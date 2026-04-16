6 mesébe illő látnivaló vár idén tavasszal az ország legzöldebb szegletében

A Göcsej szívében, a Zalai-dombság ölelte Zalaegerszegen számtalan látnivaló várja, hogy egy tavaszi kiruccanás alkalmával felfedezzétek. Ennek apropóján csokorba gyűjtöttük nektek, az épített és kulturális látnivalókon túl, milyen természetközeli élmények várnak benneteket az ország egyik legzöldebb szegletében.

Göcseji Falumúzeum

Csak kevesen tudják, hogy az ország első szabadtéri néprajzi múzeumával épp Zalaegerszeg büszkélkedhet. A Zala folyó holtágának partján egy 18. századi vízimalom körül, húsznál is több zalai településről származó épület enged bepillantást egy 19. századi göcseji falu mindennapjaiba. Ha létezik vidéki idill, akkor itt – a népi építészet gyöngyszemei között, a vízparton sétálva, természetközeli környezetben -, egészen biztosan megtaláljátok. A falumúzeum kínálta tematikus programok akár egész napos kalandozásra is lehetőséget adnak.

8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum utca | Facebook

Csácsbozsoki Arborétum

Áprilistól ismét szélesre tárja kapuit a természetben feltöltődni vágyók előtt a város keleti csücskében, Csácsbozsok városrészben otthonra lelt arborétum. Az erdőségekben egyébként is gazdag Zalában a Csácsbozsoki Arborétum 83 hektáros védett területe igazi ékszerdoboz, ahol a térség erdősült vidékének jellemző fa- és cserjefajai megtalálhatók. Az egerszegiek körében is kedvelt kirándulóhelyen tavakkal és forrásokkal tarkított, a zöld minden létező árnyalatában pompázó változatos növénybirodalom nyújt ezáltal kézzelfogható kikapcsolódást.

Gébárti-tó

Ha a város keleti csücskét bejártátok, barangoljátok be az északit is, nem fogjátok megbánni! Legfőképp azért nem, mert a várostól északra található a minden évszakban varázslatos látványt nyújtó, nyaranta pedig felfrissülést is hozó Gébárti-tó. A parkosított környezet kellemes feltöltődést kínál, ha a víz közelségére vágytok, remek helyszíne egy jóleső, tavaszi sétának. Ha a víztükör csillogásában kigyönyörködtétek magatokat, a parton a Boldogasszony kápolna, a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház, a Kárpát-medencei Tradicionális Fa Sírjelek Emlékpark, valamint egy remek bisztró, a Fehér Hattyú várja, hogy felfedezzétek.

8900 Zalaegerszeg, Gébárti út 64.

Azáleás-völgy

A zalaiak tündérvölgyében sétát tenni különösen érdemes április végétől kezdődően. A térség természeti csodáinak egyike, az Alsóerdőn található Azáleás-völgy ugyanis ekkortól mutatja legszebb arcát. A több ezer azáleával – más néven havasszépével vagy rododendronnal -, büszkélkedő díszpark április végével, május elejével borul virágba és számtalan színárnyalattal mutatja meg az azáleák változatosságát. A botanikailag védett terület különleges mikroklímájának köszönhetően különleges fenyőfajtákkal is lehetőség nyílik megismerkedni itt.

Alsóerdei Sport- és Élménypark

Ha némi adrenalinlöketre vágytok, jó hírünk van számotokra, hiszen a természet közelségében, madárcsicsergéssel kísérve, élményekkel és sportolási lehetőségek számtalanjával kecsegtet az Alsóerdei Sport- és Élménypark. Az ingyenesen is igénybe vehető játszópark, sportpályák és street workout edzőpark mellett belépődíj ellenében drótkötélpálya, falmászás, virtuális játéktér, a KRESZ-pályán pedig gokartbérlés szavatol az emlékezetes, szabadban és friss levegőn, aktívan töltött élményekért.

8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 0116/1 hrsz. | Weboldal

TV-torony Zalaegerszeg-Bazita

Épp csak egy kicsit eltávolodva a várostól, Zalaegerszeg egyik városrészét, Bazitát is a figyelmetekbe ajánljuk. A 293 méter magas Bazita-tetőn magasodó TV-torony tavasztól őszig nyújt felemelő élményeket, az itt található kilátóterasz pedig remek alkalmat kínál, hogy szemügyre vegyétek a dimbes-dombos vidéket borító zöld erdőségek ezernyi árnyalatát. Az 1970 és 1973 között épült torony tetején körpanorámás kávézó is a magasban megpihenni vágyók rendelkezésére áll, így akár egy csésze kávé mellett is élvezhetitek a dombok és felhők ölelte páratlan élményt. A nyitvatartásról előzetesen mindenképp tájékozódjatok!

8900 Zalaegerszeg, Bazitai út | Weboldal

