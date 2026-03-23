A kortárs tánc legizgalmasabb találkozóhelyévé válik idén tavasszal Budapest

Április 26. és május 10. között Budapest ismét a kortárs tánc egyik legizgalmasabb találkozóhelyévé válik: érkezik a 26. Budapest Táncfesztivál.

Nemzetközi társulatok a fesztivál színpadán

A Budapest Táncfesztivál minden évben a nemzetközi táncélet meghatározó alkotóit hozza Budapestre, és idén sincs ez másként. A nyitóestet a Szerb Nemzeti Színház double bill produkciója adja. Május elején a magyar közönség is láthatja a megújult London City Ballet társulatát, amely Momentum című estjével érkezik Budapestre.

A nemzetközi program csúcspontjaként és a fesztivál záróprodukciójaként érkezik a Compagnie Hervé Koubi, amely Amit a nappal az éjszakának köszönhet című előadását mutatja be.

Magyar premierek és markáns alkotói víziók

Az idei program egyik különleges ívét a magyar produkciók adják. Az Inversedance – Fodor Zoltán Társulata új produkciója, az Alma – A sötét birodalom Berg Judit műveiből merít ihletet. A Győri Balett A halál és a lányka című beavató táncszínházi előadása Franz Schubert zenéjének atmoszférájában az élet és elmúlás kérdéseit vizsgálja.

A FrenÁk Társulat Antoine de Saint-Exupéry klasszikus műve, A kis herceg nyomán hoz létre különleges színpadi világot F_EvER címen. A magyar produkciók sorát a Gradient Kortárs Balett Debrecen kétfelvonásos estje zárja. A fesztivál programját határon túli magyar társulat, a Nagyvárad Táncegyüttes Boldogságkeresők című előadása is gazdagítja.

Közösségi programok és különleges események

A közönséget számos különleges programmal várják: a Pepita Tánc és Rekreációs Egyesület swing programja, ahol a közönség az 1920–30-as évek jazzkorszakának pezsgő hangulatába csöppenhet. Két év után visszatér Lakatos János Táncoló filmkockák című előadása is, a fesztivál egyik különleges programja pedig A tánc 30 árnyalata című interaktív táncismereti előadás lesz.

A fesztiválról bővebb információt ide kattintva az esemény weboldalán találtok.

