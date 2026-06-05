Észveszejtő űrutazásra hívja Budapest legnagyobb csillagvizsgálója idén nyáron a családokat

Tudjátok, milyen illata van a világűrnek? És, hogy honnan érkeznek a Perseidák hullócsillagai? Egyáltalán, hogyan válhat valakiből csillagász? Ezekre és még sok más kérdésre is választ kaphattok, ha idén nyáron ellátogattok oda, ahol hétről hétre feltárulnak a világegyetem titkai – a Svábhegyi Csillagvizsgálóba.

Hazánk legnagyobb interaktív csillagászati élményközpontjának története kalandosabb nem is lehetne: a történet Konkoly-Thege Miklós 19. század végi döntésével kezdődött, amikor ógyallai csillagvizsgálóját a magyar államnak adományozta, létrehozva ezzel az ország első állami csillagászati intézetét.

A főváros által biztosított területen 1921-től indult meg a Csillagászati Intézet kiépítése, amely több ütemben 1949-re készült el. Az intézet a 20. század első felében folyamatosan fogadta a látogatókat és élénk tudományos életet élt, évente több ezer érdeklődő fordult meg a távcsövek mellett, miközben kutatások és jelentős eredmények is születtek a kupolák alatt.

Legutóbbi restaurációját követően az épületek és a távcsövek teljes körű felújításon estek át, 2018 januárja óta pedig a látogatók is bepillanthatnak a Svábhegyi Csillagvizsgáló nagy távcsöveibe, és testközelből fedezhetik fel az égbolt látványosságait.

Távcsőóriás és játékos tanulás a Svábhegyi Csillagvizsgálónál

De nem csak Konkoly-Thege Miklós legendás távcsöve miatt érdemes ellátogatnotok a csillagászati élményközpontba: idén nyáron is megannyi izgalmas, interaktív kaland várja a Normafán a családokat.

Asztro-matiné néven futó programsorozatuk játékosan, és ami a legfontosabb, érthetően nyit kaput az univerzumra. Bár legfőképp 6-12 éves korú gyermekeknek ajánlják, aggodalomra semmi ok: a felnőttek számára is rengeteg érdekességet tartogat! A 2-2,5 órás, délelőtti program során különböző állomások és persze lelkes csillagászok engednek betekintést négy különböző tematika mentén az univerzum féltve őrzött titkaiba.

Jó pár nagy durranásra számíthattok: többek közt azt is megtudhatjátok, mégis hogyan kerülnek üstökösök a kertbe. Eláruljuk – a gyerekek segítenek megfőzni őket! De az, hogy pontosan mit tartalmaz a kozmikus receptúra, és hogy jönnek képbe a gumimacik, legyen meglepetés.

A Naprendszer plüssbolygók segítségével kel életre, a lebilincselő előadást – na meg a gyerekek fogas kérdéseit – követően pedig még sétát is tehettek benne.

Ha az időjárás is engedi, megfigyelhetitek a Napot a csillagvizsgáló távcsőóriásával, de a Svábhegyi Csillagvizsgálóban a borús idő sem szegi senki kedvét: olyankor a napkémlelés helyett alaposan szemügyre vehetitek a Budapest-kupolát, és elsajátíthatjátok a távcsőkezelés csínját-bínját.

Végül, de nem utolsó sorban kapjátok fel képzeletbeli köpenyeteket, és lépjetek be a Bolygószimatoló Laboratóriumba! Az ott kihelyezett szagminták segítségével megismerhetitek a világűr hol kellemes, hol orrfacsaró bukéját. Látványos jelenségekből sem lesz hiány: az űr különleges illatának megismerése után a Nap felszínének izgalmas jelenségeit, köztük a napkitöréseket és protuberanciákat is megfigyelhetitek.

A rendszeresen megrendezésre kerülő Asztro-matinékon kívül az égi jelenségek is alakítják a Svábhegyi Csillagvizsgáló programkínálatát. Június 4. és 12. között például a Jupiter és a Vénusz kerül fókuszba, és rendhagyó észlelőprogramokon vehettek részt, a fényes bolygópáros együttállásának örömére.

Érdemes lesz figyelemmel kísérni az aktuális eseményeket, hiszen a nyár folyamán olyan izgalmakra számíthattok, mint a Szent Iván-éji bolygóparádé, kertmozi, vagy akár a hullócsillagok éjszakája – csak hogy néhányat említsünk a családbarát élmények tömkelegéből.

A programokról bővebb információ a Svábhegyi Csillagvizsgáló weboldalán ide kattintva érhető el.

Svábhegyi Csillagvizsgáló 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. Weboldal | Facebook

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