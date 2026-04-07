Mesés úti célok teszik különlegessé a tavaszi kirándulást a varázslatos Zemplénben

Tavasszal a Zempléni-hegység különösen varázslatos arcát mutatja: zöldbe boruló hegyoldalak, történelmi várak, hangulatos pincesorok és izgalmas kirándulóhelyek várják az utazókat. A régióban egyszerre találkozhatunk a magyar történelem fontos helyszíneivel, mesebeli falvakkal és lélegzetelállító természeti látnivalókkal.

Regéc, ahol a történelem életre kel

A Zempléni-hegység egyik legizgalmasabb történelmi helyszíne Regéc, ahol a vár és a környező táj különleges időutazásra hívja a látogatókat. A hegytetőn álló erődítmény évszázadokon át fontos stratégiai szerepet töltött be, és olyan történelmi alakokhoz kötődik, mint a Rákóczi-család tagjai. A felújításoknak és a régészeti kutatásoknak köszönhetően ma már nemcsak a romok mesélnek a múltról: kiállítások, interaktív elemek és programok segítenek elképzelni, milyen lehetett az élet a középkori vár falai között.

Boldogkő vára

A Zempléni-hegység nyugati peremén, egy meredek sziklagerinc tetején áll Boldogkő vára, amely a középkori Magyarország egyik különleges fekvésű erődítménye. A várat a tatárjárás utáni időszakban építették, elsősorban azért, hogy ellenőrizhető legyen a Kassára vezető kereskedelmi út és egyben védje a Hernád völgyét.

Az évszázadok során több nemesi család és a királyi hatalom birtokában is volt, miközben fontos stratégiai szerepet töltött be a térség védelmében. A vár ma felújított formában várja a látogatókat: kiállításai, fegyver- és hadtörténeti bemutatói, valamint a sziklaperemen futó sétányról nyíló panoráma a Zempléni Tájvédelmi Körzetre egyszerre idézik fel a középkori múltat és a táj különleges szépségét.

Mesebeli falu: Füzér

A falu fölé magasodó Füzéri vár a hegytetőn álló erődítmények egyik legszebb példája Magyarországon: a felújított várból lenyűgöző panoráma nyílik a Zemplénre, miközben kiállításai a középkori váréletet és a magyar történelem fontos pillanatait idézik fel.

A településen a Füzéri Tájház Porták a hagyományos hegyvidéki falusi életet mutatják be, régi parasztházakkal, berendezési tárgyakkal és mesterségekkel. A Füzéri református templom különleges értéke a gazdagon díszített, festett kazettás mennyezet, amely a magyar népi egyházi művészet szép példája.

A közelben, Füzérradványban található a romantikus hangulatú Károlyi-kastély és parkja, amelyet Károlyi Ede az 1860-as években saját és Ybl Miklós tervei alapján építtetett historizáló stílusban. A kastélyt körülölelő hatalmas angolpark különleges mikroklímájáról és faóriásairól híres, hisz akár 250–300 éves tölgyek, gyertyánok és az 1721-ben ültetett hatalmas platán is megtalálhatók.

A Zemplén legjava: Túraútvonal a hegység lankáin

A digitális detoxra vágyók számára nem létezhet ideálisabb úti cél a Zempléni-hegységben található Kőkapunál és környékénél. A 19,8 kilométeres körtúra során nemcsak egy kiadós sétára, hanem csónakázásra és horgászásra is van lehetőség az itt található Áfonyás-tónál. Ne hagyjátok ki a Károlyi-vadászkastélyt sem, ami után érdemes a Kemence-patak felé venni az irányt, amely nagyszerű kilátókkal vár.

A Pengő-kőről, a Nagy Péter-mennykőről és a Sólyom-bércről is fantasztikus panoráma nyílik a tájra. A körtúra utolsó javasolt állomása a Zemplén egyik rejtőzködő zuga, az István-kúti kulcsosház és forrás, illetve az azt körülvevő nyírligetes rét.

Egy napos úti cél: Sárospatak kincsei

A varázslatos Sárospatak egy történelmi és kulturális gyöngyszem a Bodrog partján, amely a Zemplén‑vidék egyik legizgalmasabb kirándulóhelye. A város legismertebb nevezetessége a Rákóczi‑vár történelmi erődítménye és múzeuma, ahol reneszánsz falak és kiállítások mesélnek a Rákóczi család és a kuruc kor múltjáról, miközben a várudvarból és bástyákról szép kilátás nyílik a Bodrogra.

A várból a Vízikapun keresztül sétálhattok le a folyó felé: ez a 16. századi félköríves kapu ma egy hangulatos átjáró és nyári színpadhelyszín is, amely összeköti a történelmi várnegyedet a Bodrog parttal. A Rákóczi‑vár mögött elterülő Kastélykert zöldellő sétányai, öreg fái és pihentető pázsitja tökéletes hely egy lassú sétához vagy piknikhez, miközben a várfalak és a kert harmóniája különleges hangulatot teremt.

Ha pedig a városnézés után egy kis feltöltődésre vágytok, a Végardó Fürdő termálmedencéi és élményelemekkel gazdagított fürdőrészlege kellemes kikapcsolódást kínál a Bodrog‑völgyben.

Természeti csoda: Megyer-hegyi tengerszem

A környék egyik legkülönösebb természeti látnivalója a Megyer‑hegyi Tengerszem, amely Sárospatak fölött, a 324 méter magas Megyer‑hegy kúpján alakult ki egykori malomkőbánya hatalmas gödrében. A bánya tevékenysége egészen 1907‑ig tartott, és az akkor kialakult mélyedésben az esővíz feltöltődve festői, kb. 6,5 mély tavat hozott létre, melyet helyenként akár 70 méter magas sziklafalak kereteznek.

A terület 1997 óta természetvédelmi terület, sajátos botanikai és zoológiai értékekkel, és túraösvények, kilátók, via ferrata‑pálya, függőhidak, valamint bicikliút várják a kirándulókat. A tó környékén még ma is láthatók a félig kész malomkövek és a bányászok riolittufába vájt szállásai, amelyek a hely történetét és egykori ipari múltját idézik. 2011‑ben a tengerszemet egy online szavazáson Magyarország egyik legszebb természeti csodájának választották, a környéken pedig tanösvény is vezet, amely a térség természeti és kulturális értékeit mutatja be.

Hangulatos pincesorok

A Zemplén híres borvidéki örökségének egyik legvarázslatosabb részei a környék pincesorai, ahol a szőlőművelés és borkultúra évszázadok óta meghatározza a táj arcát és az emberek életét. A Zsolyomkai pincesor a Bodrogköz kapujában húzódik, meredek lejtőkön és napfénytől csordultig borított dűlők között, patinás présházai és kézműves borospincéi a helyi borászok gasztronómiai értékeinek hiteles bázisai, ahol könnyedén kóstolhattok különleges zempléni borokat.

A Kőporos dűlő az egyik legismertebb terroir a környéken: sziklás talaja és egyedi mikroklímája különleges karaktert ad a benne termett szőlőnek, ezért a Kőporos borokat a borismerők különösen nagyra tartják. A Gombos‑hegyi pincesor szintén festői környezetben, lankás hegyoldalon fekszik, ahol a pinceudvarok között sétálva a helyi hagyományok és vendégszeretet is átélhető.

Családi kikapcsolódás

A Pálházi Állami Erdei Vasút nosztalgiajáratával mesés erdei tájakon suhanhattok végig – különleges élmény kisgyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, miközben a Zemplén zöld ösvényei között utaztok. A Nemzeti Összetartozás Hídja élményt adó sétára hív a Bodrog felett: a látványos gyalogos hídon át átsétálva egyszerre érzékelhetitek a táj szépségét és a történelmi összetartozás üzenetét.

A Vizsolyi Kaland Bibliamúzeum és Mézmúzeum izgalmas és interaktív programokat kínál: a világ első teljes magyar nyelvű Bibliáját bemutató kiállítás mellett mézkóstolóval és betekintéssel ismerkedhettek a méhek világába. A Hollóházi Porcelánmúzeum pedig olyan kreatív élményt ad, ahol nemcsak megcsodálhatjátok a híres porcelánok gazdag gyűjteményét, hanem élményfestés keretében saját alkotást is készíthettek.

Extrém élmények: Zempléni kalandpark

A Zemplén Kalandpark legismertebb attrakciója a lombkoronaszint alatt kanyargó bobpálya, amely több mint 2,2 kilométer hosszú, így Magyarország és Kelet-Közép-Európa leghosszabb csövön rögzített bobpályájának számít, és garantáltan gyors, látványos élményt nyújt a hegyoldalban száguldva.

A kalandpark különböző pontjait libegők kötik, amelyekről madártávlatból lehet megcsodálni Sátoraljaújhelyt és a Zemplén hullámzó hegyeit. Az extrém élményeket keresők számára az átcsúszó kötélpályák jelentik a csúcspontot: a Szár-hegy és a Magas-hegy között kifeszített drótkötélen akár több mint egy kilométeres szakaszon lehet átszáguldani a völgy felett, miközben lenyűgöző panoráma tárul fel a tájra.

