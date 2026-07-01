35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. július 1-5.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, fesztiválról, strandolásról, koncertről vagy moziról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

VéNégy Fesztivál // Nagymaros (2026. július 1-4.)

A Dunakanyar festői környezetében megrendezett VéNégy Fesztivál évek óta egyedülálló találkozási pontja a zenének, színháznak és a kortárs művészeteknek. A programkínálat rendkívül sokszínű, a nagyszínpadokon a hazai kedvencek mellett nemzetközi produkciók is érkeznek, köztük a világszerte ismert francia Nouvelle Vague, amely különleges hangzásvilágával garantáltan emlékezetes koncertélményt ígér, de visszatér a holland Kraak & Smaak és a cseh fúvós banda, a Tygroo is.

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Újraszabva // Jane Haining rakpart (2026. július 3-ig)

A fenntartható divat és a kreatív újrahasznosítás jegyében kel életre a pesti alsó rakpart: a Repair Cafe és MOME ADM szervezésében megjavíthatjátok vagy átalakíthatjátok megunt, sérült ruhadarabjaitokat ahelyett, hogy kidobnátok őket. A workshopok után pénteken egy divatbemutató során mutathatjátok meg az elkészült ruháitokat és kiegészítőiteket.

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Szabadstrand az Árasztó-parton (2026. július 1-től)

A természetközeli csobbanás kedvelői idén újra élvezhetik Újbudán, az Árasztó-parton kialakított szabadstrandot. Az ingyenesen látogatható, vadregényes partszakasz a tervek szerint július 1-től várja a dunai fürdőzőket, a tavalyi állapotokhoz képest ráadásul több fejlesztés is történt, hiszen a helyszínen vezetékes vízzel ellátott mosdók és zuhanyzók is rendelkezésetekre állnak majd. A part szintén megújult, hiszen elhordták a balesetveszélyes köveket, valamint egy új lépcsőlejáró és strandbútorok is helyt kaptak. A folyószakaszon vízimentő figyel majd a biztonságotokra.

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Mélytengeri kalandok a Csopában (2026. július 1-től)

Július 1-től egészen a nyári szünet végéig várja a gyerekeket a Csodák Palotája mélytengeri kalandtere – ehhez azonban még fürdőruhára sem lesz szükségetek! Horgásszatok halakat, etessétek meg a cápát, mentsétek ki a bajba jutott játékúszókat, kutassatok kagylók és elsüllyedt kincsek után, majd építsetek saját korallzátonyt! Az állomások között óriás memóriajáték, különleges röntgenkártyák, földgömbasztalok és egy vagány fotópont is vár titeket. Itt mindenki a saját tempójában célozhat, kereshet, építhet és fedezheti fel az élményeket, így szuper közös program lehet egy családi naphoz vagy egy vidám tábori kiruccanáshoz.

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FIFA World Cup – élő vetítések a Fröccsteraszon (2026. július 19-ig)

Június 11. és július 19. között a focié a főszerep a Fröccsteraszon: élő meccsvetítések, hideg italok, street food falatok és igazi nyári teraszhangulat az óriáskerék mellett. Gyertek el a belváros szívébe, nézzétek ott a legfontosabb mérkőzéseket, és szurkoljatok együtt a teraszon! A vetítések ideje alatt különleges ajánlatokkal is készülnek, akár a kedvenc csapataitoknak drukkoltok, akár csak a meccshangulat miatt érkeztek.

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További szuper meccsnézős helyek Budapesten:

Valyo!Rakpart – V. hétvége – Tánc // Id. Antall József Rakpart (2026. július 4-5.)

A pesti alsó rakpart autómentes közösségi terén a mozgásé és az önfeledt ritmusoké lesz a főszerep július első hétvégéjén. A Duna hűsítő közelségében, a csillagos ég alatt mozdulhat együtt a város Skóciától, Amerikán át Brazíliáig ívelő muzsikákkal és mozdulatokkal. A szokásos sporteszköz-kölcsönzés, jóga és a tánc mellett a lenyűgöző panoráma és a pezsgő közösségi hangulat garantálja a felejthetetlen hétvégi kikapcsolódást.

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Szerdai programok a fővárosban (2026. július 1.)

Roundnet a Margitszigeten

Próbáljátok ki a pörgős roundnetet, vagyis spikeball-t a Margitszigeten, az Aktív Budapest szervezésében! Minden szerdán 19:00 és 20:30 között teljesen ingyenes szabadtéri edzéseken vehettek részt a Margitszigeti Atlétikai Centrumban, ahol kétfős csapatokban, egy kör alakú háló körül játszhattok. A cél, hogy a labdát úgy üssétek a hálóra, hogy az ellenfél ne tudja azt szabályosan visszajátszani. A részvétel regisztrációhoz kötött.

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Borszerda // Magyar Nemzeti Galéria

Különleges fények, lenyűgöző panoráma és a képzőművészet legszebb remekművei fonódnak össze a Budavári Palota patinás falai között júliusban szerdánként. A Magyar Nemzeti Galéria közkedvelt Borszerda eseménysorozatán exkluzív tárlatvezetések, inspiráló előadások és élő zenei koncertek várják a látogatókat az esti órákban. A kulturális feltöltődést finom borok kóstolása teszi teljessé, így a csillagos ég alatt, egy pohárral a kézben merülhettek el a hazai és nemzetközi művészet lenyűgöző világában.

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Kollár-Klemencz 60 – Kollár-Klemencz László szerzői estje // Kobuci

A szerző elvezet dalköltészete legismertebb szerzeményeinek rejtelmeibe, a Kistehén dalain keresztül a Zabolátlan Lovaimon át, a Kollár Klemencz Kamarazenekar mindennapjainkat kísérő, vigasztaló, sirató vagy épp átkaroló dallamain, dalszövegein keresztül.

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Pink Floyd: The Wall // Bem Mozi

Alan Parker 1982-ben bemutatott filmmusicalje, mely a Pink Floyd együttes The Wall című stúdióalbuma és Roger Waters forgatókönyve alapján készült.

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Budapesti programok csütörtökön (2026. július 2.)

Múzeumi hűsölő // Szépművészeti Múzeum

Tartalmas délelőtti programokkal várja a vakációzó általános iskolásokat a hűs Szépművészeti Múzeum. A nyári szünetben megrendezett alkalmak során a gyerekek és kísérőik interaktív, játékos formában fedezhetik fel a múzeum rejtett kincseit és történeteit a falak hűvösében. A kreatív feladatokkal színesített családi kaland tökéletes menedéket nyújt a kánikula elől, miközben észrevétlenül, élményekkel teli módon hozza közelebb a kultúrát a legfiatalabb generációhoz.

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Tér–Zene koncert a Kossuth téren

Minden alkalommal más és más stílusú dallamok töltik meg a nemzet főterét a nyári csütörtök délutánokon, ahol a minőségi kultúra mindenki számára szabadon elérhetővé válik. Az Országház előtt megrendezett Tér–Zene koncertsorozat a Kossuth téren ingyenes szabadtéri előadásokkal várja a zenerajongókat és a járókelőket. A lenyűgöző építészeti környezetben felcsendülő hangok tökéletes kulturális kikapcsolódást és igazi feltöltődést ígérnek a délutáni korzózás mellé.

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Zenés estek a Ferenc téren

Július elejétől egészen augusztus 6-ig minden csütörtökön zenétől lesz hangos a IX. kerület szívében található Ferenc tér. Az ingyenesen látogatható rendezvénysorozat július 2-i alkalmán a Folk on 45 zenél majd nektek.

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Valami Swing Quartet a MITZI teraszán

Csütörtök esténként swing lengi be a MITZI teraszát, és jobbnál jobb koktélok, nyár ihlette fogások mellől szippanthatjátok be a Bartók Béla út hamisítatlan hangulatát. A Valami Swing Quartet 19 órás kezdettel alapozza meg az estét.

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Tóparti salsa // Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó

Karibi ritmusok és fülbemászó dallamok költöznek a főváros zöld oázisának szívébe júliusban. A Vajdahunyad vára mellett, közvetlenül a vízparton megrendezett eseményen a pezsgő salsa, bachata és kizomba dallamokra mozdulhat együtt a város a csillagos ég alatt. Akár profi táncosok vagytok, akár most ismerkedtek a lépésekkel, lenyűgöző háttérben és nyitott közösségben vehettek részt a salsa oktatáson, majd pedig a partin.

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Újzenekar // Hunnia

A zenekar a nyolcvanas-kilencvenes évek dalközpontú, alternatív rockzenéjének hagyományait eleveníti fel, sajátosan egyedi tálalásban. Poétikus tánczene ez, ahol szó esik minden fontos dologról, ami életünkben adódhat: a pálpápatéri ingatlanhelyzettől a melatonin jótékony hatásán át a háttérhatalomig, Lucifertől az 5G műholdakig.

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Budapesti programok pénteken (2026. július 3.)

Kurátori tárlatvezetések – Attila // Magyar Nemzeti Múzeum

Különleges kulisszatitkokkal és szakértői meglátásokkal kel életre a történelem július 3-án a Nemzeti Múzeum Attila c. kiállításán. A szakmai vezetés során a látogatók első kézből, magától a kiállítás kurátorától ismerhetik meg a hun uralkodó legendáját, a korszak legfrissebb régészeti leleteit és a legújabb történelmi kutatások eredményeit. Az időszaki tárlat 1600 év Attila-képét és Attila mítoszait eleveníti meg, mintegy 400 műkincs prezentálásával, a hun kortól napjainkig.

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Bakáts Péntek // Ferencváros

A péntek esték sem fognak eseménytelenül telni Ferencvárosban, hiszen egész júliusban ingyenes koncertekkel telik meg a Bakáts tér. Június 3-án a Bartus Bence – Müller Tamás Handpan Project zenélk majd nektek.

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Marczi Nyaraló: Zádor Trió // Marczibányi Téri Művelődési Központ

A Marczi Nyaraló rendezvénysorozat keretein belül újra élettel telik meg a II. kerület szeretett közösségi tere, a Marczibányi Téri Művelődési Központ. Az eseménynek köszönhetően június utolsó hétvégéjétől egészen a nyár végéig babaszínháztól, koncertektől, gyerekprogramoktól, kreatív workshopoktól és izgalmas történelmi előadásoktól lesz hangos a helyszín belső udvara, ahol a fák árnyékában hűsölve élvezhetitek az előadásokat. Július 3-án a Zádor Trió koncertje vár rátok itt.

Romano Világzenei és Táncművészeti Fesztivál // Zene Háza

A lüktető ritmusok, a lenyűgöző virtuozitás és hamisítatlan kulturális sokszínűség költözik a főváros szívébe a Romano Világzenei és Táncművészeti Fesztivál eslő napján, július 3-án. Az eseménysorozat nyitányán hazai és nemzetközi roma előadók, valamint tánccsoportok lépnek színpadra, hogy a tradicionális gyökereket modern világzenei elemekkel ötvözve varázsolják el a közönséget.

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Lavórban – próza három hangra // Füles

Az előadás szövege Eörsi István Történetek egy hideg faházban című írása alapján készült. Elhangoznak részletek József Attilától, Charles Baudelairetől és Győrffy Ákostól.

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VBH nyár: FRENK akusztik duó // Virág Benedek Ház

Frenk a hazai könnyűzenei élet egyik legszínesebb, legsokszínűbb előadója. Zenéjében ötvöződnek a rock, a pop, a funk, a sanzon, a klasszikus és a jazz elemei. Dalai egyszerre férfiasak és nőiesek, vadak és melankolikusak, a sanzonok líraisága pedig jól megfér bennük a populárisabb hangvétellel. Saját utánozhatatlan stílust teremtett a különböző zenei irányzatok vegyítésével. A koncertre Vastag Gáborral duóban érkeznek, akinek gitárjátéka izgalmasan színezi tovább ezt a zenei világot.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. július 4.)

XI. Budapest SUP Fesztivál

Immár tizenegyedszer vár benneteket Budapest és Magyarország legnagyobb közösségi SUP eseménye: a Budapest SUP Fesztivál. A résztvevők a hagyományoknak megfelelően a Római-partról indulnak, majd a Duna fővárosi szakaszán végigevezve érkeznek meg a Kopaszi-gáthoz. Azok számára, akik nem rendelkeznek saját felszereléssel, a szervezők a helyszínen biztosítanak SUP-deszkát és a szükséges kiegészítőket.

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Szabadtéri edzések Zuglóban // Mogyoródi úti sportpálya

Idén is folytatódnak az ingyenes közösségi edzések Zuglóban. Az augusztus 8-ig tartó programsorozat keretében szombatonként 9 órától várják a sportolni vágyókat a Mogyoródi úti sportpályán. A változatos, dinamikus edzések gyakorlatai úgy vannak felépítve, hogy edzettségi szinttől függetlenül bárkinek legyen lehetősége bekapcsolódni a közös munkába. Nektek csak a kényelmes edzőruhát és a jógamatracot kell magatokkal hoznotok, hogy energiával telien indíthassátok a hétvégéteket.

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Teleki Zsibi! – nyári kincsvadászat a Teleki téri Piacon

A Teleki téri piac ismét bolhapiaccá és vásárrá alakul: a nyüzsgő standok között böngészve retro ritkaságokra, egyedi vintage kincsekre, könyvekre és kézműves portékákra bukkanhatnak a rutinos gyűjtők és a kíváncsi nézelődők. A barátságos hangulatú esemény tökéletes hétvégi programot ígér, ha szeretnétek fenntartható módon vásárolni, miközben magatokba szívjátok a helyi piac semmivel sem összehasonlítható, pezsgő hangulatát.

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Egy új hely felderítése is szuper hétvégi program lehet:

Anna Karenina – musicalbemutató // Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb magyar musicalje látványos, dupla szabadtéri előadásban érkezik a Margitszigetre július 3-án és 4-én. Kocsák Tibor lélegzetelállító zenéje, határtalan érzelmekkel, egy örök klasszikus, Lev Tolsztoj művéből íródott. Az Anna Karenina musical megeleveníti a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi történetét két szereposztásban, olyan kiváló énekesekkel a főszerepben, mint Széles Flóra / Mózes Anita, Miller Zoltán / Nagy Balázs, Kocsis Dénes / Vaszkó Bence, Nemes Tibor / Hajdu Tibor, Nagy Alma Virág / Buvári Lilla. Egy lebilincselő musical, mely elviszi a nézőket a 19. századba, ahol bepillantást nyernek az orosz nemesség világának csillogásába. Közreműködik a Győri Nemzeti Színház társulata.

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Transz Kalahári // Tütü Tangó kert

Örmény, arab, indiai, afgán, szefard, török, üzbég és moldvai népzenék sok improvizációval.

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Saya Noé // Pontoon

Saya Noé hangulatos alternatív pop-noir hangzásáról ismert, amely sajátos, kórus hatású énekharmóniákat kever erős, sötét basszusokkal. Zenéjében megjelenik az electronica, downtempo, uk garage és a house műfaji jellegzetességek is.

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Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. július 5.)

Bëlga „aranyos kisgyermek koncert” // Kobuci

A Bëlga most kivételesen nem a felnőtteknek játszik.

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Huszár rézfúvósok reneszánsz, barokk műsora // Várkert Bazár

Idén nyáron újra több mint tíz nagyszerű koncerttel ajándékoz meg titeket a Zenélő Budapest eseménysorozat. A korábbi évekhez hasonlóan a mostani szezonban is a főváros kiemelkedő zeneművészei egyedi hangszerelésű műsorainak lehettek szem- és fültanúi, amik a nyár legszebb pillanatait varázsolják a Budai Vár Csikós udvarába, a Várkert Bazárba és a Parlament lépcsői elé. Az ingyenes koncertek 17 órakor kezdődnek.

Fantasztikus labirintus // Bem Mozi

Jim Henson 1986-os zenés fantasyfilmje David Bowie és Jennifer Connelly főszreplésével a Bem Mozi vásznán.

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Berlin Hotel Collective // Dürer Kert fotelbár

A magyar underground hiphop legújabb képviselőiből álló Berlin Hotel Collective ad koncertet a Dürer fotelbárjában. A létszámával a szép emlékű Brockhamptont idéző csapat három éve alakult, azóta pedig kérlelhetetlenül tör feljebb és feljebb funkos, jazzes, improvizációra épülő, hangszeres hiphopjával.

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Csík Zenekar Feszt // Budapest Park

A hamisítatlan magyar népzene és a modern könnyűzene legszebb fúziója elevenedik meg a főváros legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínén. A Csík Zenekar Feszten a legendás együttes és különleges vendégei garantálják a felejthetetlen koncertélményt a csillagos ég alatt. Készüljetek egy nyárestére, melyet a Szabó Balázs Bandája, a Besh O Drom, a Szalonna és Bandája készít fel a Csík Zenekar nagykoncertjére. A generációkat összekötő, jól ismert dallamok után az igazi fesztiválhangulatot a Tarsoly Zenekar táncháza tetézi.

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