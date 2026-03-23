Felfedezésre váró kincsekkel csábít tavaszi kirándulásra a Bükk és a Mátra vidéke

A Bükk és a Mátra erdei ösvényei, kristálytiszta vízesései és titokzatos barlangjai varázslatos kalandokat kínálnak. Ez az a vidék, amit nem elég csupán egyszer látni, hiszen a térség bővelkedik felfedeznivalókban – mutatjuk, mi az, amit semmiképp ne hagyjatok ki, ha itt jártok.

Vízesések és barlangok bűvöletében

Lillafüred nem véletlenül kedvelt úti cél, hiszen itt járva hihetetlenül sokszínű látnivalók fogadnak titeket: libegőzés közben madártávlatból csodálhatjátok meg a tájat, míg a Palotaszálló függőkertjében ritka növények között sétálhattok. A szálló melletti, szépséges Hámori-tónál pedig nemcsak horgászni, hanem csónakázni és vízibiciklizni is lehetőségetek nyílik.

A hoteltől 500 méterre találjátok a Szent István-barlangot, ahol nagyokat lélegezhettek annak gyógyhatású levegőjéből. Nem messze a 20 méteres Lillafüredi-vízesést kaphatjátok lencsevégre, az Anna-barlangot pedig félórás, vezetett túrával fedezhetitek fel.

A Szalajka-völgy gyöngyszemét, Szilvásváradot az itt csörgedező patak, vadaspark, pisztrángokkal teli tó és szabadtéri múzeum teszi varázslatossá, de a 17 méteres Fátyol-vízesés, a Szikla-forrás, a híres Gloriett-tisztás és az Istállós-kői-barlang is felejthetetlen. Ha fentről csodálnátok meg az alattatok elfekvő várost és a végtelen zöldet, másszatok fel a Milleniumi kilátóba!

Kalandvágyók paradicsoma

A Bükk és a Mátra legtöbb barlangja könnyű sétával bejárható, de a kihívásra vágyók sem fognak csalódni: a Létrási-vizesbarlangban, a Bolhási-víznyelőbarlangban és a Vénusz-barlangban sokszor sisakban, fejlámpával kell létrán mászni és hosszú kúszójáratokon átjutni. A terepbiciklizés szerelmeseinek a térség downhill pályája lesz a kiruccanás fénypontja, aki pedig a négy kerékre esküszik, kipróbálhatja, mire képes egy quad vagy terepjáró.

Természetesen vétek lenne hazaindulni a Kékestető megmászása nélkül, amit különböző nehézségű utakon közelíthettek meg. A csúcson magasodó tévétoronyból a Tátráig is ellátni, míg a galyatetői kilátó közelében egy felfedezésre váró templom is vár benneteket.

Feltétlen ejtsétek útba az Oxygen Adrenalin Parkot, ahol adrenalinban nem szűkölködő programok számtalanja – quad, jet-ski, hajtány, harckocsi és céllövészet -, várja többek között, hogy kipróbáljátok őket. A legszédítőbb látványt alighanem a bánya fölötti, 30 méter magas függőhíd tartogatja majd számotokra.

A nyugodtabb élményt keresők a szilvásváradi, a lillafüredi, a mátrafüredi vagy a felsőtárkányi erdei kisvasút közül választhatnak – utóbbi egyébként érinti a Szikla- és a Vöröskő-forrást, valamint az Egeresvölgyi vadasparkot egyaránt.

Wellness az egész családnak

Ha az aktív kikapcsolódás után pihentető élményekre vágytok, látogassatok el a 400 éves egri Török Fürdőbe, ahol nemcsak a gyulladáscsökkentő gyógyvizet, hanem a tradicionális illatszerekkel végzett hammam masszázst is kipróbálhatjátok.

Az innen pár kilométerre található egerszalóki Gyógy- és Wellnessfürdőben medencékben áztathatjátok magatokat, de belekóstolhattok a testet-lelket frissítő szaunák világába is. Ne felejtsétek el megcsodálni a gőzölgő sódombot, melyet a felszínre törő hévíz hozott létre!

A 80 éves Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben bel- és kültéri élménymedencék, csúszdák és szaunák gondoskodnak a kikapcsolódásról, míg a hely hévíze gyógyítja a reumás megbetegedéseket és ízületi kopásokat. A Demjéni Termálfürdő és Aquapark a gyerekeknek a gumikarikás rafting és az ugrómedence, míg a felnőtteknek a 760 méteres barlangfürdő miatt lesz emlékezetes. A pihenést a 11-féle masszázs egyikével tehetitek teljessé.

Múltidézéstől a csillagos égig

Mondanunk sem kell talán, hogy Egerben a történelmi belvároson kívül természetesen a várat is meg kell néznetek, ahonnan páratlan panoráma nyílik a környékre. A Vármúzeum bepillantást nyújt a középkori életbe, míg a vármoziban 3D-s időutazásra indulhattok. Az egri csillagokat azonban nemcsak itt, hanem az Eszterházy Egyetem épületében található Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont falai között is felfedezhetitek.

Mindezeken túl a siroki várhoz vezető meredek úton is megéri majd felkapaszkodni, hiszen a vár és a fenti kilátás egyaránt lélegzetelállító, ráadásul még a hegybe épített titkos járatokat és a 17. századi oszmán katonaságot bemutató kiállítást is megtekinthetitek.

Végezetül pedig, ha futurisztikus élményt kerestek, nézzétek meg a Bükki Csillagdában található meteoritgyűjteményt, ahol meg is érinthetitek az űrből érkezett köveket. A VR-szobában kétszemélyes küldetés keretében kapcsolódhattok ki, a planetáriumban az Égbolt csodái című előadás nyújt hasznos ismereteket, a kiállításon pedig a Nap és a csillagok témáját ismerhetitek meg közelebbről. A 635 méter magasan lévő épület továbbá csillagászati megfigyelésekre is kiváló.

Ha még több tavaszi kirándulóhely felfedezésére vállalkoznátok, bővebb információt a Csodás Magyarország weboldalán, ide kattintva találtok.

Mesebeli borvidék, amit tavasszal is érdemes meglátogatni: