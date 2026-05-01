9 bámulatos kiállítás Budapesten, amit nem hagyhatsz ki májusban

Nem túlzás azt állítani, hogy a melegebb idővel együtt csordultig telt a város kultúrával – mi sem bizonyíthatná ezt jobban, mint az a sok-sok tárlat, melyet megcsodálhattok májusban. Válogassatok kedvetekre: retrospektív, népművészeti, városi tematikájú, történetmesélő, és még fotókiállítás is vár benneteket.

Chris Niedenthal. Esszencia // Lengyel Intézet (2026. május 29-ig)

A Budapest FotóFesztivál keretében a világhírű lengyel-brit fotóriporter, Chris Niedenthal munkássága is reflektorfénybe kerül. Legyen szó hétköznapokról, vagy fontos történelmi eseményekről, felvételei által megelevenedik a 80-as évek Lengyelországa: Chris Niedenthalnak hála II. János Pál pápa első látogatása, a Szolidaritás megalakulása, a hadiállapot, a kommunizmus bukása és a demokratikus átalakulás is jól dokumentálttá vált. A legendás fotóriporter 1986-ban World Press Photo-díjat kapott Kádár János portréjáért, mely a Time címlapján jelent meg – ez a budapesti tárlat fő arculati eleme.

1065 Budapest, Nagymező utca 15. | Weboldal

Szűrt fény // Képező Galéria (2026. június 18-ig)

Barakonyi Zsombor tárlatának címadó motívuma, a szűrt fény a kiállítás központi metaforája. A kiállított képeken, melyeket a Képező Galériában tekinthettek meg, a fényforrás ritkán természetes jelenség: igazi napsugarak helyett mélyről jövő, belső izzás ragyogja be a kompozíciókat, mintha maga a város válna áttetszővé, utat engedve valami kimondhatatlannak. A festményeken látható emberi alakok nem is konkrét portrék, hanem a vágy, a közelség és a távolság feszültségének hordozói, a tárlat pedig azt a kérdést feszegeti, lehetséges-e a város zajában megőrizni egyfajta érintetlen, belső csendet.

1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/A | Weboldal

Összeszőve // HAB (2026. június 28-ig)

Antik szőnyegek és kortárs festmények dialógusa debütált a HAB-ban: a rendhagyó kiállítás azt mutatja be, hogy az emberiség kollektív tapasztalata és történetmesélési vágya milyen formát ölt az antik szőnyegekben és a kortárs műalkotásokban. Szövött és festett műtárgyakban rétegződik egymásra a különböző kultúrák sokszínű tudása, miközben a kiállítás több tematikus egységen keresztül vizsgálja az anyaghasználat, a mintázatok és a strukturális rendszerek kérdéseit. A tárlat azokhoz a nemzetközi diskurzusokhoz kapcsolódik, amelyek a művészettörténeti narratívák újragondolását ösztönzik.

1062 Budapest, Andrássy út 112. | Weboldal

René Burri: Utópia // Műcsarnok (2026. június 28-ig)

Fennállásának 10. jubileumi évét ünnepli idén a Budapest FotóFesztivál, a nyitókiállítás pedig ezúttal is a Műcsarnokkal együtt valósult meg. A tárlat ismét egy világhírű fotográfust mutat be a MAGNUM PHOTOS alkotói közül – René Burri ikonikus felvételeit láthatják az érdeklődők. Mindenki ismeri a szivarozó Che Guevara portréjáról, a képes magazinok fénykorában vérbeli fotóriporterként tudósított a XX. század második felének eseményeiről: az Utópia című kiállítás azonban új szemmel tekint Burri sokrétű alkotói életművére, hiszen a válogatás az építészet előtti tisztelgésként is felfogható.

1146 Budapest, Dózsa György út 37. | Weboldal

Képmás szobrokkal (2026. június 30-ig)

170 évvel ezelőtt született a historizmus egyik legjelentősebb magyar szobrásza, Strobl Alajos, és halálának 100. évfordulójára is idén emlékezünk. Ennek apropóján ingyenesen látogatható tárlat mutatja be a művész életét és munkásságát a megújuló Budavári Palotanegyedben. Strobl egykori műtermének közelében, a Várkert Bazár Gloriettjénél a művészi pálya kezdeteibe nyerhetünk betekintést, míg a Csikós udvarban – közel egyik legnépszerűbb alkotásához, a Mátyás kútjához –, az elismert mester későbbi alkotásai kerülnek fókuszba. A rendhagyó kiállítást június végéig tekinthetik meg az érdeklődők.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. | Facebook

Vasarely 120 // Szépművészeti Múzeum (2026. augusztus 16-ig)

Victor Vasarely születésének 120. évfordulójához kapcsolódva nagyszabású kiállítás nyílik május 15-én a Szépművészeti Múzeumban. Vasarely életműve a 20. századi vizuális gondolkodás egyik legjelentősebb fordulatát indította el, és meghatározó szerepet játszott a háború utáni geometrikus absztrakció és az op-art kibontakozásában. A kiállításon látható 140-nél is több műalkotás elsősorban a budapesti gyűjteményből származik, de érkeznek művek az aix-en-provence-i Fondation Vasarely-ből is, sőt a pécsi Vasarely Múzeumból és magángyűjteményekből kölcsönzött műtárgyak is gazdagítják az évfordulós tárlatot.

1146 Budapest, Dózsa György út 41. | Weboldal

Black Mirror. A jövő hosszú árnyéka (2026. október 18-ig)

A Ludwig Múzeum legújabb időszaki kiállítása a disztópia fogalmán keresztül vizsgálja a műveket, illetve egyes, a gyűjteményben szereplő művészek egyéb munkáit. A válogatásban megjelenő 90 mű egyfajta fekete tükörként szolgál: nemcsak jelenünket látjuk benne, hanem egy felsejlő jövővíziót is, így segít megérteni, milyen potenciális jövő az, amelyet szeretnénk elkerülni. A tárlat különböző szekciói – a Beteljesült mesék, a Sajátvilágok, az Ideológiák alkonya, a No(n) Future! és a Metropolis – tematikus útvonalakat kínálnak a felfedezéshez. A kiállítást október 18-ig tekinthetjük meg.

1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. | Weboldal

Mint a forrásvíz // Hagyományok Háza (2026. november 15-ig)

Mi történik akkor, amikor a hagyomány nem a múlt része, hanem élő, folyamatosan változó történet? A Magyar Állami Népi Együttes erre a kérdésre ad újra és újra választ 75 éve – táncban, zenében, közösségben. Az évforduló alkalmából május 15-én a Hagyományok Házában, kiállításon kel életre a magyar színpadi néptánc megszületésének története és kiderül, hogyan vált a paraszti kultúra inspirációból modern, összművészeti, színházi nyelvvé. Bepillantást kaphatunk a kulisszák mögé, az ikonikus darabok, a világturnék és az előadások mögötti személyes történetek pedig kiemelt szerepet kapnak.

1011 Budapest, Corvin tér 8. | Weboldal

Freddie kiállítás // Zene Háza (2027. február 28-ig)

Végre megnyílt a várva-várt Freddie kiállítás a Zene Házában, így a magyar rajongók is megismerhetik Freddie Mercury fellépés előtti és utáni rituáléit, valamint kivételes kreativitását és precizitását, miközben bepillanthatnak a turnék hétköznapjai és a legfontosabb fellépések kulisszatitkai mögé. Freddie Mercury emberi oldalát közeli barátainak és munkatársainak személyes történetei elevenítik meg, a kiállítás narrátora pedig Peter Freestone, Freddie személyi asszisztense és közeli barátja, aki az AI segítségével immár magyarul szólal meg. A tárlaton kilenc tematikus terem és több száz eredeti tárgy kapott helyet. (x)

