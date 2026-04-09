Szenvedélyes musical-thriller hódítja meg az Erkel Színház színpadát idén tavasszal

A Rebecca színpadok ezreit hódította már meg szerte a világban – a lélegzetállító musical-thriller áprilisban pedig végre bemutatásra került az Erkel Színházban is. Manderley árnyai és a múlt mélyen eltemetett titkai idén tavasszal páratlan szereposztásban elevenednek meg a magyar közönség szeme láttára!

Április 2-án utolsó bemutatójához érkezett az újjáalakult Erkel Színház első évada: a 2025/26-os repertoárt nem más, mint Lévay Szilveszter és Michael Kunze világhírű musicalje, a Rebecca koronázta meg.

Lebilincselő történet, tele rejtéllyel és szerelemmel

A darab egy fiatal, naiv nő és a sármos Lord Maxim de Winter szerelmét meséli el, akik rendkívül gyors házasságkötésüket követően Manderleybe, a lord kísérteties birtokára költöznek. Ám a mézesheteknek csakhamar vége szakad: az egykori Mrs. de Winter, vagyis Rebecca emléke szüntelenül nyomasztja az új feleséget. Az elhunyt rejtélyes halálának titkai egyszer csak felszínre törnek, valóságos lavinát indítanak el, és gyökerestül változtatják meg a szereplők életét.

A történet sokaknak ismerős lehet Alfred Hitchcock Oscar-díjas alkotásából – nem csoda, hogy ez a szövevényes, lebilincselő történet a világhírű filmes érdeklődését is felkeltette. Az Erkel színpadán a drámai fordulatokat a Lévay-Kunze páros fülbemászó dallamai kísérik, a grandiózus jelenetek pedig Béres Attila rendezésében elevenednek meg.

A darabot kettős szereposztással tűzték műsorra: a főbb karaktereket Kovács Gyopár/Tóth Angelika, Brasch Bence/Feke Pál, Malek Andrea/Gallusz Nikolett, Veréb Tamás/Puskás Péter és Udvaros Dorottya/Náray Erika kelti életre a teátrumban.

„Ha egy jó krimit akar látni valaki, jó zenével és a műfaj legjobbjaival, akkor a Rebeccát kell megnéznie” – tanácsolja a nagyszabású előadás rendezője. A produkció díszletét Horesnyi Balázs álmodta meg, a koreográfus Tihanyi Ákos, a jelmezeket pedig Velich Rita tervezte – nekik köszönhetően a szövevényes szálak igazán látványos elemek mentén vezetnek a drámai végkifejlethez.

Az előadás pont azt az érzést kelti a nézőben, mintha élőben nézne egy megoldhatatlannak tűnő krimit – a misztikumot pedig különleges zene is erősíti. A Rebecca esetében szó sincs hagyományos hangzásvilágról, háromakkordos zenéről: itt minden egyes dallam Manderley egyedülálló világát hivatott elénk tárni.

Az idei évadban még nyolc alkalommal csendülnek fel a drámai dallamok az Erkel Színházban, majd szeptemberben Manderley kapui újra megnyílnak, hogy a musicalek szerelmesei egy igazi kuriózumot láthassanak.

Nemsokára a táncművészetet ünnepli a főváros: