Nyár a tányéron: 5 csodás étterem Budapesten, ahol napsütötte ízkavalkád tárul elétek

A forró hónapokkal együtt a hangulatos, teraszos ebédek és a hosszúra nyúló vacsorák ideje is megérkezett. Szerencsére Budapesten minden adott hozzá, hogy mindezt a legkülönfélébb konyhák étkeivel koronázzátok meg: mutatjuk a kedvenc gasztrohelyeinket, melyeket idén nyáron érdemes lesz felfedeznetek! (x)

Baalbek Libanoni Étterem

A Baalbek Libanoni Étterem terasza szeretettel vár mindenkit, aki autentikus közel-keleti ízekre, különleges koktélokra és Duna-parti panorámára vágyna egy nyári estén Budapest szívében. A nyitás óta libanoni séfekkel dolgozó étteremben a frissen készülő mezzék és a parázson grillezett húsok mellett a nyári koktéllap is tartogat izgalmakat: a gyümölcsös Strawberry Passion Night, az uborkás limonádé és a ház saját Baalbek Breeze itala mind tökéletes kísérői a vacsorának. Mediterrán hangulat, egyedülálló terasz, karakteres ízek, shisha – könnyű megfeledkezni arról, hogy Budapest belvárosában járunk!

1056 Budapest, Belgrád rakpart 22. | Weboldal

Neverland Budapest

A Neverland Budapestben a nápolyi pizzakészítés hagyományai játsszák a főszerepet, saját ötleteikkel és egyedi ízkombinációikkal kiegészítve. A tészta itt minimum 48 órán át érlelődik, így lesz könnyű, jól emészthető és karakteres. Alapanyagaik jelentős részét olasz kistermelőktől szerzik be, a klasszikus olasz pizzák mellett pedig néhány különlegesebb összeállítást is készítenek, így mindenki megtalálja a kedvencét. A Neverland egyben koktélbár is: a pizza mellé klasszikus és signature koktélok közül egyaránt válogathattok. A kínálatot ráadásul minden hónapban új, szezonális pizza színesíti!

1074 Budapest, Dohány utca 22-24. | Weboldal

Retro Lángos Budapest

Ha a strand kedvenc étele után áhítoztok, jó hírünk van: a főváros szívében is megtaláljátok! A Retro Lángos Budapest ráadásul bebizonyítja, hogy a lángos jóval több egy gyors harapnivalónál. Náluk a tökéletesre fejlesztett receptúra és a következetes minőség kreatív feltétekkel találkozik, így olyan fogások születnek, amelyek a klasszikus ízek rajongóit és az újdonságokat kereső vendégeket egyaránt leveszik a lábukról. Füstölt lazacos, gazdagon megpakolt gourmet lángosok, sőt még gluténmentes és vegán opciók is várnak benneteket idén nyáron a Retro Lángos Budapest két belvárosi éttermében.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 25. | 1054 Budapest, Vécsey utca 3. | Weboldal

Market 1897 by Borbíróság

A Market 1897 by Borbíróságnál újraírják a városi bisztró fogalmát: közvetlenül a szomszédos Vásárcsarnokból szereznek be friss alapanyagokat, a magyar konyha karakteres ízei mellett pedig még a világ számos piacának hangulatát is közelebb hozzák vendégeikhez, egy kis csavarral megspékelve. Táblás ajánlatként jelenleg házi készítésű kacsakolbászt, vegyes zöldsalátát és kovászos kenyeret kínálnak, melyet gazdag, paprikás süllőlevessel tálalnak. A második ételt mindig egy különleges piac ízvilága inspirálja. Ezúttal a tbiliszi Dezertirebi Bazaar paradicsomja, őszibarackja és kecskesajtja ihlette meg.

1093 Budapest, Csarnok tér 5. | Weboldal

Jónás Craft Beer & Food

Budapesten senkinek sem kell lemondania a füstös ízekről, hiszen a Jónás Craft Beer & Food számos BBQ-fogást kínál hatalmas, zöld környezetben fekvő teraszán, a XI. kerületben. Az egyik legizgalmasabb étel náluk a Ribs Chimichurri, de az örök kedvenc klasszikus tépett sertés, a füstölt sajtkérges club szendvics, illetve a füstölt tejföllel, lassan redukált szafttal készülő marhapörkölt is hatalmas népszerűségnek örvend. És ha már a gasztronómiai élvezeteknél tartunk, az italkínálatuk sem mindennapi: kézműves craft sörök, koktélok, valamint frissítő, házi limonádék koronázzák meg a hangulatot.

1119 Budapest, Vahot utca (Bikás park) | Weboldal

Ha a Duna-parton élveznétek az ízeket: