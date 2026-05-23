Íriszektől pompázó mesebeli kert invitál egy bájos zalai falu felkeresésére

Mi sem áraszthatna jobban tavaszi-nyári hangulatot, mint a szirmok színesítette rétek és kertek látványa? Ezúttal egy zalai dombok ölelte aprócska falut ajánlunk a figyelmetekbe, ahol minden évben virágba borul egy különleges kert.

Májustól június közepéig virágba borulnak országszerte a legkülönfélébb íriszmezők. Így van ez a Zalában található, száz fős faluban, Vöcköndön is, ahol egy mesebeli virágoskert nem kevesebb, mint 3000 íriszfajtának ad otthont. A Vöcköndi Íriszkertben fáradtságot nem ismerve gondozzák évről évre a majdnem egy hektáros területet az ide érkező zarándokok, látogatók nagy-nagy örömére.

Patyi Antal és Patyi-Németh Beáta szenvedélyes munkájának köszönhetően európai viszonylatban is kiemelkedő íriszkert bújik meg a zalai dombok ölelésében. A legkülönfélébb fajtájú íriszekkel foglalkoznak, a hagyományostól egészen a formagazdag, nemesített fajtákig. A kert a kora nyári időszakban nyújtja a legszebb látványt: a szivárvány minden színében pompázik ekkor, hűen a görög mitológiához, hiszen Írisz Zeusz hírnöke és egyben a szivárvány istennője is.

A Vöcköndi Íriszkertbe látogatók szerencsére nemcsak itt, hanem a látogatás után is gyönyörködhetnek a virágok látványában, ugyanis lehetőség nyílik megvásárolni a leginkább tetsző nőszirmokat. Az írisz a száraz, napfényes területeket szereti: megfelelően gondozva akár 10-12 napig is díszíti a kertet virágzáskor. A látogatásra lehetőséget adó nyílt napok pontos dátumáért kövessétek figyelemmel a Vöcköndi Íriszkert Facebook-oldalát!

Vöcköndi Íriszkert 8931 Vöckönd, Rákóczi utca 17. Facebook

