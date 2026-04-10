10 remek teraszos gasztrohely és kerthelyiség tavaszra a Balaton északi partján

Megérkezett a tavasz, és végre kikerültek az asztalok a Balaton kedvenc gasztrohelyei elé: minden adott hozzá, hogy felfedezzétek az északi part bakancslistás teraszait és finomságait! Íme 10 közülük, melyeket idén tavasszal kár lenne kihagyni.

Casa Christa, Balatonszőlős

Balatonszőlős felett, a Kis Gella dombon terül el a Casa Christa birtok, mely 55.000 négyzetméterének minden szeglete a toszkán vidéket idézi meg. Mesés présházai kiválóak elvonuláshoz, feltöltődéshez, éttermének hatalmas teraszán pedig többszörösen díjazott fogásokból válogathattok. Akár még borkóstolón vagy borvacsorán is részt vehettek náluk!

8233 Balatonszőlős, Izabella út 1. | Weboldal

A Könyvtár Café & Bistro, Szentbékkálla

Még csak két éve nyitotta meg kapuit a Káli-medence mesés kávéskuckója, de azóta már mindenki szívébe belopta magát Szentbékkállán. A Könyvtár Café & Bistro neve önmagáért beszél: a könyvtárépület mögött otthonra lelt gasztrohelyen finom kávék, ínyenc sütemények, mennyei szendvicsek, és még szuper közösségi élmények is várják a vendégeket.

8281 Szentbékkálla, Kossuth utca 18. | Facebook

Mandilla, Köveskál

Ha belekóstolnátok az édes semmittevés ízébe, a Mandillánál jó helyen jártok! A köveskáli boutique hotel teraszos étterménél minden adott a mediterrán életérzéshez: könnyed, déli olaszos ízvilág, gondosan válogatott alapanyagok, és egy zöldellő környezet, ahol végre-valahára megpihenhettek. Ha pedig tovább maradnátok, pompás szobák és lakosztályok közül válogathattok.

8274 Köveskál, Városkút utca 2. | Weboldal

Jakab Badacsony, Nemesgulács

Van egy hely a Badacsonyi borvidék vulkanikus lejtőin, ahol minden a pinot noir-ról szól –a nemesgulácsi feldolgozónál ráadásul nemcsak pince, hanem kóstolótér is helyt kapott. Itt a Jakab Badacsony zamatos italkölteményeit pazar kilátással kísérve, teraszos vinotékánál élvezhetitek: áprilisban szombatonként 14 és 20 óra közt várnak benneteket.

8284 Nemesgulács, Bányatelep 1. | Weboldal

Lelkem, Dörgicse

Kortárs gasztronómia, minden mennyiségben – a Balaton-felvidéken, Dörgicse szívében. A Lelkem egy családias vendéglő, ahol a tulajdonosok szívüket-lelküket beleteszik minden egyes tányérba: izgalmasabbnál izgalmasabb fogásokra, remek borokra, egyszerű, de nagyszerű enteriőrre és lampionos kerthelyiségre egyaránt számíthattok náluk.

8244 Dörgicse, Fő utca 60. | Facebook

Kuthy Kávézó és Vendéglő, Kapolcs

Kapolcson járva is méltó módon hódolhattok a gasztronómiai élvezeteknek: a Kuthy vendéglőjében házias ízekből csemegézhettek, majd egy épülettel odébb kávéval zárhatjátok az ebédet. A napsugarak érkeztével kikerültek a színpompás asztalok, megkezdődött a teraszszezon – és a szabadidő eltöltéséhez is mindig van egy-két jó programajánlatuk.

8294 Kapolcs, Kossuth utca 48. | Facebook

Kotyogós Kávéterasz, Tihany

Az óvárost elhagyva, a tihanyi Belső-tó partján igazán idilli kávézóra bukkanhattok. A Kotyogós Kávéterasznál hatalmas, zöld udvaron fogyaszthattok pazar reggeliket, könnyed fogásokat, mennyei süteményeket, melyeket minőségi kávéval vagy akár egy pohár frissítővel öblíthettek le. Család- és állatbarát hely, ahol újdonságból sosincs hiány!

8237 Tihany, Aranyház utca | Weboldal

Nefelejcs Borbisztró, Badacsonytördemic

A SKIZO minden egyes palackja tükrözi a borászat megalkuvás nélküli egyéniségét – ezt a Nefelejcs Borbisztrónál első kézből tapasztalhatjátok meg. A borászat badacsonytördemici gasztrokuckójában ráadásul még különleges ételremekek, desszertek is várnak, a nagyszerű séfnek hála.

8263 Badacsonytördemic, Szent István utca 48. | Facebook

Nyomda Pizzát, Veszprém

Egykor nyomdaként funkcionált, ma pedig Veszprém egyik kedvenc pizzériájának otthona a Miklós utca 6. Itt Nápolyból érkezett, fatüzelésű kemencéből kerülnek ki a finomabbnál finomabb pizzák, melyeket a napsütésben a legjobb megosztani. Bringázás után még jobban fognak esni!

8200 Veszprém, Miklós utca 6. | Facebook

Káli Kövek, Köveskál

Köveskál imádott kerthelyiségénél is a borok kapták a főszerepet: a Káli Kövek vinotékája pazar tételeket vonultat fel, melyeket otthonos miliőben fogyaszthattok el. Előzetes bejelentkezést követően még borkóstolón is részt vehettek – igazi bakancslistás helyszín a borok kedvelőinek.

8274 Köveskál, Fő utca 11. | Facebook

