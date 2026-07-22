Buborékok, pizzák, titkos pincék és pezsgő nyárest vár Budafokon augusztusban

Ha egy igazán különleges nyári estére vágysz, felejtsd el a megszokott belvárosi helyeket. Irány Budafok, ahol Pezsgő Nyárest program vár a Törleyben és izgalmas pincetúrák augusztus elsején!

A Budafoki Pincejárat augusztus elsején olyan elképesztő programkavalkáddal készül, ami után garantáltan más szemmel nézel majd erre a történelmi bornegyedre. A nap abszolút fénypontja a Törley Pezsgőpincészet hűvös falai között és hangulatos udvarán vár rád!

A Pezsgő Nyárest a prémium buborékok, a hamisítatlan nápolyi pizzák és a magával ragadó élő zene tökéletes fúziója.

Miközben a felnőttek a Pitypang Piac kerületi kézműves termékeit böngészik, vagy a Törley Pezsgőbárban frissülnek fel, a gyerekeket a Homoludens Játszóház szabadtéri óriás fajátékai várják. Estére pedig a Vibex Zenekar biztosítja az élő zenét és a táncot a kertben, miközben a Hétköznapok Pizzéria nápolyi pizzáit majszolhatod. A belépés ingyenes!

Még több buborék és borkülönlegesség pincéről pincére

A pezsgőzés szerelmeseinek nem ér véget a túra a Törleynél, hiszen Budafok pincerendszere számtalan más kincset is rejt:

A Sauska Pincészetben vezetett túrán kóstolhatod meg a londoni Pezsgő Világbajnokság díjnyertes, méthode traditionnelle tételeit.

vezetett túrán kóstolhatod meg a londoni Pezsgő Világbajnokság díjnyertes, méthode traditionnelle tételeit. Az Ipartestületi Székház Borpincéjében francia gourmet est vár a Rhone-völgy ikonikus boraival és hozzá illő tálakkal.

francia gourmet est vár a Rhone-völgy ikonikus boraival és hozzá illő tálakkal. A Bambino Pizzériában interaktív pizzakészítő workshopon sajátíthatod el a sütés fogásait egy pohár Garamvári bor mellett.

interaktív pizzakészítő workshopon sajátíthatod el a sütés fogásait egy pohár Garamvári bor mellett. A Haggenmacher Sörcsarnok hangulatos sörkertjében bajor kolbászok és frissen csapolt sörkülönlegességek várnak.

hangulatos sörkertjében bajor kolbászok és frissen csapolt sörkülönlegességek várnak. A Komáromi úti óvóhelyen hidegháborús kiállításon próbálhatod ki a katonai hírközlő és vegyvédelmi eszközöket.

hidegháborús kiállításon próbálhatod ki a katonai hírközlő és vegyvédelmi eszközöket. A Campona Victrix régészeti előadással, helytörténeti sétával és római kori gyereksarokkal repít vissza az időben.

régészeti előadással, helytörténeti sétával és római kori gyereksarokkal repít vissza az időben. A Taverna Borászatban, a Záborszky Pincében, valamint a Közösségi Pince illattréningjén a borok titkait kutathatod.

a valamint a illattréningjén a borok titkait kutathatod. A Promontorium Borlovagrendnél kerekasztal-beszélgetést, a Memento Parkban retro kóstolót, a Barlanglakásoknál pedig ingyenes tárlatvezetést találsz.

Regisztrálj időben, és éld át a tökéletes nyári napot Budafokon! A részletes programot megtalálod ide kattintva a Bornegyed weboldalán, ezen a linken pedig a Facebook-oldalon.

Festői borászatok és lebilincselő bortúrák várnak szerte az országban: