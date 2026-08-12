25+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. augusztus 12-16.

Íme a legjobb programok augusztus harmadik hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű koncertek, hangulatos kertmozik, vezetett séták és felejthetetlen élmények várnak benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Hullócsillagok Éjszakája – Jönnek a Perseidák I-III. (2026. augusztus 12., 14., 15.)

Hazánk legnagyobb, interaktív csillagászati élményközpontjában nemcsak egy, hanem akár három eseményen is részt vehettek, ha alaposan szemügyre vennétek a Perseidákat. A Svábhegyi Csillagvizsgálónál augusztus 12-én az est sztárja – a hullócsillagokon túl – a teljes napfogyatkozás lesz, melyet élőben, Spanyolországból közvetítenek, 14-én és 15-én pedig meteorraj, távcsöves megfigyelések, kupolatúrák és egyéb izgalmak várják az érdeklődőket.

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Még több élmény, ahol a határ a csillagos ég:

Városligeti Kertmozi // Pavilon Kert (2026. augusztus 12., 14., 15.)

Ezen a héten is három nagyszerű filmet vetítenek a főváros egyik legszebb parkjában. Szerda este A bárányok hallgatnak, csütörtökön a Sok hűhó semmiért lesz műsoron, vasárnap pedig a Madagaszkárt nézhetitek meg 18 órától.

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Mozisziget a Margitszigeti Atlétikai Centrumban (2026. augusztus 12-16.)

A margitszigeti Mozisziget augusztus 9. és 25. között 16 ország díjnyertes alkotásait vetíti eredeti nyelven, magyar felirattal, így minden este egy új kultúrát fedezhettek fel – a belépés pedig teljesen ingyenes.

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Régiségvásár a RaktArtban // Szentendre (2026. augusztus 14-15.)

Augusztus 14-én és 15-én az esti órákban ismét szélesre tárja ajtajait a szentendrei RaktArt, ahol ezúttal egy retró bulival összekötött régiségvásárra számíthattok. A kínálatban a hanglemezek, az antik és retró tárgyak, a bizsuk és ékszerek, valamint a festmények és a bútorok kapják a főszerepet. A felhőtlen hangulatról ezúttal is DJ, behűtött italok és isteni lángosok gondoskodnak.

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Vezetett túrák Budapest környékén (2026. augusztus 15-16.)

Két nap, két különleges útvonal és rengeteg felfedeznivaló várja a természet szerelmeseit. Augusztus 15-én Szokolya és Verőce között, a Morgó-patak völgyén és a Nagy-Kő-hegyen át túrázhattok. Augusztus 16-án pedig bringára pattanhattok a Szentendrei-szigeten, ahol a Meteor telep, egy levendulakert és a kisoroszi szigetcsúcs is útba esik. Józsefvárosi lakosok számára a programok ingyenesek.

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Szerdai programok Budapesten (2026. augusztus 12.)

Dürer18 – beck@grecsó: szeretet vessző béke // Dürer Kert

Folytatódik a szülinapi programsorozat a 18. születésnapját ünneplő Dürer Kertben. Augusztus 12-én, 20 órától a beck@grecsó: szeretet vessző béke játékával várnak titeket, ahol dalok, versek és prózák keresik a helyüket. A belépés ingyenes.

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Jókai téri esték: „Éjjel az omnibusz tetején” – Véges-végig az Andrássy úton

Mi szólt a régi Pest legendás kávéházaiban egy nyári estén? Saly Noémi Budapest-történész és kávéház-szakértő, valamint Darvas Ferenc zeneszerző és zongorista segítségével időutazásra indulhattok augusztus 12-én a századforduló fővárosába. Katonazenekarok, cigányzene, operett- és operaslágerek, balalajka, tambura és a születő jazz dallamai idézik meg azt a pezsgő világot, amely egykor az Andrássy út kávéházait töltötte be.

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Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. augusztus 13.)

A Budapest Piano Quartet hangversenye // Pesti Vármegyeháza

Két zongora, nyolc kéz és négy kiváló zongoraművész találkozása ígér különleges élményt augusztus 13-án, 19:30-tól a Pesti Vármegyeháza díszudvarán. A Budapest Piano Quartet műsorán Schubert, Bach és Csajkovszkij ikonikus művei csendülnek fel, négykezes és kétzongorás változatokban.

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Berka – Martenica táncház // Babel Kertem

Balkáni dallamok, táncra hívó élő zene tölti meg a Babel Kertemet augusztus 13-án. A Berka és a Martenica felváltva lépnek színpadra 23 óráig bezárólag, miközben moldvai táncház és bolgár néptáncok várják a táncolni vágyókat.

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A Pénzügyőr Zenekar koncertje a Kossuth téren

A Tér-Zene eseménysorozata dallamokkal tölti meg hétről hétre a Kossuth teret. A főváros legszebb épületénél augusztus 13-án 17 órától a Pénzügyőr Zenekar muzsikál.

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Citadella Sunset Sessions – Letta Duo

Budapest egyik legszebb panorámája, naplemente és élő zene – kell ennél több egy nyári estéhez? Augusztus 13-án, 18:30-tól a Citadella Experience teraszán a Letta Duo gondoskodik a hangulatról ismert soul-, jazz- és R&B-dalok letisztult feldolgozásaival. A koncert ingyenes.

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Dunavirág Fesztiválka // Kacsakő Bisztró, Szentendre

A Duna-part egyik legkülönlegesebb természeti jelenségének nyomába eredhettek augusztus 13-án a szentendrei Kacsakőnél, ahol a Dunavirág Fesztiválka vár titeket. Fotókiállítás, izgalmas beszélgetések, land art, esőtánc és kérészles színesíti a programot, este 21 órától pedig kenus kérészmentéshez is csatlakozhattok.

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Pénteki programok Budapesten (2026. augusztus 14.)

Titkos kertek kincsei – Botanikai séta tájépítész szemmel a Ligetben

A Városliget zöld titkait ezúttal tájépítész szemmel fedezhetitek fel egy különleges botanikai sétán augusztus 14-én. A Vakok Kertjéből indulva a közel 1500 rózsatővel büszkélkedő Rózsakerten át egészen a Mőcsényi Mihály Botanikus Kertig barangolhattok, miközben a Liget növényvilágáról és tájépítészeti megoldásairól is kulisszatitkokat tudhattok meg.

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Várhegyutca – Bakfitty // Gólya

Az alternatív hiphop és az experimentális ethnofunk találkozik augusztus 14-én a Gólyában. A Bakfitty és a Várhegyutca sokszínű, műfajokon átívelő hangzásvilággal várja a táncolni és felszabadulni vágyókat.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. augusztus 15.)

Be Massive Horizon x Castle Session // Budai Vár

A budai Vár falai mellett és a Duna panorámájával a háttérben csendül fel ezúttal is az elektronikus zene. Augusztus 15-én újabb Castle Session vár titeket a Várkert Bazár Neoreneszánsz kertjében. A Be Massive Horizon világát Metha, Avika és Somazed építi fel, a nappali chilltől egészen a naplementés buliig, különleges történelmi díszletben.

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Kertmozi Zuglóban – Macskafogó // Bosnyák tér

Egy nyáresti filmélményre vágytok a csillagos ég alatt? Augusztus 15-én a zuglói Bosnyák téri templom melletti területen ingyenes kertmozi vár, ahol ezúttal a közönségszavazást toronymagasan megnyerő Macskafogót vetítik 20:45-től.

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A legjobb éjszakai program a repülés szerelmeseinek:

Barokk Udvarlás Szombat // Szentendre

Barokk dallamokkal telik meg augusztus 15-én Szentendre: délután 15 és 16 órakor ingyenes mini flashmob kamarakoncertek várnak a Fő téren és a Szerb Múzeum kávézójának udvarán, este pedig a Ferenczy Múzeum udvarán csendül fel Bach, Vivaldi, Telemann és Händel zenéje. A 20:30-kor kezdődő nagykoncerten a IX. Régizenei Nyári Akadémia művésztanárai és a Csodaforrás Alternatív Régizenei Egyesület muzsikusai idézik meg a 18. század virtuóz világát.

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Van Gogh: költők és szeretők – művészeti filmvetítés // Várkert Bazár

Merüljetek el Van Gogh vibráló, mégis sokszor félreértett világában egy különleges művészeti dokumentumfilmen keresztül! A Van Gogh: Költők és szeretők az Egyesült Királyság eddigi legnagyobb Van Gogh-kiállításának kulisszái mögé enged betekintést, miközben a művész dél-franciaországi éveit és alkotói folyamatát is közelebb hozza. A vetítés a Várkert Bazárban várja a művészet szerelmeseit.

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Hihetetlen? A Hilton Hotel – vezetett séta

Mi köze lehet egy luxusszállodának a 13. századi domonkos kolostorokhoz, Mátyás királyhoz és Julianus baráthoz? A Lenyűgöző múlt, káprázatos jelen címet viselő séta során augusztus 15-én bejárhatjátok a szálloda történelmi tereit, felfedezhetitek a középkori és jezsuita emlékeket, sőt a nagyközönség elől elzárt részekbe is bepillanthattok. A program különlegességeként egy szállodai szobát és a panorámateraszt is meglátogathatjátok, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik.

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Egy program, ahol a fesztiválozás és a jótékonykodás kéz a kézben jár:

Vigyázz, kész, sport! – vezetett séta

Augusztus 15-én Csapó Csaba vezetésével merülhettek el a főváros sportéletének fejlődésében a századfordulótól napjainkig. A sport ugyanis nemcsak az egészségmegőrzést szolgálta, hanem a társasági élet egyik központi színtere is lett az 1870-es évektől kezdődően. A Horthy-korszakban aztán a sport egyre inkább politikai befolyás, a II. világháború után pedig pártirányítás alá került. De hogyan alakult ezután? A séta többek között ezt is megválaszolja.

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Hunyadi téri kertmozi: Bohém rapszódia – English friendly

Egy felejthetetlen zenei legenda története elevenedik meg a Hunyadi téren augusztus 15-én. A Bohém rapszódia Freddie Mercury és a Queen kirobbanó felemelkedését, meghatározó dalait és a Live Aid koncerthez vezető utat meséli el. Ha újra átélnétek a rocktörténelem egyik legnagyobb pillanatát, ez a vetítés kihagyhatatlan program a nyár közepén.

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Filmzene Koncert // Szentendrei Skanzen

Augusztus 15-én minden filmrajongónak Szentendrén a helye, hiszen a legnagyobb kasszasikerek dallamai aznap este a Skanzen Amfiteátrumánál csendülnek fel. A Duna Szimfonikus Zenekar nagy sikerű szabadtéri koncertje megújulva, ám régi varázsát megőrizve, újabb hollywoodi slágerekkel tér vissza: ezúttal is Hans Zimmer, John Williams, John Powell és a legnagyobb filmzeneírók művei – Harry Potter, A kis hableány, A Gyűrűk Ura, Schindler listája, Batman, A Karib-tenger kalózai, csak hogy néhányat említsünk – kerülnek aznap este reflektorfénybe. A karmester szerepét pedig Horváth Gábor tölti be!

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. augusztus 16.)

Cianotípia a Dankó Udvarban

Felejtsétek el a fényképezőgépet: augusztus 16-án, 10 és 12 óra között a napfény segítségével készíthettek különleges képeket a Dankó udvarban. A több mint 150 éves cianotípia technikájával tárgyak lenyomatát örökíthetitek meg, miközben szemtanúi lehettek, ahogy a papír fokozatosan kék-fehér képpé változik.

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Antik- és bolhapiac Szentendrén

Augusztus 16-án is érdemes lesz ellátogatni Szentendrére, de ezúttal a Bükkös-patak partjára, ahol a hagyományos antik- és bolhapiac ezúttal is szebbnél szebb termékeket, kézműves portékákat és régiségeket, valamint csupa kedves eladót vonultat fel.

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BigTétény Görpark piknik // Nagytétényi Görpark

Guruljatok ki egy laza, nyári délutánra a BigTétény Görpark Piknikre augusztus 16-án, ahol a gördeszkáé, görkorcsolyáé és BMX-é lesz a főszerep. Profi bemutatók, BMX-kiállítás, élő graffiti és DJ-szettek gondoskodnak a street hangulatról, a belépés pedig ingyenes.

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Vadító éjszakák // Benczúr Ház

A Benczúr Kerti Estéknek köszönhetően idén nyáron is felejthetetlen színházi élményekben lehet részetek a VI. kerületben. Augusztus 16-án a Vadító éjszakák képkockái elevenednek meg – Járó Zsuzsa, Péter Kata, Schruff Milán és Száraz Dénes játékával, Paczolay Béla rendezésében. Másfél óra, tele bonyodalommal: bár Ana és Julio házassága kihűlt, ezt még el is tudnák viselni, ellenben a felettük lakókkal, akiknek nincs gondjuk az intimitással… A világhírű komédia, mely Casc Gay katalán szerző tollából született meg, ezúttal a szabad ég alatt nevetteti meg a közönséget a magyar fővárosban.

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Kipakoló vásár // Esztergomi Piac

A gyorsan közeledő iskolakezdés alkalmából augusztus 16-án az Esztergomi Piacon az iskolai holmik kerülnek rivaldafénybe. Ha szeretnétek mihamarabb, ráadásul pénztárcabarát módon beszerezni az alapfelszerelést, könyveket, ruhákat, táskákat és játékokat, látogassatok ki közösen a Kipakoló vásárra 8 és 13 óra között!

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PöttömPark // Budapest Park

Augusztus 16-án ismét a gyerekeké a Budapest Park, ahova egész napos programkavalkáddal érkezik a PöttömPark második felvonása. Koncert, mondókázás, interaktív bohócműsor, arcfestés, kézműveskedés, zsonglőrpark, ugrálóvár és megannyi játék várja a kicsiket, a zenei programért a Rutkai Bori Banda felel.

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