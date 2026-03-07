Fergeteges évaddal csillogtatja meg a zene gazdag színpalettáját a Danubia Zenekar

A Danubia Zenekar idei mottója, „Az Élet dalai – Összetartozunk, játszunk, jelen vagyunk” egyszerre utal művészeti szemléletük kísérletező bátorságára és a zeneakadémiai közönségtől a periférián élőkig tartó jelenlétükre. Az idei évad koncertjei a zene gazdag színpalettájának minden létező árnyalatát megmutatják, erről pedig nem érdemes lemaradni!

Ikonikus mesterművek és a jelen hangjai

Zeneakadémiai sorozatuk a fekete öves koncertlátogatók mellett a bátor kezdőket is megszólítja. A nyártól őszig tartó időszakban Vivaldi, Ravel és Bizet, Dohnányi, Kodály és Bartók válogatott remekműveit mutatják be több produkciójukban is. Újra műsorra tűzi a koncerttermek Szent Grálját, Beethoven IX. szimfóniáját a zenekar karmestere, Hámori Máté a Testvérem vagy 2027 januári koncertjén.

Először érkezik Magyarországra a világhírű szíriai zongoraművész-zeneszerző Malek Jandali is, új zongoraversenyének európai bemutatója a Mese a Keletről novemberi koncertjén lesz. Az évad egyik csúcspontját jelenti majd a Richard Strauss és Mahler búcsúműveit párhuzamba állító Az élet dalai című produkció 2027 márciusában.

A zeneakadémiai koncertsorozatot Renchang Fu elismert kínai karmester exkluzív előadása zárja 2027 áprilisában, melyen a Távol-Kelet egyik legnépszerűbb modern darabja, a hazánkban ugyanakkor ismeretlen Sárga-folyó zongoraverseny is elhangzik.

Meglepő műfaji fúziók, humor, filmzenék

2026 novemberétől 2027 tavaszáig a BMC-ben és a MOMKultban lesznek elérhetőek a váratlan műfaji párosításokat hozó Bartók X Deva, Reneszánsz X Beatles, Mozart X Jazz fúziós koncertek. A sorozat új bemutatói Vivaldit hozzák össze a népzenével és feltárják a nagy romantikus művek mögött húzódó cigányzenei inspirációkat. Az előadásokat táncház, szimfonikus karaoke, vagy együttes improvizáció követi.

Szintén folytatódik a Danubia Janklovics Péter humoristával készült, talán legnépszerűbb sorozata is, A zenegyűlölő, valamint a filmzenék kedvelőinek is örömet okoz a zenekar két vadonatúj produkciójával, a Meseautóval és a Szerelmes Hollywooddal. Az egyik a magyar filmgyártás aranykorából hoz slágereket, a másik az Elfújta a széltől Az angol betegig mutat be emblematikus filmzenéket.

Történet, játék és színház egyetlen órába sűrítve

Megtalálni a kaput a legkisebbek lelkén, amelyen keresztül megszülethet az első hang és az első zenei élmény – erre vállalkoznak azok a különleges gyerekkoncertek, amelyek Hámori Máté ötletei alapján jöttek létre. Az előadások játékos, szórakoztató formában hozzák közelebb a klasszikus zenét: a koncertet rövid magyarázatok, történetek és a zene által megelevenedő figurák teszik izgalmassá a legkisebbek számára is.

A sorozat új bemutatója, Az állatok farsangja 2027 februárjában érkezik Camille Saint-Saëns közkedvelt zeneműve alapján. A vidám, fantáziadús koncert az állatok különös és humoros világán vezeti végig a gyerekeket, élő zenekari hangzással, játékos hangulatban, az első koncertélmények varázsával.

Megújított hagyományok az év legfontosabb pillanataiban

A diótörő Varró Dániel új meséjével, a Klasszikus karácsony Sinatra-dalokkal és a Bécs-Budapest újévi koncert Strauss-keringőkkel segítenek nekünk abban, hogy a sűrű decemberben megérkezzünk az ünnep valódi fényéhez.

Bővebb információ és jegyvásárlás a Danubia Zenekar weboldalán, ide kattintva érhető el.

