Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit érdemes felkeresni júniusban

Baszk bisztrótól a külvárosi smash burger-szentélyig, római pizzától a rántottás lángosig, tőzsdeétteremtől az alagsori szusizóig, a budapesti gasztro szcéna idén júniusban is számtalan újdonságot tartogat a tarsolyában. Mutatjuk a legjobbakat!

KisRóma

A balatonszemesi KisNápoly csapata a Linzi lépcső tövében nyitotta meg első fővárosi pizzázóját, a ropogós, vékony tésztás iskolát követő KisRómát. A “Tonda Romana” névre hallgató pizzatípus a nápolyi verzióhoz képest sokkal több feltéttel operál: az olasz San Marzano paradicsomszósz és a hazai mozzarella mellé például bébikukorica, mangalicaszalámi és korianderes ananászsaláta is járhat. A pizzákat a szomszédos lépcsőn letelepedve vagy a KisRóma napsütötte teraszán ülve is elfogyaszthatjuk, egy ütős Negroni vagy egy frissítő Aperol Spritz társaságában.

1015 Budapest, Batthyány utca 24. | Instagram

Kakurega

Az Opium alagsorában bújik meg a budapesti vietnámi-thai gasztroforradalom mögött álló Anh Tuan és társainak ötödik étterme, amely nem véletlenül viseli a “rejtett kincs” jelentésű Kakurega nevet. A pincehelyiség jelentős részét elfoglaló U-alakú szusipult és a végében magasodó japán házi oltár adják meg az alaphangot a nigiri-ramen-kacuszendvics tengelyen mozgó, autentikus ázsiai ízkalandhoz, amit Nguyen Thuy Phuong házi készítésű, fermentált italkülönlegességei tesznek teljessé.

1051 Budapest, Arany János utca 13. | Facebook

Biarritz Bistro

Kevés budapesti étterem mondhatja el magáról, hogy saját Wikipedia-oldala van, a Biarritz azonban ezt az exkluzív klubot erősíti. A rövid szünet után idén májusban újranyitott bisztró a francia és a baszk konyhák világát ötvözi, bravúrosan egyensúlyozva a modern gasztronómia és a helyi tradíciók között. A zurrukutuna (tőkehallal és tökéletes tojással bélelt pikáns leves), a fideua iberico (tengergyümölcsei-ragu tésztával és sertéskarajjal) és a goxua (baszk créme brulée) mellett néhány magyar klasszikus is helyet kapott a menün, így a hazai ízek rajongói is otthon érezhetik magukat.

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 2. | Facebook

Bux Index Kitchen & Bar

Az impozáns Postapalota tetején nyitott meg a páratlan panorámával, nemzetközi konyhával és széles koktélszortimenttel csábító Bux Index, ahol a tőzsdei tematika nem ér véget a névadásnál. Az étlapon a világ nagy pénzügyi központjai által inspirált tételek sorakoznak, olyan városok gasztronómiai örökéből merítve, mint New York, Tokió és Mumbai. Mini burgerek, szójában pácolt tojással koronázott udon, sertéshúsos batyu, vöröslencse-dahl – minden fogás karakteres, precízen elkészített, és pont annyira izgalmas, mint egy nap a tőzsdén.

1122 Budapest, Krisztina körút 6. | Facebook

Deszka Presszó

A Veres Pálné utcában székelő Deszkát senkinek sem kell bemutatni: az egész napos reggelik műfaját a legmagasabb szinten művelő kollektíva új egysége nagyobb befogadóképességgel, csak itt elérhető brunch-fogásokkal, specialty kávékkal és a megszokott minőséggel segíti a gördülékeny napindítást, a Bazilikától mindössze pár perc sétára. Pankomorzsába forgatott rántottás lángos, kecskesajtos-céklás bagel, angol reggeli, kézműves mákos guba, házi kombucha, Bloody Mary – a Deszka Presszó a legjobb érv amellett, hogy a reggeli valóban a nap legfontosabb étkezése.

1051 Budapest, Sas utca 9. | Facebook

Dr. Smash

A smash burger-őrület néhány évvel ezelőtt hurrikánként csapott le Budapestre, de a külső kerületek lakói sokáig csak egy belvárosi retúr utazás árán élvezhették a Maillard-reakció gyümölcsét. Ezen kíván változtatni Dr. Smash burgerszentélye, amely kertvárosi miliőben, Árpádföld szívében kínálja a vékonyra préselt, ropogós kérgű, szaftos húskoronggal megpakolt bucikat. A dupla marhahús itt alap, csakúgy, mint a spéci házi szósz és a dupla cheddar, a kalóriamaximalizálásban pedig loaded fries és chili cheese nuggets sietnek a segítségünkre.

1162 Budapest, Állás utca 56. | Facebook

Neko Sushi Restaurant

Friss tengeri alapanyagok, hűsítő koktélok és keleti kényelem – mindez a bulinegyed forgatagában, mégis meghitt környezetben, a város legújabb szusizójában! A Neko Sushi Restaurant-ban étvágygerjesztő nigirik, makik és szasimik, gazdag levesek, különleges szószok, újragondolt street food fogások, grillételek és fűszeres curry-k széles választéka kalauzol pán-ázsiai kalandozásra, elsőrangú kiszolgálással és fine dining atmoszférával párosítva.

1061 Budapest, Király utca 48. | Facebook

PAN Deli Asian Cuisine & Sushi

Vietnámi frissesség, japán precizitás, thai fűszerezés: a PAN Deli a Bikás parktól egy kőhajításnyira hozza tető alá Délkelet-Ázsia három meghatározó konyhájának legjobb fogásait. Legyen szó egy tál gőzölgő pho levesről, ropogós tavaszi tekercsről, citromfüves marhahúsról, tarka mangósalátáról vagy krémes házi udonról, minden egyes tétel az alapanyagok tiszteletéről és az ázsiai gasztronómia szeretetéről tanúskodik.

1119 Budapest, Etele út 57. | Facebook

