Mosolygó szentek őrzik a bájos templom titkait az ország legeldugottabb szegletében

Egy tavaszi hétvége alkalmával érdemes Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felé venni az irányt, ugyanis a környék sokkal több látnivalót tartogat magában, mint azt elsőre gondolnánk. Az ország északkeleti csücskében rejlő középkori templom például több érdekességet tartogat magában a történelem és az építészet rajongóinak.

Az ukrán határtól csupán nyolc kilométerre található Csaroda mindössze hatszáz fő otthona, azonban az eldugott falvat érdemes útba ejteni, ha az ország ezen szegletében kirándultok. Itt található ugyanis Magyarország egyik legismertebb középkori eredetű temploma, amit az Árpád-kori építészet mintapéldájaként is szokás emlegetni.

A Csaroda-patak által félkörívben körbeölelt dombon magasodó református kápolna már messziről felhívja magára a figyelmet karcsú, tűhegyes csúcsban végződő tornyával és jellegzetes, fazsindellyel fedett sisakjával.

A feltehetően a 13. században épült templomot a mosolygó szentek templomának is nevezik, hiszen a falakat díszítő festmények – a korabeli ábrázolások között rendhagyó módon – kifejezetten barátságos arckifejezést kaptak.

A templomban azonban nem csak a portrék figuráinak van jó kedvük: a felkészült, szimpatikus idegenvezetőknek hála profi szakvezetésben lehet részetek, ha belülről is megcsodálnátok a takaros épületet. A körbevezetés után feltétlen sétáljatok egyet a varázslatos falu szűk utcáin!

További mesés fotókért és kirándulóhelyekért csatlakozzatok a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-közösségünköz. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

Még több tavaszi fotó a templomról:

Fedezzétek fel a Zempléni-hegység kincseit: