6 csodás látnivaló Szekszárdon, ami idén nyáron a borvidék szívébe csábít

Talán nem is gondolnátok, mennyi látnivaló vár benneteket Szekszárdon: Tolna megye székhelye remek úti cél, mind kulturális, mind természetközeli élmények tekintetében. Ha kiruccanást terveztek, útikalauzunk láttán nem marad kérdés bennetek – idén nyáron Szekszárdon a helyetek!

Béla király tér

A szekszárdi barangolás első megállójaként elképzelni sem lehetne jobb helyszínt a Béla király térnél. Ez a város történelmi központja, nevét pedig I. Béla királyról, a szekszárdi bencés apátság alapítójáról kapta. Az említett épület maradványai is a téren helyezkednek el: a Megyeház udvarán lehet megtekinteni a feltárt romkertet, templomfalakat, melyek egykor a kolostor részét képezték. Természetesen a régi Tolna Vármegyeháza mellett sem mehetünk el szó nélkül, melyet Pollack Mihály tervezett! Szintén erre találjátok a belvárosi katolikus templomot, Közép-Európa egyik legnagyobb egyhajós templomát, illetve a pestisjárvány áldozatainak emléket állító Szentháromság-szobrot. Az biztos, hogy unatkozni egy percet sem fogtok!

Babits Mihály Emlékház

Az irodalom kedvelői számára Szekszárd több bakancslistás is élményt tartogat: Babits Mihály szülőháza 1983 óta emlékházként várja a látogatókat. A költőről elnevezett utcában található épület tele van kincsekkel – családi fotókkal és olyan tárgyakkal, melyeket még Babitsék használtak a mindennapok során. Az eredeti bútorok sorát gazdagítja az a híres gondolkodófotel is, melyben Babits papírra vetette a Halálfiai című regény sorait! A copf stílusú épületben természetesen kiállítást is megtekinthettek, mely a költőóriás életét képek és dokumentumok segítségével mutatja be.

7100 Szekszárd, Babits Mihály utca 13.| Weboldal

Mészöly Miklós Emlékház

A Babits Mihály utcában maradva, eggyel odébb, a 15-ös szám alatt a Mészöly Miklós Emlékház is kultúrát csempész a szekszárdi kirándulásba. A földszintes polgárház homlokzatán a szecesszió jegyeit viseli, bent pedig az Irodalom Házaként otthont ad a Mészöly Miklós életét megidéző kiállításnak. A személyes tárgyak, melyeket az író özvegye, Polcz Alaine hagyott Mészöly szülővárosára, a házaspár budapesti lakásának két szobáját rekonstruálják. Míg az antikvitásokkal berendezett könyvtárszobában biedermeier asztal áll, tetején írógéppel, a kisebb teremben számos könyvespolc és az író erdélyi csergével borított ágya idézi meg a házaspár otthonát.

7100 Szekszárd, Babits Mihály utca 15. | Weboldal

Szekszárdi borvidék

Szekszárd messze földön híres borvidéke hazánk egyik legrégebbike, különleges adottságait pedig a vastag lösztalaj, a mediterrán hatással tűzdelt klíma, a napsütötte órák magas száma adja. Utóbbi kiváltképp a vörös szőlőfajtáknak kedvez – jó példa rá a kadarka, mely a török időkben honosodott meg a térségben, és persze a kékfrankos, a borvidék csillaga. Történelmi dűlőkből, remek pincészetekből nincs hiány errefelé: a legtöbb borász kis- vagy őstermelő, de az országszerte jól ismert birtokok közül is – Szeleshát, Takler, Tűzkő, Schieber, Garai – jó pár Szekszárd környékén készíti páratlan nedűit.

Parászta-tanösvény

Négy kilométeren át, löszfalak mentén kanyarog a Parászta-tanösvény, mely kihagyhatatlan állomás, ha a természetjárás mellett a történelem is érdekel benneteket. Az ösvény ugyanis a Faddi-erdőn és -tetőn, valamint a Csontos-szurdokon át halad, utóbbit pedig régészeti lelőhelyként tartják számon. A falban a mai napig láthattok emberi és állati csontokat, melyek vélhetően egy ismeretlen csata utáni tömegsír maradványai. Az ösvényt kísérő löszfalaknál fészkelt egykor a fokozottan védett gyurgyalag is, a séta elején, a löszös mélyút mellett pedig először pincéket, majd szőlőültetvényeket csodálhattok meg. A legjobban teszitek, ha a parásztai buszfordulótól indultok, ahol kihelyezett térkép segíti a tájékozódást.

Szőlő-kilátó

Ha ránk hallgattok, a Bartina környékét is beleillesztitek az úti tervbe! Ez ugyanis a térség legismertebb dombja, melyre, ha felkapaszkodtok, különleges kilátóról tárul elétek Szekszárd és a környező lejtők látképe. A Szőlő-, más néven Kálvária-kilátó két feladatot is ellát, hiszen egyszerre panorámapont és mutatós szoborkompozíció. Ma már sokan a város jelképeként emlegetnek, hiszen tetején kalász, oldalairól pedig csüngő szőlőfürtök hirdetik Szekszárd borral átitatott múltját. Igazi bakancslistás, fotóra kívánkozó látványosság!

Romantikus nyári kiruccanás, karnyújtásnyira a fővárostól: