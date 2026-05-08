Napsütötte nyalánkságok: 5 teraszos hely Budapesten, ahol mennyei desszertek várnak

Ínycsiklandó fagylaltkelyhek, gyümölcsökkel telepakolt péksütemények, és olyan desszertek, melyek idáig csak álmainkban szerepeltek: a napsugarakkal együtt a legkülönlegesebb édességek is megérkeztek Budapestre! A nyalánkságokhoz árnyas terasz dukál – mutatjuk, melyek lesznek a nagy kedvencek idén.

Spoon The Boat

A Spoon The Boat terasza a Duna felett Budapest ikonikus panorámáját tárja elénk, desszertkínálata pedig önmagáért beszél: a vaníliás-epres choux, a kókuszos vegán brownie, a Fekete-erdő szelet – mely ízeiben egészen a Duna forrásvidékéig repít – és a Budapest ihlette „2-es villamos” desszert mind egy-egy történetet mesél el. A klasszikus, tropical és Spoon fagylaltkelyhek mellett iced latte és iced matcha hoz hűsítő felfrissülést, az izgalmas koktélok – Spoonstar Martini, Paloma Rosa, Coral Whisper és Danube Mist – pedig karakteres, friss ízeikkel emelik új szintre a teraszos élményt.

1052 Budapest, Vigadó tér, 3-as kikötő | Weboldal

Városliget Café & Restaurant

A Városliget Café & Restaurant terasza igazi napsütötte menedék, ahol a ligeti fák zöldje és a friss levegő együtt teremti meg a nyugodt hangulatot. A desszertkínálatban madártej, friss eperrel kínált vegán sajttorta, valamint mangós-maracujás choux au craquelin is helyet kapott – utóbbi csak úgy ragyog a tányéron! Klasszikus és gyümölcsös sorbet fagylaltkehely-variációk gondoskodnak a hűsítő pillanatokról, a tavasz pedig még a poharakban is megjelenik: a krémes pisztáciás iced latte, a Városliget Spritz, a Maracuja Spritz és a Liget Lagoon koktél vibráló színeivel a szemet is elvarázsolja.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 6. | Weboldal

Édes Mackó

Hogy mi a legjobb dolog, ami egy faszénparázson sült kürtőskaláccsal történhet? Az, ha egy napsütötte teraszon fogyasztjuk el! Az Édes Mackónál minden adott hozzá: hagyományos kürtőskaláccsal a kezünkben, Kürtős Brunch vagy fondüzés közben is sütkérezhetünk náluk – utóbbi esetében a nyalánkságot frissen, melegen szeletelve különböző toppingokba mártogathatjuk. Nem mehetünk el szó nélkül az egyedülálló Kürtősbon mellett sem, hiszen tésztája különböző krémekkel van töltve. Hűsítő élményhez a Kürtős Fagyit, az ínyenceknek pedig a Kürtős Gubát ajánljuk – jól fognak esni egy napsütötte délutánon.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. | Facebook

VAJ

Tavasszal a VAJ-ban a gyümölcsös sütemények kapják a főszerepet, újdonságaik ezúttal pedig a bogyósokat ünneplik. Ott van például az eper-rebarbara tarte, az epres-bazsalikomos panna cotta, vagy a szedres brownie, házi lekvárral… Egyiknek sem lehet ellenállni! A szezonális finomságok mellett, persze, állandó kedvencek is erősítik a VAJ kínálatát: baszk sajttorta, Fekete-erdő torta, puha loafok, és frissen sült leveles péksütemények, melyek mellé világos pörkölésű specialty kávét, házi jeges teát, limonádét, vagy éppen kombuchát is kortyolgathatunk a napsütötte teraszon.

1085 Budapest, József körút 30-32. | 1051 Budapest, Sas utca 2. | 1025 Budapest, Törökvész út 93/A (Hello Buda) | Weboldal

Dobay Cukrászda

Három helyszínen kínálnak édes kikapcsolódást a teraszos Dobay Cukrászdák: a Horváth-kertben virágok és ősfás park veszi körül a fedett, de minden oldalról nyitott teraszt, így igazán romantikus hangulatban desszertezhetünk. A halászteleki cukrászda hatalmas teraszán a neobarokk Malonyai-kastély és a több mint egyhektáros őspark látványa kíséri a meleg reggeliket, a finom kávékat és a nagy beszélgetéseket. A BudaParton pedig modern, üvegfalú térből léphetünk ki a napfényes teraszra, finomságok mellől élvezni a Duna közelségét – bármelyik pompás választás, ha különleges élményt keresünk.

1016 Budapest, Krisztina körút 38. | 1117 Budapest, Garda utca 1. | 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68. | Weboldal

