Buborékok, pizzák, titkos pincék és pezsgő nyárest vár Budafokon augusztusban

Ha egy igazán különleges nyári estére vágysz, felejtsd el a megszokott belvárosi helyeket. Irány Budafok, ahol Pezsgő Nyárest program vár a Törleyben és izgalmas pincetúrák augusztus elsején!
A Budafoki Pincejárat augusztus elsején olyan elképesztő programkavalkáddal készül, ami után garantáltan más szemmel nézel majd erre a történelmi bornegyedre. A nap abszolút fénypontja a Törley Pezsgőpincészet hűvös falai között és hangulatos udvarán vár rád!
A Pezsgő Nyárest a prémium buborékok, a hamisítatlan nápolyi pizzák és a magával ragadó élő zene tökéletes fúziója.
Miközben a felnőttek a Pitypang Piac kerületi kézműves termékeit böngészik, vagy a Törley Pezsgőbárban frissülnek fel, a gyerekeket a Homoludens Játszóház szabadtéri óriás fajátékai várják. Estére pedig a Vibex Zenekar biztosítja az élő zenét és a táncot a kertben, miközben a Hétköznapok Pizzéria nápolyi pizzáit majszolhatod. A belépés ingyenes!
Még több buborék és borkülönlegesség pincéről pincére
A pezsgőzés szerelmeseinek nem ér véget a túra a Törleynél, hiszen Budafok pincerendszere számtalan más kincset is rejt:
- A Sauska Pincészetben vezetett túrán kóstolhatod meg a londoni Pezsgő Világbajnokság díjnyertes, méthode traditionnelle tételeit.
- Az Ipartestületi Székház Borpincéjében francia gourmet est vár a Rhone-völgy ikonikus boraival és hozzá illő tálakkal.
- A Bambino Pizzériában interaktív pizzakészítő workshopon sajátíthatod el a sütés fogásait egy pohár Garamvári bor mellett.
- A Haggenmacher Sörcsarnok hangulatos sörkertjében bajor kolbászok és frissen csapolt sörkülönlegességek várnak.
- A Komáromi úti óvóhelyen hidegháborús kiállításon próbálhatod ki a katonai hírközlő és vegyvédelmi eszközöket.
- A Campona Victrix régészeti előadással, helytörténeti sétával és római kori gyereksarokkal repít vissza az időben.
- A Taverna Borászatban, a Záborszky Pincében, valamint a Közösségi Pince illattréningjén a borok titkait kutathatod.
- A Promontorium Borlovagrendnél kerekasztal-beszélgetést, a Memento Parkban retro kóstolót, a Barlanglakásoknál pedig ingyenes tárlatvezetést találsz.
Regisztrálj időben, és éld át a tökéletes nyári napot Budafokon! A részletes programot megtalálod ide kattintva a Bornegyed weboldalán, ezen a linken pedig a Facebook-oldalon.