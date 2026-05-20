Gasztrotúra a Római-parton: 5 hangulatos hely, ha a Duna mellett falatoznátok

A Római-parton bárki hódolhat kedvenc tevékenységének: a több mint 4 kilométeres, Duna-menti partszakasz ideális helyszín biciklizéshez, futáshoz, sétálgatáshoz, vagy éppen falatozáshoz. Ha utóbbi keltette fel legjobban az érdeklődéseteket, jó helyen jártok: az alábbiakban 5 fantasztikus, kiülős vendéglátóegységet ajánlunk.

Evezős Sörkert

Nyári gasztroélmények, Duna-parti séták és teraszos vacsorák… Az Evezős Sörkert új szezonja mindezt klasszikus kedvencekkel és street food fogásokkal teszi még izgalmasabbá. Ropogós hekk, tartalmas halászlé, frissen sült kolbász, édes palacsinta és modern fogások egyaránt helyt kaptak a megújult étlapon: a sajtos-jalapenós burger, a garnélanyárs, a különleges street food falatok és a hideg frissítők egytől-egyig jól illenek a könnyed nyári estékhez, miközben a háttérben zene és nyári nyüzsgés tölti meg a partot. Az Evezős Sörkert egyszerre őrzi a hagyományos Duna-parti ízek világát és ad új lendületet a római-parti gasztrotúráknak – ne csodálkozzatok, ha órákig náluk maradtok!

1031 Budapest, Római-part 34. | Weboldal

Nap bácsi

A napsugarak érkeztével a környék imádott, családbarát büféje is belecsapott a szezonba: Nap bácsi már alig várta, hogy ismét nagyszerű falatokat pakolhasson a tálcátokra! Heverészés közben csemegézhettek tapas tálról, kóstolhattok hermelint, azaz cseh sörkorcsolyát, csevapot, bárnyáburgert, de a híres-neves Nap-Dog is tökéletes választás, ha az ínyencek táborát erősítitek. Kevés jobb program van egy napsütötte délutánra – hát még, ha különleges limonádét, koktélt vagy házi jeges teát is szürcsölgettek a parton ejtőzve.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 9. | Facebook

Csillag Büfé

A Római-part egyik legszerethetőbb pontján húsimádókra és vegánokra is izgalmas gasztroutazás vár, hiszen a Csillag Büfénél klasszikus és újhullámos finomságokból sincs hiány. Legyen szó sült krumplival tálalt halfalatokról, változatos napi menüről, vagy akár mentes süteményekről, náluk mindenki talál kedvére valót: az ételek mellé kézműves sört, hűsítő jegeskávét és sok más frissítőt is is választhattok a széles italválasztékból. A Csillag Büfénél mindezt távol a város zajától, a Duna morajlásával fűszerezve élvezhetitek. Nézzétek meg, miért is imádják ennyien!

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 76. | Facebook

Orange Garden Grillterasz

Az Orange Garden jóval több, mint egy vízparti gasztrohely: náluk a finomságok mellett még arcade játékok, bringakölcsönzési lehetőség és persze remek hangulat is vár benneteket. Egy közösségi tér, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a számításaikat – persze, az ételkínálat sem utolsó! Gazdag levesek, frissensültek, húsos és vega wrapek, na meg persze ínycsiklandó burgerek gondoskodnak energiaraktáraitok feltöltődéséről, a széles italválasztékban pedig mindenki talál magának a koccintáshoz megfelelőt. Tökéletes megálló, ha egy kicsit megpihennétek!

1031 Budapest, Római-part 27. | Weboldal

Los Monos

Mexikó ízeibe is beleharaphattok, ha a Római-part közelében sétálgattok: ehhez csupán útba kell ejtenetek a Nánási udvar legtüzesebb szegletét, a Los Monost. Konyhájuknak hála képzeletben egyenesen Latin-Amerikáig repülhettek – az ízutazás során jól megpakolt tacok, szaftos burritok, fűszeres quesadillák, és egyéb autentikus ínyencségek lesznek segítségetekre. A legjobb, hogy sem az adagok méretét, sem a fűszerezést nem aprózzák el, miközben az áraik sem szállnak el. Ha csak néhány koktél mellett lazítanátok, hozzájuk akkor is bátran betérhettek!

1031 Budapest, Nánási út 47-49. | Weboldal

