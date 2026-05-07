15+ szenzációs nyárváró program a Dunakanyarban 2026 májusában

Nagyszerű programok kavalkádjával érkezett meg a május a Dunakanyarba. Koncertek, vásárok, túrák és gasztro-izgalmak is várnak benneteket idén tavasszal a Duna mentén, többek között Szentendrén, Vácott és Esztergomban.

XXIV. Slam Poetry Esztergom (2026. május 8.)

Szeretettel várnak minden érdeklődőt a XXIV. Slam Poetry estre Esztergomba a Kaleidoszkóp Házba, május 8-án 18 órakor. Az est mottója Kosztolányi Dezsőtől származik: „…könny nélkül én nem-látó, vak vagyok”. Az Open Mic részben bárki verselhet – nincs időkorlát, témamegkötés -, a versenyző slammereknek azonban mindössze 3 perc áll rendelkezésére, hogy szövegeiket előadják.

Születésnapi gasztroest // Esztergomi Piac (2026. május 8.)

Gasztroest szezON! Ünnepeljétek együtt az esztergomi piac nyitásának harmadik évfordulóját május 8-án, pénteken este 18 és 22 óra között a Születésnapi Gasztroesten! Különleges ételek, hűsítő italok és fantasztikus hangulat vár rátok a forgatagban! Az est zenei házigazdája Mr. Quack.

Dunakanyar Fesztivál // Nagymaros (2026. május 9.)

Május 9-én visszatér az ország egyik legjobban várt családi eseménye, a Dunakanyar Fesztivál Nagymaroson. A festői helyszínen családi koncertek, Pál Feri előadása, vezetett túrák és változatos gyerekprogramok várják az ide érkezőket. Mindezek mellett, lesz térképes kincskeresés, kreatív kézműves foglalkozás és számos sportos játék is. A nap csúcspontja az esti buli lesz, ahol a Be Massive Horizon Party a Duna-parton zenével és tánccal teremti meg a hangulatot. A család- és kutyabarát rendezvény célja, hogy élményeken keresztül mutassa be a térség értékeit és hozza közelebb őket a résztvevőkhöz.

Tavaszi GasztroÜnnep és a Pezsgő // Szentendre (2026. május 10.)

Egy nap, amikor minden a gasztronómiáról, a pezsgőről és a jó hangulatról szól! Május 10-én 10 és 16 óra között élvezhetitek Szentendrén, a Bükkös-parton, a helyi termelők, borászatok, éttermek és kézművesek legfinomabb ízeit. Kóstoljatok, lazítsatok, élvezzétek a tavasz pezsdítő hangulatát a Duna partján! A pezsgőkóstolót és gasztro-különlegességeket élő zene kíséri az igazi dunakanyari hangulatért. Megtekinthetitek közben a Szentendrei Fotóklub fotókiállítását, a gyerekek pedig a Kismesterek Kreatív foglalkoztató csapat segítségével készíthetnek tortaszelet-dobozt.

,,Csiribiri” – Halász Judit előadása // Vác (2026. május 10.)

Generációk nevelkedtek Halász Judit zenéjén: akár a gyerekeitek, akár ti hallgatnátok élőben, megtehetitek a váci Madách Imre Művelődési Központban május 10-én délelőtt. A „Csirbiri” koncerten a filmkoncert zenei anyagából hallható válogatás, amely csokorba fogja Halász Judit egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait.

Régiségvásár // Esztergomi Piac (2026. május 10.)

Ha szeretitek a történetekkel teli tárgyakat és az egyedi darabokat, május 10-én az Esztergomi Piacon a helyetek! Vigyetek haza egy darabot a múltból: antik porcelánok, régi ezüst és fém evőeszközök, bútorok, festmények, órák, bakelitlemezek, játékok és megannyi más kincs vár rátok az árusok kínálatában.

Családi élménytúra a Rám-szakadékban // Dömös (2026. május 10.)

Ha kirándulásra adnátok a fejeteket, hazánk legvadregényesebb túraútvonalának bejárására hív a Mozgás a Természetben – a budai agglomeráció aktív túrázó közössége május 10-én. A Dunakanyar keskeny, sziklás szurdokvölgye létrákkal, korlátokkal, vízeséssel, forrásokkal az egyik legizgalmasabb belföldi terep. Az élménytúra Dömösről indul.

Bolhapiac a Szabadmag-Miegymásban // Nagymaros (2026. május 10.)

Szeretettel várnak minden piacozni vágyót Nagymaroson május 10-én, vasárnap 10-től 14 óráig a Szabadmag-Miegymásban. Szokás szerint ruhák, háztartási holmik, régiségek, játékok, biciklik keresik új tulajdonosukat, és még ki tudja mennyi minden szép és jó. A Miegymás már reggel 9-től nyitva lesz: hideg-meleg szendvicsekkel, sütivel, kávéval és frissítő italokkal készülnek a bolhapiacozóknak.

Lélekszimmetriák – kiállításmegnyitó // Zsengélő Café, Verőce (2026. május 13.)

Zenei-irodalmi kiállításmegnyitót tart a Zsengélő Café Verőcén, május 13-án. Két Tilos Rádiós DJ (Nándesz és Toma), zenével és Hamvas Bélától vett idézetekkel teremti meg a különleges atmoszférát. A zene és a szó itt nem csupán keret, hanem a kiállítás szerves része. Kísérleti, meditatív és intenzív hangzás találkozik az ősi bölcsességgel – egy különleges, egyszeri nyitány a Lélek szimmetria kiállításhoz.

Találd meg a Pilis színeit – túra a Boldog Özséb-kilátóhoz // Pilisszentkereszt (2026. május 16.)

Tartsatok a Pilisi barangolók csapatával egy kellemes reggeli túrán a Pilis egyik legszebb panorámájához május 16-án! Pilisszentkeresztről indulva felkapaszkodhattok a Boldog Özséb-kilátóhoz vezető ösvényen, ahonnan csodás kilátás nyílik a környező hegyekre. A korai indulásnak köszönhetően még a nagy meleg előtt élvezhetitek az erdő csendjét, a friss reggeli levegőt és a Pilis különleges hangulatát. A túra végén, 8 km múlva, Pilisszentkereszten sütivel vagy kávéval lazíthattok.

Dömörkapu Rengeteg // Szentendre (2026. május 16.)

A kizöldült Dömörkapu május 16-án Szentendrén várja a DJ-különlegességek szerelmeseit. A nappali szezonnyitót Szamosi kezdi, aki szigorúan bakelit-szettel készül, hogy megalapozza a hangulatot. A naplementéhez közeledve Zakhorov veszi át a pultot: ethnotech dallamaival az erdő környezetébe simulva az erőteljes, ütős global bass hangzással válogat majd. Az estét a legendás Nova Gravity szettje zárja.

IV. Gazdi Találkozó – Séta a Kő-hegyre // Szentendre (2026. május 17.)

A jó idő örömére kutyabarát sétát, gazditalálkozót tartanak Szentendrén május 17-én. A Kő-hegyi turistaházhoz érve pazar panoráma tárul majd a túrázók elé, amit egy hideg jégkrém, finom kávé és más ínyencségek társaságában csodálhatnak meg.

Találkák a Nomádban // Nomád Bár, Nagymaros (2026. május 22-25.)

Találkozz önmagaddal, másokkal és a természettel május 22. és 25 között Nagymaros és Kismaros között a Nomád Bárban. Egyszerre buli és elvonulás: zene és felszabadultság vár rátok ezen a helyen, ahol a fókusz a lelassuláson és a kapcsolódáson van. Sokszínű előadások, művészetterápiák, kézműveskedés sorakoznak a színes programpalettán, a legkisebbeket pedig gyereksarok hívogatja.

Visegrádi Közösségi Garázsvásár (2026. május 23.)

A tavaszi vásáron kincsek várják új gazdájukat Visegrádon, a KÁOSZ Üzlet kertjében május 23-án délelőtt. A liget fái közt ismét zajlik majd az élet, a pultokon konyhai eszközök, lakberendezési tárgyak, ruhák, cipők, játékok, könyvek, helyi kézműves termékek és rengeteg szuper holmi várja, ki viszi majd haza őket. A látogatóknak büfével, házi süteményekkel, kávéval, az elmaradhatatlan szökőkúttal, a legkisebbeknek gyerekjátékokkal készülnek.

Tokodi Kockahegyi Piknik (2026. május 23.)

Mivel lehetne jobban köszönteni a májusi pezsgő életet, minthogy a természetben, hangulatos tábortűz mellett készítjük el vacsoránkat? Május 23-án hetedik alkalommal invitálnak helyit és környékbelit egy mulatozós, közös vacsorára. Az estet a Zoller Zsolt Duó nyitja meg jobbnál jobb slágerekkel, majd a máglya fellobbanása után az elmúlt 20 év és napjaink tánczenéivel jelentkezik az RHS DJ Team!

Naplemente aláfestés a Piknik Manufaktúrában // Nagymaros (2026. május 24.)

Napsütés, szőlőlugas, folyópart, hegyek, ételek, italok – ezzel a hangulattal vár a Piknik Manufaktúra május 24-én délután. Szabadtéri, kutya-, gyerek- és biciklibarát zenés légyott, ahol minden adott a tökéletes nyárindításhoz. A zenei aláfestő hagyományosan Meo Culpa lesz, aki megteremti a tökéletes alkonyi atmoszférát a jó idő élvezetére.

Pünkösdi örökségi ünnep // Szentendrei Skanzen (2026. május 24-25.)

Május 24. és 25. között 15. alkalommal rendezik meg a Szentendrei Skanzenben a Pünkösdi Örökség Ünnepet. Idén ismét Magyarország színes hagyományai töltik meg élettel a múzeum autentikus falusi portáit és utcáit. A rendezvény kiemelt szereplői ezúttal a spanyol szellemi kulturális örökséget képviselő művészek lesznek. A programok között mindenki találhat kedvére valót: hagyományos ételek kóstolója, kézműves mesterségek bemutatói, tánc és népzene, koncert, valamint színpompás népviseletek várják az érdeklődőket.

Hiperkarma koncert // Barlang, Szentendre (2026. május 30.)

2026-os országos turnéjának keretében május 30-án Szentendrén, a Barlangban koncertezik a Hiperkarma. Lesz itt minden: zúzás, rap, balladák, régi és új dalok, érdekességek és meglepetések, hogy méltóképp indulhasson a nyári koncertszezon a Dunakanyarban.

Szentendrei gyereknap a Czóbel Parkban (2026. május 31.)

Idén is sok szeretettel köszöntik a gyerekeket Szentendrén a Czóbel Parkban május utolsó vasárnapján. Lurkóciában sokszínű forgatag várja a fiatalokat: mozgás, művészet, finom falatok és megannyi programlehetőség hívja a kicsiket és nagyokat Szentendrére. A városi intézmények, az önkéntes és civil szervezetek, kiállítók, valamint fantasztikus színpadi műsor a helyi művészeti csoportok és meghívott fellépők jóvoltából évről évre bővítik a mulatság repertoárját.

Ha természeti kincsekért látogatnátok a Dunakanyarba: