5 pazar reggeli-lelőhely télre, amiért érdemes útnak indulni

Van valami, ami még a napsugaraknál is nagyobb motivációt ad az ébredéshez: egy ínycsiklandó villásreggeliért cserébe ki ne hagyná el szívesen az ágyat? Mutatunk 5 pompás helyszínt Budapesten, ahol még akkor is mosolyogva indulhat a nap, amikor a tél épp a legzordabb arcát mutatja.

New York Café

Odakint most minden szürke, ám van egy hely, ahol aranyfény, csillárok és márványoszlopok sokasága, és még élőzenés reggeli is vár: ez a New York Café, Budapest ikonikus találkozópontja. A „Világ Legszebb Kávéházában” ráérősen, páratlan elegancia közepette indíthatod a napodat, frissen sütött croissant-nal, csodásan tálalt tojásételekkel, brunchfavoritokkal, gőzölgő cappuccinóval, vagy akár pezsgős reggelivel. Miközben a hatalmas ablakokon beszűrődik a város fénye, cigányzene pezsdíti fel a reggelt, körülötted pedig életre kel a palota – a New York Caféban még a hétköznap is ünneppé válik.

1073 Budapest Erzsébet körút 9-11. | Weboldal

Tapas Fino

Mi más is melegíthetne fel jobban, mint a mediterrán konyha színe-java! Jó hír, hogy idén télen garantáltan napsugarak ragyogják be a Belgrád rakpart pesti oldalát vasárnap reggelente, hála a Tapas Finónak. Itt a spanyol gasztrokedvencek – huevos el plato, churros – mellett még olyan napindító fogások is várnak, mint az Eggs Benedict prosciuttóval, a gránátalmával megkoronázott lazacos bagel, vagy az avokádó toast aszalt paradicsommal – melléjük pedig lélegzetállító panoráma is jár. A szerelmesek napja különleges, Valentin-napi brunchcsal kezdődik majd, extra finomságokkal és koktélokkal.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 24. | Weboldal

Mabelle Budapest

A főváros legújabb találkozóhelyén is tudják, hogyan kell stílusosan elindítani a napot: ropogós baconnel, kézműves kenyérrel, palacsintával, friss péksütemények, sajtok és felvágottak sokaságával. A Mabelle az Andrássy úttól néhány lépésre, 7 és 10:30 között kínál ínycsiklandó büféreggelit – bőséges, helyi és nemzetközi ízekkel, frissen főzött kávéval, szezonális csemegékkel és meleg ételekkel. Ha pedig tovább maradnál, és már dél is elmúlt, ideje szétnézni prémium belga söreik, vagy házi desszertjeik közt is! Az biztos, hogy ezen a bájosan elegáns helyen jól kezdődik majd a reggel.

1065 Budapest, Nagymező utca 9. | Weboldal

Arioso Café & Brunch

Van egy hely a belvárosban, ami télen-nyáron virágba borul: ez az Arioso, ahol a csodás csokrokat és a mennyei brunchfogásokat csupán egy ajtó választja el. A kávézó – nevéhez hűen – prémium minőségben kínálja portékáit, melyek közt különleges tojásételeket, breakfast burritót, mediterrán bagelt, BLT croissant-t, magyaros és amerikai reggelit is találni. Ha pedig édességről van szó, az Arioso igazán magasra teszi a lécet: desszertkínálatában áfonyás-nutellás palacsinta, yuzus Rákóczi-túrós és sós karamellás-kávés süti is helyet kapott. Bármelyiket is választod, egy csésze kávéval lesz az igazi!

1075 Budapest, Király utca 9. | Weboldal

KicsiZso Reggeliző Kávézó

KicsiZso háza táján finomságokból és vendégszeretetből sincs hiány. A Frankel Leó úti reggeliző-kávézó házias konyhája új színeket csempész a téli hónapokba – és mindenki számára tartogat valamit, amiért megéri elhagyni az otthon melegét. A klasszikus ízek rajongóira itt angol reggeli és tükörtojásos villásreggeli is vár, a gasztrokalandorokat pedig barbecues-marhaszegyes croque monsieur-vel és kacsamájas bundáskaláccsal veszik le a lábukról. Persze az édesszájúakra is gondoltak: KicsiZso-nál ők túrógombóccal vagy akár narancslikőr-szirupos palacsintával is kényeztethetik ízlelőbimbóikat.

1027 Budapest, Frankel Leó út 11. | Weboldal

Ha csak egy kis koffeinre lenne szükségetek: