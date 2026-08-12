25+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. augusztus 12-16.

Íme a legjobb programok augusztus harmadik hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű koncertek, hangulatos kertmozik, vezetett séták és felejthetetlen élmények várnak benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Hullócsillagok Éjszakája – Jönnek a Perseidák I-III. (2026. augusztus 12., 14., 15.)

Hazánk legnagyobb, interaktív csillagászati élményközpontjában nemcsak egy, hanem akár három eseményen is részt vehettek, ha alaposan szemügyre vennétek a Perseidákat. A Svábhegyi Csillagvizsgálónál augusztus 12-én az est sztárja – a hullócsillagokon túl – a teljes napfogyatkozás lesz, melyet élőben, Spanyolországból közvetítenek, 14-én és 15-én pedig meteorraj, távcsöves megfigyelések, kupolatúrák és egyéb izgalmak várják az érdeklődőket.

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Még több élmény, ahol a határ a csillagos ég:

10 csillagles Budapesten és környékén, ahol úgy láthatod az augusztusi eget, mint még soha
10 csillagles Budapesten és környékén, ahol úgy láthatod az augusztusi eget, mint még soha

Nemsokára érkeznek a Perseidák, sőt még részleges napfogyatkozás is látható lesz hazánkban: mutatjuk a legjobb csillagnézős programokat!

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Városligeti Kertmozi // Pavilon Kert (2026. augusztus 12., 14., 15.)

Ezen a héten is három nagyszerű filmet vetítenek a főváros egyik legszebb parkjában. Szerda este A bárányok hallgatnak, csütörtökön a Sok hűhó semmiért lesz műsoron, vasárnap pedig a Madagaszkárt nézhetitek meg 18 órától.

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Fotó: Pavilon Kert (Facebook)

Mozisziget a Margitszigeti Atlétikai Centrumban (2026. augusztus 12-16.)

A margitszigeti Mozisziget augusztus 9. és 25. között 16 ország díjnyertes alkotásait vetíti eredeti nyelven, magyar felirattal, így minden este egy új kultúrát fedezhettek fel – a belépés pedig teljesen ingyenes.

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Régiségvásár a RaktArtban // Szentendre (2026. augusztus 14-15.)

Augusztus 14-én és 15-én az esti órákban ismét szélesre tárja ajtajait a szentendrei RaktArt, ahol ezúttal egy retró bulival összekötött régiségvásárra számíthattok. A kínálatban a hanglemezek, az antik és retró tárgyak, a bizsuk és ékszerek, valamint a festmények és a bútorok kapják a főszerepet. A felhőtlen hangulatról ezúttal is DJ, behűtött italok és isteni lángosok gondoskodnak.

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Vezetett túrák Budapest környékén (2026. augusztus 15-16.)

Két nap, két különleges útvonal és rengeteg felfedeznivaló várja a természet szerelmeseit. Augusztus 15-én Szokolya és Verőce között, a Morgó-patak völgyén és a Nagy-Kő-hegyen át túrázhattok. Augusztus 16-án pedig bringára pattanhattok a Szentendrei-szigeten, ahol a Meteor telep, egy levendulakert és a kisoroszi szigetcsúcs is útba esik. Józsefvárosi lakosok számára a programok ingyenesek.

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Szerdai programok Budapesten (2026. augusztus 12.)

Dürer18 – beck@grecsó: szeretet vessző béke // Dürer Kert

Folytatódik a szülinapi programsorozat a 18. születésnapját ünneplő Dürer Kertben. Augusztus 12-én, 20 órától a beck@grecsó: szeretet vessző béke játékával várnak titeket, ahol dalok, versek és prózák keresik a helyüket. A belépés ingyenes.

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Jókai téri esték: „Éjjel az omnibusz tetején” – Véges-végig az Andrássy úton

Mi szólt a régi Pest legendás kávéházaiban egy nyári estén? Saly Noémi Budapest-történész és kávéház-szakértő, valamint Darvas Ferenc zeneszerző és zongorista segítségével időutazásra indulhattok augusztus 12-én a századforduló fővárosába. Katonazenekarok, cigányzene, operett- és operaslágerek, balalajka, tambura és a születő jazz dallamai idézik meg azt a pezsgő világot, amely egykor az Andrássy út kávéházait töltötte be.

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Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. augusztus 13.)

A Budapest Piano Quartet hangversenye // Pesti Vármegyeháza

Két zongora, nyolc kéz és négy kiváló zongoraművész találkozása ígér különleges élményt augusztus 13-án, 19:30-tól a Pesti Vármegyeháza díszudvarán. A Budapest Piano Quartet műsorán Schubert, Bach és Csajkovszkij ikonikus művei csendülnek fel, négykezes és kétzongorás változatokban.

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Fotó: Hegedűs Endre (Facebook)

Berka – Martenica táncház // Babel Kertem

Balkáni dallamok, táncra hívó élő zene tölti meg a Babel Kertemet augusztus 13-án. A Berka és a Martenica felváltva lépnek színpadra 23 óráig bezárólag, miközben moldvai táncház és bolgár néptáncok várják a táncolni vágyókat.

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A Pénzügyőr Zenekar koncertje a Kossuth téren

A Tér-Zene eseménysorozata dallamokkal tölti meg hétről hétre a Kossuth teret. A főváros legszebb épületénél augusztus 13-án 17 órától a Pénzügyőr Zenekar muzsikál.

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Citadella Sunset Sessions – Letta Duo

Budapest egyik legszebb panorámája, naplemente és élő zene – kell ennél több egy nyári estéhez? Augusztus 13-án, 18:30-tól a Citadella Experience teraszán a Letta Duo gondoskodik a hangulatról ismert soul-, jazz- és R&B-dalok letisztult feldolgozásaival. A koncert ingyenes.

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Dunavirág Fesztiválka // Kacsakő Bisztró, Szentendre

A Duna-part egyik legkülönlegesebb természeti jelenségének nyomába eredhettek augusztus 13-án a szentendrei Kacsakőnél, ahol a Dunavirág Fesztiválka vár titeket. Fotókiállítás, izgalmas beszélgetések, land art, esőtánc és kérészles színesíti a programot, este 21 órától pedig kenus kérészmentéshez is csatlakozhattok.

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Fotó: Szentendre Hivatalos Oldala (Facebook)

Pénteki programok Budapesten (2026. augusztus 14.)

Titkos kertek kincsei – Botanikai séta tájépítész szemmel a Ligetben

A Városliget zöld titkait ezúttal tájépítész szemmel fedezhetitek fel egy különleges botanikai sétán augusztus 14-én. A Vakok Kertjéből indulva a közel 1500 rózsatővel büszkélkedő Rózsakerten át egészen a Mőcsényi Mihály Botanikus Kertig barangolhattok, miközben a Liget növényvilágáról és tájépítészeti megoldásairól is kulisszatitkokat tudhattok meg.

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Fotó: Liget Budapest (Facebook)

Várhegyutca – Bakfitty // Gólya

Az alternatív hiphop és az experimentális ethnofunk találkozik augusztus 14-én a Gólyában. A Bakfitty és a Várhegyutca sokszínű, műfajokon átívelő hangzásvilággal várja a táncolni és felszabadulni vágyókat.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. augusztus 15.)

Be Massive Horizon x Castle Session // Budai Vár

A budai Vár falai mellett és a Duna panorámájával a háttérben csendül fel ezúttal is az elektronikus zene. Augusztus 15-én újabb Castle Session vár titeket a Várkert Bazár Neoreneszánsz kertjében. A Be Massive Horizon világát Metha, Avika és Somazed építi fel, a nappali chilltől egészen a naplementés buliig, különleges történelmi díszletben.

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Fotó: Várkert Bazár (Facebook)

Kertmozi Zuglóban – Macskafogó // Bosnyák tér

Egy nyáresti filmélményre vágytok a csillagos ég alatt? Augusztus 15-én a zuglói Bosnyák téri templom melletti területen ingyenes kertmozi vár, ahol ezúttal a közönségszavazást toronymagasan megnyerő Macskafogót vetítik 20:45-től.

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A legjobb éjszakai program a repülés szerelmeseinek:

Izgalmas programokkal, kulisszatitkokkal érkezik idén augusztusban a Repülés Éjszakája
Izgalmas programokkal, kulisszatitkokkal érkezik idén augusztusban a Repülés Éjszakája

A Repülés Éjszakáján idén augusztusban ismét estétől hajnalig tartó izgalmas programokkal várják az érdeklődőket.

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Barokk Udvarlás Szombat // Szentendre

Barokk dallamokkal telik meg augusztus 15-én Szentendre: délután 15 és 16 órakor ingyenes mini flashmob kamarakoncertek várnak a Fő téren és a Szerb Múzeum kávézójának udvarán, este pedig a Ferenczy Múzeum udvarán csendül fel Bach, Vivaldi, Telemann és Händel zenéje. A 20:30-kor kezdődő nagykoncerten a IX. Régizenei Nyári Akadémia művésztanárai és a Csodaforrás Alternatív Régizenei Egyesület muzsikusai idézik meg a 18. század virtuóz világát.

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Van Gogh: költők és szeretők – művészeti filmvetítés // Várkert Bazár

Merüljetek el Van Gogh vibráló, mégis sokszor félreértett világában egy különleges művészeti dokumentumfilmen keresztül! A Van Gogh: Költők és szeretők az Egyesült Királyság eddigi legnagyobb Van Gogh-kiállításának kulisszái mögé enged betekintést, miközben a művész dél-franciaországi éveit és alkotói folyamatát is közelebb hozza. A vetítés a Várkert Bazárban várja a művészet szerelmeseit.

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Hihetetlen? A Hilton Hotel – vezetett séta

Mi köze lehet egy luxusszállodának a 13. századi domonkos kolostorokhoz, Mátyás királyhoz és Julianus baráthoz? A Lenyűgöző múlt, káprázatos jelen címet viselő séta során augusztus 15-én bejárhatjátok a szálloda történelmi tereit, felfedezhetitek a középkori és jezsuita emlékeket, sőt a nagyközönség elől elzárt részekbe is bepillanthattok. A program különlegességeként egy szállodai szobát és a panorámateraszt is meglátogathatjátok, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik.

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Fotó: Korzózz Velünk (Facebook)

Egy program, ahol a fesztiválozás és a jótékonykodás kéz a kézben jár:

Különleges gasztrofesztivál érkezik Budapestre augusztusban, ahol minden tál borscs egy jó ügyet szolgál
Különleges gasztrofesztivál érkezik Budapestre augusztusban, ahol minden tál borscs egy jó ügyet szolgál

Ha szívesen megismernétek Ukrajna gazdag gasztronómiai és kulturális hagyományait, augusztusban lesz rá lehetőségetek!

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Vigyázz, kész, sport! – vezetett séta

Augusztus 15-én Csapó Csaba vezetésével merülhettek el a főváros sportéletének fejlődésében a századfordulótól napjainkig. A sport ugyanis nemcsak az egészségmegőrzést szolgálta, hanem a társasági élet egyik központi színtere is lett az 1870-es évektől kezdődően. A Horthy-korszakban aztán a sport egyre inkább politikai befolyás, a II. világháború után pedig pártirányítás alá került. De hogyan alakult ezután? A séta többek között ezt is megválaszolja.

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Hunyadi téri kertmozi: Bohém rapszódia – English friendly

Egy felejthetetlen zenei legenda története elevenedik meg a Hunyadi téren augusztus 15-én. A Bohém rapszódia Freddie Mercury és a Queen kirobbanó felemelkedését, meghatározó dalait és a Live Aid koncerthez vezető utat meséli el. Ha újra átélnétek a rocktörténelem egyik legnagyobb pillanatát, ez a vetítés kihagyhatatlan program a nyár közepén.

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Fotó: Eötvös10 (Facebook)

Filmzene Koncert // Szentendrei Skanzen

Augusztus 15-én minden filmrajongónak Szentendrén a helye, hiszen a legnagyobb kasszasikerek dallamai aznap este a Skanzen Amfiteátrumánál csendülnek fel. A Duna Szimfonikus Zenekar nagy sikerű szabadtéri koncertje megújulva, ám régi varázsát megőrizve, újabb hollywoodi slágerekkel tér vissza: ezúttal is Hans Zimmer, John Williams, John Powell és a legnagyobb filmzeneírók művei – Harry Potter, A kis hableány, A Gyűrűk Ura, Schindler listája, Batman, A Karib-tenger kalózai, csak hogy néhányat említsünk – kerülnek aznap este reflektorfénybe. A karmester szerepét pedig Horváth Gábor tölti be!

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. augusztus 16.)

Cianotípia a Dankó Udvarban

Felejtsétek el a fényképezőgépet: augusztus 16-án, 10 és 12 óra között a napfény segítségével készíthettek különleges képeket a Dankó udvarban. A több mint 150 éves cianotípia technikájával tárgyak lenyomatát örökíthetitek meg, miközben szemtanúi lehettek, ahogy a papír fokozatosan kék-fehér képpé változik.

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Fotó: Dankó udvar

Antik- és bolhapiac Szentendrén

Augusztus 16-án is érdemes lesz ellátogatni Szentendrére, de ezúttal a Bükkös-patak partjára, ahol a hagyományos antik- és bolhapiac ezúttal is szebbnél szebb termékeket, kézműves portékákat és régiségeket, valamint csupa kedves eladót vonultat fel.

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BigTétény Görpark piknik // Nagytétényi Görpark

Guruljatok ki egy laza, nyári délutánra a BigTétény Görpark Piknikre augusztus 16-án, ahol a gördeszkáé, görkorcsolyáé és BMX-é lesz a főszerep. Profi bemutatók, BMX-kiállítás, élő graffiti és DJ-szettek gondoskodnak a street hangulatról, a belépés pedig ingyenes.

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Vadító éjszakák // Benczúr Ház

A Benczúr Kerti Estéknek köszönhetően idén nyáron is felejthetetlen színházi élményekben lehet részetek a VI. kerületben. Augusztus 16-án a Vadító éjszakák képkockái elevenednek meg – Járó Zsuzsa, Péter Kata, Schruff Milán és Száraz Dénes játékával, Paczolay Béla rendezésében. Másfél óra, tele bonyodalommal: bár Ana és Julio házassága kihűlt, ezt még el is tudnák viselni, ellenben a felettük lakókkal, akiknek nincs gondjuk az intimitással… A világhírű komédia, mely Casc Gay katalán szerző tollából született meg, ezúttal a szabad ég alatt nevetteti meg a közönséget a magyar fővárosban.

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Kipakoló vásár // Esztergomi Piac

A gyorsan közeledő iskolakezdés alkalmából augusztus 16-án az Esztergomi Piacon az iskolai holmik kerülnek rivaldafénybe. Ha szeretnétek mihamarabb, ráadásul pénztárcabarát módon beszerezni az alapfelszerelést, könyveket, ruhákat, táskákat és játékokat, látogassatok ki közösen a Kipakoló vásárra 8 és 13 óra között!

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PöttömPark // Budapest Park

Augusztus 16-án ismét a gyerekeké a Budapest Park, ahova egész napos programkavalkáddal érkezik a PöttömPark második felvonása. Koncert, mondókázás, interaktív bohócműsor, arcfestés, kézműveskedés, zsonglőrpark, ugrálóvár és megannyi játék várja a kicsiket, a zenei programért a Rutkai Bori Banda felel.

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Fotó: Pöttömpark (Facebook)