5 hangulatos, kiülős étterem Budapesten, mely a Duna partjára csábít

Immár tizenkettedik éve, hogy június 29-én, a Nemzetközi Duna-napot több mint egy tucat Duna-menti ország ünnepli szerte Európában. Ennek alkalmából összegyűjtöttünk öt igazán hangulatos budapesti gasztrohelyet, mely nem csak a Duna ünnepén csábít a folyópartra.

Spoon the Boat

A Lánchíd szomszédságában ringatózó Spoon the Boat étterem nyitott teraszán ülve karnyújtásnyira találjuk a folyót, miközben nappal a budai oldal festői látványa, sötétedés után pedig kivilágított panoráma gondoskodik a páratlan élményről. Ezt az atmoszférát emeli az étterem zenei programsorozata még magasabb szintre, kortárs zenei alapokkal, élő hangszeres, valamint énekes produkciókkal. A kora esti lounge hangulat fokozatosan alakul át vibráló zenei utazássá, így a fedélzet minden órában más és más arcát mutatja. Egy pohár jéghideg koktéllal a kézben pillanatok alatt kiszakadhatunk a hétköznapok rohanásából, a gasztronómia pedig a folyó menti nagyvárosok ízvilágát megidézve invitál kulináris utazásra.

1052 Budapest, Vigadó tér 3. | Weboldal

Evezős Sörkert

Az Evezős Sörkert kötetlen, barátságos, vízparti hangulattal vár a Római-parton, legyen szó bármilyen alkalomról. A Duna-parti terasz hangulata mellett az étlap is jócskán hozzátesz az élményhez: a klasszikus magyar ízek kedvelőit halászlé, sült kolbász, túrógombóc, palacsinta és ropogós hekk várja, míg azok, akik izgalmasabb falatokat keresnek, választhatnak garnélanyársat, jalapenós vagy szarvasgombás smash burgert és sajtgolyókat is. A kínálat jól működik többgenerációs társaságoknál is, az Evezős Sörkert ráadásul kutyabarát hely. Hétköznapokon is szeretettel várják a vendégeket, akik egy fárasztó nap után náluk könnyed vacsorával, hideg limonádéval, ízesített sörrel vagy akár koktéllal kapcsolódnának ki.

1031 Budapest, Római-part 34. | Weboldal

Duna Garden Bistro

Frissítő italok, strandételek és felejthetetlen programok várnak a Duna-partján, hiszen idén nyáron életre kel a Duna Garden x Dubicz Fröccsterasz. Minden héten szerdától szombatig egyedi étel- és italkínálatot, zenés esteket, közösségi programokat élvezhettek, hangulatos vízparti környezetben – érkezhettek romantikus vacsorára, fröccsözős estére a barátokkal, vagy akár egy tartalmas délutánra a családdal. Csütörtökönként élő zenés estekkel, péntekenként és szombatonként DJ-szettekkel, rendszeres gyermekprogramokkal és családi kikapcsolódási lehetőségekkel készülnek a vendégeknek.

1208 Budapest, Vízisport utca 12-18/A | Weboldal

VakVarjú Csónakház

A Duna-part pesterzsébeti szakaszán sincs hiány gasztrokalandokból, hála a VakVarjú Csónakház különleges kínálatának. Az aktuális chef ajánlatot ezúttal mediterrán vidék ihlette: többek közt andalúz fokhagymakrémleves, paella de marisco, madridi pacal és crema catalana repíti délre a vendégeket. Ha pedig inkább a magyaros ízvilágnál maradnánk, az étlapról mátrai borzaska, rántott szelet és még hekk is visszaköszön ránk. A bájos csónakház mindezt otthonos hangulattal és a Duna közelségével fűszerezi: tágas teraszon élvezhetjük a nyári napsütést, esténként pedig élő zongoraszó mellett kapcsolódhatunk ki. Bármikor is érkezzünk, a VakVarjú család fiókájában nem fogunk csalódni!

1203 Budapest, Vízisport utca 12-18. | Weboldal

Szitakötő

Igazi törzshely született néhány éve a Népszigeten, melyet ma már csak úgy emlegetnek, mint a környék legmenőbb gasztro-kulthelye. A Szitakötőnél a street food kapta a főszerepet: fatüzelésű kemencében készítenek nápolyi pizzakölteményeket, de a napvitorlás teraszon még smash burgerek társaságában is lazíthatunk, miközben karnyújtásnyira vagyunk a Duna fodrozódó hullámaitól. Jól tudják, hogy vb-lázban égnek a budapestiek, így a finom falatok és a jéghideg frissítők mellett kivetítőkkel is készültek. Kevés jobb helyet tudunk elképzelni a közös meccsnézéshez!

1138 Budapest, Népsziget út 727. | Weboldal

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