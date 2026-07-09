Egy tökéletes hegyvidéki menedék nyárra, ahol garantáltan feltöltő lesz a kikapcsolódás

Ha olyan helyet kerestek, ahol végre magatok mögött hagyhatjátok a rohanó hétköznapokat, irány Répáshuta, a Bükki Nemzeti Park szívében megbújó mesebeli hegyi falu, ahol egy szuper szálláshely vár.

A tengerszint felett 600 méteres magasságban fekvő település erdőkkel övezett völgyében vár a Chalet for You, ahol két hangulatos gerendaház és egy különálló finn szaunaház gondoskodik a tökéletes feltöltődésről.

A félhektáros, bükk- és fenyőerdővel körülölelt birtokon kizárólag kétfős vendégházakat találtok, így a hely ideális választás, ha romantikus elvonulásra, évfordulós kikapcsolódásra vagy egyszerűen csak néhány nyugodt napra vágytok kettesben.

A pihenés egyik fénypontja a saját jakuzzi, ahol egy pohár borral – amely a ház ajándéka – a kezetekben gyönyörködhettek a csillagos égboltban. Érdemes ellátogatni a telek legmagasabb pontján álló finn szaunaházba is, ahonnan a gerendaházakhoz hasonlóan lélegzetelállító panoráma tárul elétek a völgyre, a falura és a környező hegyekre.

Ha szeretnétek még kényelmesebbé tenni az itt töltött napokat, reggeli- és vacsorabekészítést is kérhettek, így tényleg semmi más dolgotok nem lesz, mint kikapcsolni és élvezni a természet közelségét.

Az aktív pihenést kedvelőknek is bőven akad program: a környéket számos tanösvény és túraútvonal szeli át, míg alig 20 percnyi autóútra találjátok Lillafüredet, ahol vízesések, barlangok és újabb kirándulóhelyek várnak rátok.

Chalet for You 3559 Répáshuta, Rákóczi út 17. Weboldal | Facebook | Instagram

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