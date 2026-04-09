10 felfedezésre váró természeti kincs és kihagyhatatlan program a Bükk varázslatos vidékén

A Bükk környékét szinte lehetetlen felfedezni egy pár napos kirándulás alkalmával, hiszen a térség bővelkedik természeti kincsekben és kulturális élményekben. Cikkünkben összegyűjtöttük a vidék legszebb erdei ösvényeit, vízeséseit és barlangjait, valamint kihagyhatatlan városnéző úti célokat.

A Bükk lenyűgöző, felfedezésre váró természeti kincsei

Káprázatos források és vízesések

A Bükk nem véletlenül híres kristálytiszta forrásairól és vízeséseiről. A titokzatos, sötétzöld árnyalatokban játszó Hámori-tótól nem messze a 20 méteres magasságból lezúduló lillafüredi Szinva-vízesést kaphatjátok lencsevégre. A Szalajka-völgy gyöngyszemét, Szilvásváradot szintén az itt csörgedező patak és a pisztrángokkal teli tó teszi varázslatossá, de a 17 méter magasból lezúduló Fátyol-vízesés és a Szikla-forrás szintén felejthetetlen. A Sebes-víz vízesése kevésbé ismert úti cél, pedig a mésztufalépcsősoron végigcsobogó zuhatag tavasszal mutatja legszebb arcát.

Fotó: Dornics Szilvia

Bámulatos barlangok

Hazánk barlangjainak negyede a Bükk erdőiben rejlik, így fedezzetek fel minél többet! Az Istállós-kői-barlanghoz kaptatós emelkedő vezet, de rövidségének hála akár gyerekekkel is belevághattok. A Körös-barlang két rekorddal büszkélkedhet: 932 méterével hazánk legmagasabban nyíló, valamint a Bükk-hegység legidősebb barlangja. A Szeleta- és a Balla-barlang a történelemrajongók számára kihagyhatatlan úti cél, hiszen mindkét helyszín az itt talált ősrégészeti maradványok miatt vált híressé. Dante pokla, vagyis az Udvar-kő-barlang egy beszakadt tetejű víznyelő, ami így egyszerre felszíni és felszín alatti természeti jelenség.

Fotó: Egy jó kép az utazásról

Pazar panorámapontok

Ha fentről tekintenétek le a szépséges tájra, másszatok fel a kilátók egyikére! A 815 méter magasan fekvő Bél-kői kilátó lebilincselő látványt kínál a Bükk hegyeire és a Mátra gerincére. Az ország egyik legszebb fekvésű települését, a völgykatlanban rejtőző Szarvaskőt a Major-tetői kilátóról tudjátok megnézni. Felső-Hámorból közelíthető meg a Zsófia-kilátó, melyről 390 méterről csodálhatjátok meg Lillafüredet. Természetes kilátópontokért keressétek fel a 949 méteres magasságban lévő Tar-követ vagy a Kalica-tetőt: előbbiről akár a Kékest is észrevehetitek, míg utóbbinál az Upponyi-hegységben gyönyörködhettek 360 fokos panorámában.

Fotó: Aktív Kalandor

Kalandok a Bükkalján

A Bükkalján kötelező megnézni a noszvaji barlanglakásokat, amikben egészen a 20. század közepéig laktak. A fél óra alatt bejárható szomolyai Kaptárkövek tanösvény gyerekekkel is könnyen teljesíthető, megerőltetőbb sétáért pedig válasszátok a cserépfalvi Ördögtorony tanösvényt, ami több mint 10 kilométeren mutatja be a környéket. Bükkzsérc borospincéit sem ússzátok meg szárazon, ahol a szőlőfeldolgozás eszközei mellett Soltész Sándor tufafaragó reliefjeit is megcsodálhatjátok. Májustól léphettek be Szabó Gyuri bácsi gyógynövénykertjébe Bükkszentkereszten, ahol számos érdekességgel ismerkedhettek meg.

Fotó: Györgytea – Szabó Gyuri bácsi öröksége

Családi kikapcs

Ha nyugodtabb, de kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen élményt kerestek, pattanjatok fel a szilvásváradi, a lillafüredi, a mátrafüredi vagy a felsőtárkányi erdei kisvasút egyikére utóbbi nem mellesleg érinti a mesés Szikla- és a Vöröskő-forrást, valamint az Egeresvölgyi vadasparkot. A festői szépségű Lillafüredet egyébként nemcsak a kisvonatról, hanem a libegőről is megcsodálhatjátok madártávlatból. Feltétlen látogassátok meg a Miskolci Állatkert imádnivaló lakóit is, akik között több mint 120 különleges állatfaj csaknem 700 egyedét tudjátok megkülönböztetni tágas erdei környezetben.

Fotó: Lillafüredi Libegőpark

5 kihagyhatatlan program a Bükk környékén

Ha megpihennétek: Hotel Palota Lillafüred

Mintha egy mesébe csöppentetek volna: a Bükk ölelte Hámori-tó partján egy 1920-as években épült, ikonikus kastélyszálló áll. A Hotel Palota Lillafüred történelmi hangulatával és vadregényes környezetével egyszerre idézi meg a múltat és kínál modern, élményalapú kikapcsolódást. A Függőkertben a lillafüredi vízesést is megcsodálhatjátok, de a barlangokért és a kilátópontokért sem kell messzire mennetek, sőt, még a kisvasútra is felszállhattok! Ha a szállodában maradnátok, számtalan izgalmas program vár titeket a kastélykrimitől az élőzenés esteken át a háznéző túrákig, a hotel éttermeiben pedig régiós és erdei ízek várnak.

3517 Miskolc, Erzsébet sétány 1. | Weboldal

Fotó: Hotel Palota Lillafüred

Kulináris élvezetekhez: Végállomás Bistro & Wine

Talán meglepő, de Miskolc első Michelin-esélyes éttermét a Lillafüredi Állami Erdei Vasút egykori állomásépületében találjátok. A Végállomás Bistro & Wine többszöri Michelin-ajánlása és két szakácssapkás Gault&Millau elismerése ne ijesszen meg, hiszen Darab Ádám séf közérthető menüt alkotott. A világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést márciusban nyerte el a miskolci Ehető Erdő program, így az ételkreációkat a hazai termelők és az étterem által beszerzett szezonális alapanyagok teszik gazdagabbá. A gondosan összeállított borlapon számos kis-, és családi birtok tétele sorakozik.

3534 Miskolc, Kiss tábornok út 50–52. | Weboldal

Fotó: Végállomás Bistro & Wine

Lassú reggelekhez: Fázis Koszt&Kávé

Egerben járva mindenképpen próbáljátok ki a Fázis Koszt&Kávét, ahol barátságos, nyugodt hangulatban kezdhetitek a napot. A hely széles brunch kínálatából egészen fél 12-ig szemezgethettek, így akkor sem fogtok lemaradni a reggelikről, ha vakációhoz méltóan kicsit tovább lustálkodnátok. Az étterembe persze egy főétkezés alkalmával is érdemes betérni, hiszen olyan különlegességeket próbálhattok ki, mint a tejfölös ököruszálylevest, az ibérico sertést vagy a különböző poké bowl-variációkat. A Fázisban a házias jellegű desszerteket és a specialty kávékat sem akarjátok majd kihagyni!

3300 Eger, Sas út 5. | Weboldal

Fotó: Fázis Koszt&Kávé

Esőnapra: Egri Termál- és Strandfürdő

A közel százéves Egri Termál- és Strandfürdő 5 hektáros területén mindent megtaláltok, ami egy kellemes kikapcsolódáshoz kell: összesen 13 nyitott és fedett medencében tudtok elmerülni, így a fürdőzés addig is szuper benti program, amíg beköszönt a nyári meleg. A sportpályák az aktív feltöltődésre vágyóknak lesz nagyszerű választás, míg a termálfürdőben a csendesebb elvonulásé lesz a főszerep, miközben élvezhetitek a gyógyvíz jótékony hatását. Természetesen gyerekbarát programokból is akad bőven: a legkisebbeket a szezonálisan nyitva tartó baba- és gyerekmedence, csúszdapark, valamint játszótér várja.

3300 Eger, Petőfi tér 7. | Weboldal

Fotó: Egri Termál- és Strandfürdő

Határtalan élményeket keresőknek: Bükki Csillagda

Ha földön túli élményt kerestek, feltétlen ejtsétek útba a Bükki Csillagdát! Az itt található meteoritgyűjtemény különlegessége, hogy meg is érinthetitek az egyik űrből érkezett kődarabot. A planetáriumban még nappal is láthatóak az éjszakai égbolt szépségei, a kiállításon pedig a Nap és a fényszennyezés témáját ismerhetitek meg közelebbről. Az épület elhelyezkedése kiváló csillagászati megfigyelésekhez, ezt az éjszakai távcsöves bemutatók keretében tudjátok megtapasztalni. A látogatóközponthoz tartozó Bolygótúra-tanösvény a környék természeti értékei mellett a Naprendszer-béli távolságokat is szemlélteti.

3559 Répáshuta külterület, hrsz. 016/5 | Weboldal

Fotó: Bükki Csillagda

Funzine Funzine