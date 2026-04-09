10 felfedezésre váró természeti kincs és kihagyhatatlan program a Bükk varázslatos vidékén

A Bükk környékét szinte lehetetlen felfedezni egy pár napos kirándulás alkalmával, hiszen a térség bővelkedik természeti kincsekben és kulturális élményekben. Cikkünkben összegyűjtöttük a vidék legszebb erdei ösvényeit, vízeséseit és barlangjait, valamint kihagyhatatlan városnéző úti célokat.

A Bükk lenyűgöző, felfedezésre váró természeti kincsei

Káprázatos források és vízesések

A Bükk nem véletlenül híres kristálytiszta forrásairól és vízeséseiről. A titokzatos, sötétzöld árnyalatokban játszó Hámori-tótól nem messze a 20 méteres magasságból lezúduló lillafüredi Szinva-vízesést kaphatjátok lencsevégre. A Szalajka-völgy gyöngyszemét, Szilvásváradot szintén az itt csörgedező patak és a pisztrángokkal teli tó teszi varázslatossá, de a 17 méter magasból lezúduló Fátyol-vízesés és a Szikla-forrás szintén felejthetetlen. A Sebes-víz vízesése kevésbé ismert úti cél, pedig a mésztufalépcsősoron végigcsobogó zuhatag tavasszal mutatja legszebb arcát.

Bámulatos barlangok

Hazánk barlangjainak negyede a Bükk erdőiben rejlik, így fedezzetek fel minél többet! Az Istállós-kői-barlanghoz kaptatós emelkedő vezet, de rövidségének hála akár gyerekekkel is belevághattok. A Körös-barlang két rekorddal büszkélkedhet: 932 méterével hazánk legmagasabban nyíló, valamint a Bükk-hegység legidősebb barlangja. A Szeleta- és a Balla-barlang a történelemrajongók számára kihagyhatatlan úti cél, hiszen mindkét helyszín az itt talált ősrégészeti maradványok miatt vált híressé. Dante pokla, vagyis az Udvar-kő-barlang egy beszakadt tetejű víznyelő, ami így egyszerre felszíni és felszín alatti természeti jelenség.

Pazar panorámapontok

Ha fentről tekintenétek le a szépséges tájra, másszatok fel a kilátók egyikére! A 815 méter magasan fekvő Bél-kői kilátó lebilincselő látványt kínál a Bükk hegyeire és a Mátra gerincére. Az ország egyik legszebb fekvésű települését, a völgykatlanban rejtőző Szarvaskőt a Major-tetői kilátóról tudjátok megnézni. Felső-Hámorból közelíthető meg a Zsófia-kilátó, melyről 390 méterről csodálhatjátok meg Lillafüredet. Természetes kilátópontokért keressétek fel a 949 méteres magasságban lévő Tar-követ vagy a Kalica-tetőt: előbbiről akár a Kékest is észrevehetitek, míg utóbbinál az Upponyi-hegységben gyönyörködhettek 360 fokos panorámában.

Kalandok a Bükkalján

A Bükkalján kötelező megnézni a noszvaji barlanglakásokat, amikben egészen a 20. század közepéig laktak. A fél óra alatt bejárható szomolyai Kaptárkövek tanösvény gyerekekkel is könnyen teljesíthető, megerőltetőbb sétáért pedig válasszátok a cserépfalvi Ördögtorony tanösvényt, ami több mint 10 kilométeren mutatja be a környéket. Bükkzsérc borospincéit sem ússzátok meg szárazon, ahol a szőlőfeldolgozás eszközei mellett Soltész Sándor tufafaragó reliefjeit is megcsodálhatjátok. Májustól léphettek be Szabó Gyuri bácsi gyógynövénykertjébe Bükkszentkereszten, ahol számos érdekességgel ismerkedhettek meg.

Családi kikapcs

Ha nyugodtabb, de kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen élményt kerestek, pattanjatok fel a szilvásváradi, a lillafüredi, a mátrafüredi vagy a felsőtárkányi erdei kisvasút egyikére – utóbbi nem mellesleg érinti a mesés Szikla- és a Vöröskő-forrást, valamint az Egeresvölgyi vadasparkot. A festői szépségű Lillafüredet egyébként nemcsak a kisvonatról, hanem a libegőről is megcsodálhatjátok madártávlatból. Feltétlen látogassátok meg a Miskolci Állatkert imádnivaló lakóit is, akik között több mint 120 különleges állatfaj csaknem 700 egyedét tudjátok megkülönböztetni tágas erdei környezetben.

5 kihagyhatatlan program a Bükk környékén

Ha megpihennétek: Hotel Palota Lillafüred

Mintha egy mesébe csöppentetek volna: a Bükk ölelte Hámori-tó partján egy 1920-as években épült, ikonikus kastélyszálló áll. A Hotel Palota Lillafüred történelmi hangulatával és vadregényes környezetével egyszerre idézi meg a múltat és kínál modern, élményalapú kikapcsolódást. A Függőkertben a lillafüredi vízesést is megcsodálhatjátok, de a barlangokért és a kilátópontokért sem kell messzire mennetek, sőt, még a kisvasútra is felszállhattok! Ha a szállodában maradnátok, számtalan izgalmas program vár titeket a kastélykrimitől az élőzenés esteken át a háznéző túrákig, a hotel éttermeiben pedig régiós és erdei ízek várnak.

3517 Miskolc, Erzsébet sétány 1. | Weboldal

Kulináris élvezetekhez: Végállomás Bistro & Wine

Talán meglepő, de Miskolc első Michelin-esélyes éttermét a Lillafüredi Állami Erdei Vasút egykori állomásépületében találjátok. A Végállomás Bistro & Wine többszöri Michelin-ajánlása és két szakácssapkás Gault&Millau elismerése ne ijesszen meg, hiszen Darab Ádám séf közérthető menüt alkotott. A világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést márciusban nyerte el a miskolci Ehető Erdő program, így az ételkreációkat a hazai termelők és az étterem által beszerzett szezonális alapanyagok teszik gazdagabbá. A gondosan összeállított borlapon számos kis-, és családi birtok tétele sorakozik.

3534 Miskolc, Kiss tábornok út 50–52. | Weboldal

Lassú reggelekhez: Fázis Koszt&Kávé

Egerben járva mindenképpen próbáljátok ki a Fázis Koszt&Kávét, ahol barátságos, nyugodt hangulatban kezdhetitek a napot. A hely széles brunch kínálatából egészen fél 12-ig szemezgethettek, így akkor sem fogtok lemaradni a reggelikről, ha vakációhoz méltóan kicsit tovább lustálkodnátok. Az étterembe persze egy főétkezés alkalmával is érdemes betérni, hiszen olyan különlegességeket próbálhattok ki, mint a tejfölös ököruszálylevest, az ibérico sertést vagy a különböző poké bowl-variációkat. A Fázisban a házias jellegű desszerteket és a specialty kávékat sem akarjátok majd kihagyni!

3300 Eger, Sas út 5. | Weboldal

Es őnapra: Egri Term ál- és Strandfürd ő

A közel százéves Egri Termál- és Strandfürdő 5 hektáros területén mindent megtaláltok, ami egy kellemes kikapcsolódáshoz kell: összesen 13 nyitott és fedett medencében tudtok elmerülni, így a fürdőzés addig is szuper benti program, amíg beköszönt a nyári meleg. A sportpályák az aktív feltöltődésre vágyóknak lesz nagyszerű választás, míg a termálfürdőben a csendesebb elvonulásé lesz a főszerep, miközben élvezhetitek a gyógyvíz jótékony hatását. Természetesen gyerekbarát programokból is akad bőven: a legkisebbeket a szezonálisan nyitva tartó baba- és gyerekmedence, csúszdapark, valamint játszótér várja.

3300 Eger, Petőfi tér 7. | Weboldal

Határtalan élményeket keres őknek: B ükki Csillagda

Ha földön túli élményt kerestek, feltétlen ejtsétek útba a Bükki Csillagdát! Az itt található meteoritgyűjtemény különlegessége, hogy meg is érinthetitek az egyik űrből érkezett kődarabot. A planetáriumban még nappal is láthatóak az éjszakai égbolt szépségei, a kiállításon pedig a Nap és a fényszennyezés témáját ismerhetitek meg közelebbről. Az épület elhelyezkedése kiváló csillagászati megfigyelésekhez, ezt az éjszakai távcsöves bemutatók keretében tudjátok megtapasztalni. A látogatóközponthoz tartozó Bolygótúra-tanösvény a környék természeti értékei mellett a Naprendszer-béli távolságokat is szemlélteti.

3559 Répáshuta külterület, hrsz. 016/5 | Weboldal

