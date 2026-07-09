Egy tökéletes hegyvidéki menedék nyárra, ahol garantáltan feltöltő lesz a kikapcsolódás

Ha olyan helyet kerestek, ahol végre magatok mögött hagyhatjátok a rohanó hétköznapokat, irány Répáshuta, a Bükki Nemzeti Park szívében megbújó mesebeli hegyi falu, ahol egy szuper szálláshely vár.

Fotó: Bernát Tamás

A tengerszint felett 600 méteres magasságban fekvő település erdőkkel övezett völgyében vár a Chalet for You, ahol két hangulatos gerendaház és egy különálló finn szaunaház gondoskodik a tökéletes feltöltődésről.

A félhektáros, bükk- és fenyőerdővel körülölelt birtokon kizárólag kétfős vendégházakat találtok, így a hely ideális választás, ha romantikus elvonulásra, évfordulós kikapcsolódásra vagy egyszerűen csak néhány nyugodt napra vágytok kettesben.

Fotó: Dobrovszki Dániel

A pihenés egyik fénypontja a saját jakuzzi, ahol egy pohár borral – amely a ház ajándéka – a kezetekben gyönyörködhettek a csillagos égboltban. Érdemes ellátogatni a telek legmagasabb pontján álló finn szaunaházba is, ahonnan a gerendaházakhoz hasonlóan lélegzetelállító panoráma tárul elétek a völgyre, a falura és a környező hegyekre.

Fotó: Dobrovszki Dániel

Ha szeretnétek még kényelmesebbé tenni az itt töltött napokat, reggeli- és vacsorabekészítést is kérhettek, így tényleg semmi más dolgotok nem lesz, mint kikapcsolni és élvezni a természet közelségét.

Fotó: Dobrovszki Dániel

Az aktív pihenést kedvelőknek is bőven akad program: a környéket számos tanösvény és túraútvonal szeli át, míg alig 20 percnyi autóútra találjátok Lillafüredet, ahol vízesések, barlangok és újabb kirándulóhelyek várnak rátok.

Chalet for You
3559 Répáshuta, Rákóczi út 17.
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