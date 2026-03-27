9 bazalthegyekkel ölelt tündérszép tavaszi látnivaló Tapolcán és környékén

A Balaton-felvidék egyik tagadhatatlan gyöngyszeme Tapolca, mely minden évszakban érdemes a látogatásra. Tavasszal azonban a mediterrán hangulatú városba is páratlan hangulat költözik, amiért különösen ajánlott ideszervezni egy hétvégi kiruccanást.

Malom-tó

Festői szépségű kirándulóhely a Tapolca szívében található, minden évszakban mesés látványt nyújtó Malom-tó. A tó a város központjának egyik ékköve, parti sétánya, a partot övező, virágzó fák és teraszos kávézók egytől egyig mediterrán hangulatot árasztanak. A város alatt húzódó karsztos barlangrendszerből feltörő meleg vizű források táplálta Malom-tó kihagyhatatlan látnivaló a városba érkezőknek, érdemes megállni itt és gyönyörködni egy keveset a színes házakban és a vízben tükröződő malom épületében.

8300 Tapolca, Arany János utca 1.

Halas lépcső

A Malom-tótól karnyújtásnyira egy ugyancsak felkeresésre váró látványosság ékesíti a belvárost, mégpedig a halas lépcső. A helyi művész, Varjas Judit éppen pont tíz évvel ezelőtt, először 2016-ban festette fel a lépcsőfokokra koi pontyokat és tavirózsákat ábrázoló alkotását. A lépcső 2022-ben került megújításra, de bátran mondhatjuk, hogy a helyiek és a városba érkezők egyik kedvenc desztinációja. A halas lépcső azonban csak egyike annak a sok-sok színpompás remekműnek, amivel Varjas Judit a várost feldíszítette.

8300 Tapolca, Arany János utca 5.

Kiskirálylány

Marton László, tapolcai születésű Munkácsy- és Kossuth-díjas szobrászművész alkotása Tapolca Fő terén várja a fotózkodni vágyókat. A bronzszobor a fővárosi Dunakorzó korlátján csücsülő Kiskirálylány másodpéldánya, ihletője pedig nem más, mint a művész királylányként játszó kislánya. Nem ez az egyetlen szerzemény azonban, ami a művész előtt tiszteleg: nem messze, a Batsányi téren a Marton László Emlékmúzeum állít emléket a szobrász életének és munkásságának.

8300 Tapolca, Fő tér

Tapolcai tavasbarlang

Ha a várost sikerült bejárnotok és a mediterrán hangulatú utcák minden látnivalóját megcsodálnotok, ideje a Tapolca alatt megbújó barlangrendszert is felfedeznetek. A Tapolcai-tavasbarlangban tett látogatás alkalmával nemcsak a lenyűgöző természeti munka eredményének tanúi lehetünk, de a tavasbarlang kialakításának és adottságainak köszönhetően csónakázhatunk is egyet a föld alatt. A 300 méter hosszú szárazlábas barangolást követően csónakokban ülve lehettek részesei ennek a karsztvíz által alakított, egyedülálló barlangrendszernek

8300 Tapolca, Kisfaludy Sándor utca 3.

Húsvétváró tojáspark

Ha valamiért igazán érdemes tavasszal látogatást tenni Tapolcán, az az ország egyik legszebb húsvéti látványosságaként számon tartott húsvétváró tojáspark. Mikor azt mondtuk, hogy nem a halas lépcső Varjas Judit egyetlen alkotása Tapolcán, akkor többek között erre a szezonális látványosságra is gondoltunk. A városnak ajándékozott, mesés festményekkel díszített óriástojások mellett tojásalagút és színes tojásokkal díszített tojásfa is várja a látogatókat.

8300 Tapolca, Hősök tere

Tücsökdomb kilátó, Nemesvita

A balatonedericsi dombok tőszomszédságában Nemesvitán kapott helyet 2021-ben a Balaton-felvidék akkor új, 22 méter magas kilátója. A kilátó azóta is nagy-nagy népszerűségnek örvend: 7 pihenőszintje, körpanorámája és a környezetében található játszótér és sövénylabirintus a családdal érkezők népszerű úti célja. A Tücsökdomb vagy más néven nemesvitai kilátóhoz erdei tisztás vezet, tágas kilátóteraszáról a Bakony vonulataiban, keletre a Tapolcai-medencében, de a Balaton kék víztükrében éppúgy gyönyörködhetünk.

Tovább a kilátó weboldalára >>

Csobánc vára, Gyulakeszi

A Tapolcai-medence kopár, füves tetején található vár a 13. században épült, és a középkor alatt a törököktől védte meg az erődítmény népét. A mai romjaihoz több, könnyebb és nehezebb túraútvonal is vezet, amelyeket végig káprázatos panoráma kísér: jó időben a Keszthelyi-öböltől egészen a Tihanyi-félszigetig el lehet látni, sőt, kirajzolódik előttünk a mesebeli Balaton-felvidék összes tanúhegyének körvonala is.

Haláp tanösvény, Zalahaláp

A Haláp-hegy a Balaton-felvidék egyik legegyedibb formájával büszkélkedő tanúhegye, hiszen a koporsó formájú felső része még évekkel ezelőtt tovatűnt az egykoron itt folyó bányászati tevékenységek következtében. Bár a hegy egy részét napjainkban már hiányolnunk kell, azért még most is számtalan csodára lelhetünk az itt kanyargó, 3 kilométer hosszú tanösvényen. Sűrű, vadregényes erdei utak, sziklafallal körülvett kráter kápráztat el minket az útvonalon barangolva, mígnem a mélyedésből kiérve érkezünk meg a tanösvény legszebb részéhez. A Haláp csúcsának tövében a Stonehenge-re emlékeztető sziklaformációk állnak, ahonnan egy meredek lépcsősoron kapaszkodhatunk fel a nem mindennapi, 360 fokos panorámához.

Hegyesdi bányató

A Balaton-felvidéktől egy karnyújtásnyira, Monostorapáti és Tapolca között rejtőzik Hegyesd aprócska települése, egy elbűvölő bányatóval. Az egykori kacsaúsztató kiszáradása után, az 1960-as években kezdtek dolomitot bányászni a területen, majd miután a bányászat abbamaradt, egy 8-10 méter mély gödör éktelenkedett itt, amelyet az évek alatt szépen lassan feltöltött a visszaszivárgó karsztvíz. Ebből lett a Hegyesdi bányató, a partján tűzrakóhelyekkel, padokkal, stéggel és asztalokkal rendelkező horgászparadicsom.

Különleges húsvéti élmények várnak rátok a Balatonnál: