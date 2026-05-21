Szemkápráztató kiállítás ünnepli az optikai illúzió nagymesterét a Szépművészeti Múzeumban
KULT.EXTRA

Nyull Fanni

Különleges évforduló hívta életre a Szépművészeti Múzeum legújabb időszaki kiállítását: 120 évvel ezelőtt született Victor Vasarely, akinek innovatív látásmódja a mai napig meghatározza a vizuális kultúráról való gondolkodásunkat. A pécsi születésű, világhírű alkotó életművét feldolgozó retrospektív tárlat VASARELY 120 címmel augusztus 16-ig hív mindannyiunkat rendhagyó utazásra – a geometrikus formák és az absztrakciók világába.

Vasarely a geometrikus rendszereket az absztrakció nyelvére fordította le. | Fotó: Egy jó kép rólad

Idén májusban – közel 60 év után – hazánkban ismét nagyszabású kiállítás tárja elénk a magyar származású, világhírnévre Franciaországban szert tevő művész életművét. Az évfordulós tárlat igazán egyedülállóra sikeredett: alapját a Vasarely által alapított budapesti kollekció képezi, de a több mint 140 műalkotás között a pécsi Vasarely Múzeumból, magángyűjteményekből és az aix-en-provence-i Fondation Vasarelytől kölcsönzött, jól ismert és Magyarországon még sohasem látott művek is szerepelnek.

Útkereső művészből világtrendet formáló alkotó

Pulzáló formák, örvényleni látszódó terek, és csalóka optikai játékok – olyan mélyen beépültek már a vizuális kultúránkba, hogy hajlamosak vagyunk természetesnek venni őket. Pedig a múlt század hajnalán mindez még nem volt magától értetődő: radikális szemléletváltásra, progresszív alkotókra volt szükség ahhoz, hogy kialakulhasson a vizuális nyelv, mely közvetíteni tudja őket.

Többszörösen összetett művei a szemünk láttára alakulnak. | Fotó: Egy jó kép rólad

Vásárhelyi Győző, vagyis Victor Vasarely pedig pontosan ilyen volt: pályáját Bauhaus-kísérletezésekkel, grafikusként kezdte, majd egy sorsdöntő Bel-Air-i utazásnak, és a tudományok iránti fokozott érdeklődésének köszönhetően az optikai illúzió nagymestere lett.

Legismertebb alkotásai az op-art szekcióban láthatóak. | Fotó: Egy jó kép rólad

Az átfogó életút-kiállítás a műveket kronologikus sorrendben, öt szekcióban mutatja be, és piktogramrendszer is segít, hogy megérthessük Vasarely gondolkodási folyamatát, az átalakulás sűrített képi lenyomatát.

A párizsi metróállomások csempéinek finom repedéshálózata is megihlette. | Fotó: Egy jó kép rólad

Mindazonáltal Vasarely zsenialitása talán éppen abban rejlik, hogy olyan vizuális univerzumot hozott létre, melyben a befogadást mindannyiunk pillanatnyi élménye diktálja – és bár alkotómunkája színterévé Franciaország vált, művészetét mindvégig meghatározta származása.

A sík egyszerre mélyül és tágul. | Fotó: Egy jó kép rólad

Érdemes jól figyelni a talányos módon, csillagrendszerekről elnevezett műveknél, hiszen azok címeibe Vasarely gyakran magyar szavakat csempészett!

Szemléletváltás a vásznon és az otthonokban

A mozgás kérdése különösképp foglalkoztatta, ezt pedig az ikonikus, zebrákat ábrázoló alkotása is jól mutatja. Ám Vasarely-t valójában nem is az érdekelte, mit ábrázol a kép: sokkal inkább foglalkoztatta az, hogyan működik a látás maga.

Bár figuratív helyett absztrakt, a látvány sosem távolodott el a valóságtól, az alkotás folyamatában pedig saját kísérletei is döntő szerepet játszottak. Egy időben előszeretettel használt vetítőgépet, a megvilágított üvegre komponált vonalstruktúrákból pedig kifejlődött op-art művészete, melynek köszönhetően világhírnévre tett szert.

Az üvegfúvás nagy szerepet játszott művészetében. | Fotó: Egy jó kép rólad

Ez a korszak jelenti a VASARELY 120 dramaturgiai csúcspontját is: vibráló képeit valójában nem más, mint a tekintet aktiválja, miközben a látványos művek mögött szigorú rendszer és gondolatvilág rajzolódik ki.

Szín és forma nála egyenrangú, a tér illúzióvá törpül, miközben csak úgy tobzódnak a különböző anyagok – az erős vizuális hatásnak hála alkotásai rövidesen beágyazódtak a tömegkultúrába, és megkerülhetetlen tényezőivé váltak a divatnak, lakberendezésnek.

Vasarely bámulatos szőnyegeket is alkotott. | Fotó: Egy jó kép rólad

Még David Bowie „Space Oddity” című albumát is egy Vasarely-mű borítja! Ő pedig pontosan ezt szerette volna: ars poeticájával a művészet demokratizálására esküdött fel, és szentül hitte, hogy a művészet feladata, hogy megszínesítse a hétköznapokat.

Innovatív technológiai megoldásokkal az utcákra és az otthonokba költöztette műveit – a kiállításon azt is megtekinthetjük, hogyan díszítette fel egy porcelángyár portáját, sőt, szivárványos gyárakkal tarkított, színes város-álmát is megidézi a tárlat.

Együttműködött a porcelángyártásra szakosodott, német Rosenthal vállalattal is. | Fotó: Egy jó kép rólad

Vasarely évtizedekig munkálkodott azon, hogy minél színesebbek lehessenek a hétköznapjaink. Az inspiráló kiállítás pedig pontosan ezt adja a látogatóknak: egyedi élményeket, színeket, és ami a legfontosabb, vidámságot, melyet magunkkal vihetünk útravalóul a hétköznapokra.

A geometrikus absztrakció művelése a történelem során gyakran nemkívánatos volt. | Fotó: Egy jó kép rólad

A VASARELY 120 mellett a jubileumi évhez kapcsolódva a Magyar Nemzeti Galériában Kinetikus víziók. Nicolas Schöffer és Victor Vasarely dialógusban, a Neo Kortárs Művészeti Térben pedig a Vasarely Don’t Go Home című tárlatot is érdemes megtekinteni. A három kiállítás közös, kedvezményes árú belépővel is látogatható.

A VASARELY 120 című időszaki kiállítás 2026. augusztus 16-ig tekinthető meg a Szépművészeti Múzeumban, 6800 forintos teljes árú, vagy pedig kedvezményes belépőjegy ellenében. Bővebb információ és jegyvásárlás a múzeum weboldalán ide kattintva érhető el.

