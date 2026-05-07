12 nagyszerű látnivaló és kirándulóhely Miskolcon és környékén felejthetetlen nyár eleji kiruccanáshoz

Bár Miskolc nem tartozik az egynapos úti célok közé, szerencsére a város bőven tartogat felfedezni való programokat, látnivalókat és kirándulóhelyeket, amiknek köszönhetően még egy hosszú hétvége is kevés lesz a nyár eleji kiruccanásra.

Kihagyhatatlan látnivalók és programok Miskolcon

Avasi Borangolás (2026. május 14-16.)

Májusban igazán megéri Miskolcra látogatni, hiszen 14. és 16. között újra borgasztronómiai rendezvénynek ad otthont az avasi domboknál megbúvó történelmi pincesor. Az Avasi Borangolás a korábbi évekhez hasonlóan szenzációs bükki borokkal és zenei programokkal várja mindazokat, akik megismerkednének a tradicionális pincekultúra hagyományaival. Andalogjatok a macskaköves utakon egy pohár borral a kézben, nézzetek be a több mint 50 pincészet valamelyikébe, kóstoljátok meg a gasztroműhelyek finomságait, és élvezzétek a 19 helyszín kulturális programjait festői környezetben!

3530 Miskolc, Avasi pincesor | Weboldal

Séta a történelmi belvárosban

Néha a legjobb program különösebb cél nélkül elveszni a hangulatos belvárosi utcák forgatagában. Nincs ez másképp Miskolcon sem, ahol a városközpont főutcáján barangolva észrevehetitek a klasszicista stílusban épült Miskolci Nemzeti Színház épületét, a Miskolci Galériának otthont adó Dőry-kúriát, illetve a 115 éves, szecessziós gyöngyszemet, a négyemeletes Weidlich-palotát is. Ha autóval érkeztek, érdemes úgy készülni, hogy a Széchenyi utca teljesen autómentes, így a gyalogosok mellett egyedül az itt elhaladó 1-es villamosnak van bejárása.

3525 Miskolc, Széchenyi István utca

Avasi református templom

Az avasi városrészen nem csupán Miskolc legrégebbi épületével, de az ország egyik legidősebb templomával találjátok szembe magatokat: a református templom története ugyanis egészen az 1200-as évekig nyúlik vissza. A műemléki védettség alatt álló templom már messziről vonzza a tekintetet a Szinva patak partjáról, így egy kellemes tavaszi sétával körbejárhatjátok az épületet. Arra viszont figyeljetek, hogy a templom istentiszteleteken kívül csak előre egyeztetett időpontban látogatható, így ha belülről is megcsodálnátok, keressétek fel a templom munkatársait a honlapon megadott elérhetőségeken.

3530 Miskolc, Papszer utca 14. | Weboldal

Pannon-tenger Múzeum

A Pannon-tenger Múzeum megkerülhetetlen állomása a kultúrára szomjazó látogatóknak. Nem is csodálkozunk ezen, hiszen érdekfeszítő állandó és időszakos kiállításokkal várnak titeket, ahol alaposan utánajárhattok Miskolc történelmének, de még a dinók és az őserdők világába is beleshettek. Legalább ennyire érdemes ellátogatni a múzeum alá tartozó lillafüredi Hermann Ottó Emlékházba, ahol a Hermann-Borosnyay házaspár egykori nyaralójában, a Peleházban nézhettek szét, miközben megismerkedtek a környék természeti csodáival.

3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28. | Weboldal

Spiral Coffee

Nemrég nyitott meg Miskolc legújabb speciality kávézója a belváros közepén, ami nemcsak remek elhelyezkedése, de még annál is nagyszerűbb italválasztéka miatt rögtön levette a lábáról az újhullámos kávékülönlegességek szerelmeseit. Ide akkor is megéri betérnetek, ha nem rajongtok a koffeines italokért, hiszen frissítő limonádékkal, matchákkal és chai lattékkal, valamint házi harapnivalókkal készülnek nektek. A mennyei péksüteményeket és az italokat a jó idő beköszöntével végre a teraszról is élvezhetitek, így minden adott a napsütötte feltöltődéshez.

3525 Miskolc, Széchenyi István utca 91. | Facebook

Miskolci Állatkert

Itt járva feltétlenül látogassátok meg a Miskolci Állatkert imádnivaló lakóit is, akik között több mint 120 különleges állatfaj csaknem 700 egyedét tudjátok megkülönböztetni tágas erdei környezetben. Az állatkert igazi közönségsztárjai a barna medvék és a mindenkit megmosolyogtató szurikáták, azonban az oroszlánok, szibériai tigrisek, perzsa leopárdok, farkasok, hiúzok és majmocskák között is mindenki megtalálja a kedvencét. Az állatpark területe ráadásul határos a Bükki Nemzeti Parkkal, így annak természetes növény- és állatvilágába is betekintést nyerhettek látogatásotok alkalmával.

3535 Miskolc, Csanyik-völgy | Weboldal

Bobpálya

Amennyiben adrenalinban gazdag élményeket szereznétek, csússzatok le Miskolc bobpályáján, ahol festői környezetben, a Hámori-tó és a jelenleg sajnos zárva tartó Barlangfürdő közvetlen szomszédságában csúszhattok le a 850 méter hosszú erdei pályán. A helyszínen ráadásul nemcsak napközben, hanem akár az esti órákban, kivilágításban úszva is kipróbálhatjátok a pályát, így egészen biztosan maradandó élményekkel tértek majd haza. A bobokat egyedül és párban is igénybe tudjátok venni.

3519 Miskolc, Dehmel Nándor sétány | Weboldal

Meseszép kirándulóhelyek Miskolc környékén

Lillafüred

Lillafüred nem véletlenül kedvelt úti cél, hiszen itt járva hihetetlenül sokszínű látnivalók fogadnak titeket. Érdemes ellátogatni a Palotaszálló függőkertjébe, ahol ritka növények között sétálhattok, a mellette lévő, szépséges Hámori-tónál pedig nemcsak horgászni, hanem csónakázni és vízibiciklizni is lehetőségetek nyílik. A nyugodtabb élményt keresőknek az erdei kisvasút lehet szuper választás, amit a gyerekek is imádni fognak. A festői szépségű Lillafüredet egyébként nemcsak a kisvonatról, hanem a libegőről is megcsodálhatjátok madártávlatból, ami garantáltan felejthetetlen élmény lesz.

Oxigén sétaút

Libegőzés után még maradjatok a környéken, hiszen az innen induló sétaút könnyed, csupán 4,3 kilométer hosszú körtúrára invitál titeket. A tanösvényen kellemes séta keretein belül fedezhetitek fel a Bükk sajátos növény- és állatvilágát, míg a legkisebbeknek a játékos feladatok teszik izgalmasabbá a kirándulást. Az információs táblákról megszerzett tudás mellett elképesztő látványra is szert tehettek, hiszen pazar panorámák kísérnek utatokon: a sétaútról megközelíthető több kilátópont, valamint a Szent István- és a Hajnalka-forrás, így akár hosszabb túrára is lehetőségetek nyílik.

Zsófia-kilátó

A környéken maradva kapaszkodjatok fel a Zsófia-kilátóhoz is, melyről 390 méterről csodálhatjátok meg Lillafüredet. A panorámapontot legkönnyebben Felső-Hámorból közelíthetitek meg egy 1,3 kilométeres tanösvényen keresztül. A kilátók királynőjének is nevezett torony története fordulatokban gazdag: az 1900-ban épült kilátó nevét a Borsodi Bükk Egylet alapítója, báró Vay Béla felesége, gróf Teleki Zsófia tiszteletére kapta. A panorámás torony túlélt két világháborút, ennek ellenére 1950-ben lebontották. Végül 122 év után, 2022-ben adták át a régi kilátó korhű rekonstrukcióját, ami azóta is várja a kirándulókat.

Avasi-kilátó

Miskolc egyik jelképének számít az Avasi-kilátóként is ismert tévétorony, amit a városrész 234 méter magas dombjának tetején találtok. A domb megmászása után már csak 60 métert kell leküzdenetek, hogy ki tudjatok nézni a nemrég felújított, hatalmas panorámaablakokkal felszerelt kilátóból, ahonnan lélegzetelállító kilátás terül a szemetek elé: gyakorlatilag az egész város a lábatok előtt hever. A torony és az Avasi domb felfedezése után érdemes útba ejteni a közelben található Avasi Arborétumot is, ami tökéletes kiegészítése egy könnyed tavaszi kirándulásnak.

3530 Miskolc, Mendikás dűlő 1.

Barangolás barlangokban

A Bükk városa híres a barlangjairól, így itt kirándulva fedezzetek fel minél többet! A lillafüredi Palotaszállótól csupán 500 méterre találjátok a Szent István-barlangot, ahol nagyokat lélegezhettek annak gyógyhatású levegőjéből. Szintén a közelben található az Anna-barlang, melyet félórás, vezetett túrával fedezhettek fel, ami óránként indul. A Szeleta-barlang pedig minden bizonnyal a történelemrajongók számára lesz kihagyhatatlan úti cél, hiszen a helyszín az itt talált ősrégészeti maradványok miatt vált híressé: először itt bizonyították ugyanis az ősember jelenlétét Magyarországon.

