagymesterét a Szépművészeti Múzeumban

Különleges évforduló hívta életre a Szépművészeti Múzeum legújabb időszaki kiállítását: 120 évvel ezelőtt született Victor Vasarely, akinek innovatív látásmódja a mai napig meghatározza a vizuális kultúráról való gondolkodásunkat. A pécsi születésű, világhírű alkotó életművét feldolgozó retrospektív tárlat VASARELY 120 címmel augusztus 16-ig hív mindannyiunkat rendhagyó utazásra – a geometrikus formák és az absztrakciók világába.

Idén májusban – közel 60 év után – hazánkban ismét nagyszabású kiállítás tárja elénk a magyar származású, világhírnévre Franciaországban szert tevő művész életművét. Az évfordulós tárlat igazán egyedülállóra sikeredett: alapját a Vasarely által alapított budapesti kollekció képezi, de a több mint 140 műalkotás között a pécsi Vasarely Múzeumból, magángyűjteményekből és az aix-en-provence-i Fondation Vasarelytől kölcsönzött, jól ismert és Magyarországon még sohasem látott művek is szerepelnek.

Útkereső művészből világtrendet formáló alkotó

Pulzáló formák, örvényleni látszódó terek, és csalóka optikai játékok – olyan mélyen beépültek már a vizuális kultúránkba, hogy hajlamosak vagyunk természetesnek venni őket. Pedig a múlt század hajnalán mindez még nem volt magától értetődő: radikális szemléletváltásra, progresszív alkotókra volt szükség ahhoz, hogy kialakulhasson a vizuális nyelv, mely közvetíteni tudja őket.

Vásárhelyi Győző, vagyis Victor Vasarely pedig pontosan ilyen volt: pályáját Bauhaus-kísérletezésekkel, grafikusként kezdte, majd egy sorsdöntő Bel-Air-i utazásnak, és a tudományok iránti fokozott érdeklődésének köszönhetően az optikai illúzió nagymestere lett.

Az átfogó életút-kiállítás a műveket kronologikus sorrendben, öt szekcióban mutatja be, és piktogramrendszer is segít, hogy megérthessük Vasarely gondolkodási folyamatát, az átalakulás sűrített képi lenyomatát.

Mindazonáltal Vasarely zsenialitása talán éppen abban rejlik, hogy olyan vizuális univerzumot hozott létre, melyben a befogadást mindannyiunk pillanatnyi élménye diktálja – és bár alkotómunkája színterévé Franciaország vált, művészetét mindvégig meghatározta származása.

Érdemes jól figyelni a talányos módon, csillagrendszerekről elnevezett műveknél, hiszen azok címeibe Vasarely gyakran magyar szavakat csempészett!

Szemléletváltás a vásznon és az otthonokban

A mozgás kérdése különösképp foglalkoztatta, ezt pedig az ikonikus, zebrákat ábrázoló alkotása is jól mutatja. Ám Vasarely-t valójában nem is az érdekelte, mit ábrázol a kép: sokkal inkább foglalkoztatta az, hogyan működik a látás maga.

Bár figuratív helyett absztrakt, a látvány sosem távolodott el a valóságtól, az alkotás folyamatában pedig saját kísérletei is döntő szerepet játszottak. Egy időben előszeretettel használt vetítőgépet, a megvilágított üvegre komponált vonalstruktúrákból pedig kifejlődött op-art művészete, melynek köszönhetően világhírnévre tett szert.

Ez a korszak jelenti a VASARELY 120 dramaturgiai csúcspontját is: vibráló képeit valójában nem más, mint a tekintet aktiválja, miközben a látványos művek mögött szigorú rendszer és gondolatvilág rajzolódik ki.

Szín és forma nála egyenrangú, a tér illúzióvá törpül, miközben csak úgy tobzódnak a különböző anyagok – az erős vizuális hatásnak hála alkotásai rövidesen beágyazódtak a tömegkultúrába, és megkerülhetetlen tényezőivé váltak a divatnak, lakberendezésnek.

Még David Bowie „Space Oddity” című albumát is egy Vasarely-mű borítja! Ő pedig pontosan ezt szerette volna: ars poeticájával a művészet demokratizálására esküdött fel, és szentül hitte, hogy a művészet feladata, hogy megszínesítse a hétköznapokat.

Innovatív technológiai megoldásokkal az utcákra és az otthonokba költöztette műveit – a kiállításon azt is megtekinthetjük, hogyan díszítette fel egy porcelángyár portáját, sőt, szivárványos gyárakkal tarkított, színes város-álmát is megidézi a tárlat.

Vasarely évtizedekig munkálkodott azon, hogy minél színesebbek lehessenek a hétköznapjaink. Az inspiráló kiállítás pedig pontosan ezt adja a látogatóknak: egyedi élményeket, színeket, és ami a legfontosabb, vidámságot, melyet magunkkal vihetünk útravalóul a hétköznapokra.

A VASARELY 120 mellett a jubileumi évhez kapcsolódva a Magyar Nemzeti Galériában Kinetikus víziók. Nicolas Schöffer és Victor Vasarely dialógusban, a Neo Kortárs Művészeti Térben pedig a Vasarely Don’t Go Home című tárlatot is érdemes megtekinteni. A három kiállítás közös, kedvezményes árú belépővel is látogatható.

A VASARELY 120 című időszaki kiállítás 2026. augusztus 16-ig tekinthető meg a Szépművészeti Múzeumban, 6800 forintos teljes árú, vagy pedig kedvezményes belépőjegy ellenében.

