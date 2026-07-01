35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. július 1-5.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, fesztiválról, strandolásról, koncertről vagy moziról. 

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

VéNégy Fesztivál // Nagymaros (2026. július 1-4.)

A Dunakanyar festői környezetében megrendezett VéNégy Fesztivál évek óta egyedülálló találkozási pontja a zenének, színháznak és a kortárs művészeteknek. A programkínálat rendkívül sokszínű, a nagyszínpadokon a hazai kedvencek mellett nemzetközi produkciók is érkeznek, köztük a világszerte ismert francia Nouvelle Vague, amely különleges hangzásvilágával garantáltan emlékezetes koncertélményt ígér, de visszatér a holland Kraak & Smaak és a cseh fúvós banda, a Tygroo is.

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Világsztárokkal és látványos produkciókkal érkezik a Dunakanyar kedvenc fesztiválja
Világsztárokkal és látványos produkciókkal érkezik a Dunakanyar kedvenc fesztiválja

A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó idén július 1. és 4. között várja a látogatókat Nagymaroson.

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Újraszabva // Jane Haining rakpart (2026. július 3-ig)

A fenntartható divat és a kreatív újrahasznosítás jegyében kel életre a pesti alsó rakpart: a Repair Cafe és MOME ADM szervezésében megjavíthatjátok vagy átalakíthatjátok megunt, sérült ruhadarabjaitokat ahelyett, hogy kidobnátok őket. A workshopok után pénteken egy divatbemutató során mutathatjátok meg az elkészült ruháitokat és kiegészítőiteket.

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Szabadstrand az Árasztó-parton (2026. július 1-től)

A természetközeli csobbanás kedvelői idén újra élvezhetik Újbudán, az Árasztó-parton kialakított szabadstrandot. Az ingyenesen látogatható, vadregényes partszakasz a tervek szerint július 1-től várja a dunai fürdőzőket, a tavalyi állapotokhoz képest ráadásul több fejlesztés is történt, hiszen a helyszínen vezetékes vízzel ellátott mosdók és zuhanyzók is rendelkezésetekre állnak majd. A part szintén megújult, hiszen elhordták a balesetveszélyes köveket, valamint egy új lépcsőlejáró és strandbútorok is helyt kaptak. A folyószakaszon vízimentő figyel majd a biztonságotokra.

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hétvégi programok Budapest 2026 július
Fotó: Duna-fürdő Árasztó-part Facebook

Mélytengeri kalandok a Csopában (2026. július 1-től)

Július 1-től egészen a nyári szünet végéig várja a gyerekeket a Csodák Palotája mélytengeri kalandtere – ehhez azonban még fürdőruhára sem lesz szükségetek! Horgásszatok halakat, etessétek meg a cápát, mentsétek ki a bajba jutott játékúszókat, kutassatok kagylók és elsüllyedt kincsek után, majd építsetek saját korallzátonyt! Az állomások között óriás memóriajáték, különleges röntgenkártyák, földgömbasztalok és egy vagány fotópont is vár titeket. Itt mindenki a saját tempójában célozhat, kereshet, építhet és fedezheti fel az élményeket, így szuper közös program lehet egy családi naphoz vagy egy vidám tábori kiruccanáshoz.

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FIFA World Cup – élő vetítések a Fröccsteraszon (2026. július 19-ig)

Június 11. és július 19. között a focié a főszerep a Fröccsteraszon: élő meccsvetítések, hideg italok, street food falatok és igazi nyári teraszhangulat az óriáskerék mellett. Gyertek el a belváros szívébe, nézzétek ott a legfontosabb mérkőzéseket, és szurkoljatok együtt a teraszon! A vetítések ideje alatt különleges ajánlatokkal is készülnek, akár a kedvenc csapataitoknak drukkoltok, akár csak a meccshangulat miatt érkeztek.

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További szuper meccsnézős helyek Budapesten:

Szurkolás felsőfokon: 9 meccsnézős hely Budapesten, ahol követhetitek a 2026-os foci-vb-t
Szurkolás felsőfokon: 9 meccsnézős hely Budapesten, ahol követhetitek a 2026-os foci-vb-t

A foci-vb heteire Budapest számos vendéglátóhelye készül óriáskivetítőkkel, különleges ajánlatokkal és természetesen utánozhatatlan hangulattal.

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Valyo!Rakpart – V. hétvége – Tánc // Id. Antall József Rakpart (2026. július 4-5.)

A pesti alsó rakpart autómentes közösségi terén a mozgásé és az önfeledt ritmusoké lesz a főszerep július első hétvégéjén. A Duna hűsítő közelségében, a csillagos ég alatt mozdulhat együtt a város Skóciától, Amerikán át Brazíliáig ívelő muzsikákkal és mozdulatokkal. A szokásos sporteszköz-kölcsönzés, jóga és a tánc mellett a lenyűgöző panoráma és a pezsgő közösségi hangulat garantálja a felejthetetlen hétvégi kikapcsolódást.

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Szerdai programok a fővárosban (2026. július 1.)

Roundnet a Margitszigeten

Próbáljátok ki a pörgős roundnetet, vagyis spikeball-t a Margitszigeten, az Aktív Budapest szervezésében! Minden szerdán 19:00 és 20:30 között teljesen ingyenes szabadtéri edzéseken vehettek részt a Margitszigeti Atlétikai Centrumban, ahol kétfős csapatokban, egy kör alakú háló körül játszhattok. A cél, hogy a labdát úgy üssétek a hálóra, hogy az ellenfél ne tudja azt szabályosan visszajátszani. A részvétel regisztrációhoz kötött.

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Borszerda // Magyar Nemzeti Galéria

Különleges fények, lenyűgöző panoráma és a képzőművészet legszebb remekművei fonódnak össze a Budavári Palota patinás falai között júliusban szerdánként. A Magyar Nemzeti Galéria közkedvelt Borszerda eseménysorozatán exkluzív tárlatvezetések, inspiráló előadások és élő zenei koncertek várják a látogatókat az esti órákban. A kulturális feltöltődést finom borok kóstolása teszi teljessé, így a csillagos ég alatt, egy pohárral a kézben merülhettek el a hazai és nemzetközi művészet lenyűgöző világában.

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Kollár-Klemencz 60 – Kollár-Klemencz László szerzői estje // Kobuci

A szerző elvezet dalköltészete legismertebb szerzeményeinek rejtelmeibe, a Kistehén dalain keresztül a Zabolátlan Lovaimon át, a Kollár Klemencz Kamarazenekar mindennapjainkat kísérő, vigasztaló, sirató vagy épp átkaroló dallamain, dalszövegein keresztül.

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Pink Floyd: The Wall // Bem Mozi

Alan Parker 1982-ben bemutatott filmmusicalje, mely a Pink Floyd együttes The Wall című stúdióalbuma és Roger Waters forgatókönyve alapján készült.

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Budapesti programok csütörtökön (2026. július 2.)

Múzeumi hűsölő // Szépművészeti Múzeum

Tartalmas délelőtti programokkal várja a vakációzó általános iskolásokat a hűs Szépművészeti Múzeum. A nyári szünetben megrendezett alkalmak során a gyerekek és kísérőik interaktív, játékos formában fedezhetik fel a múzeum rejtett kincseit és történeteit a falak hűvösében. A kreatív feladatokkal színesített családi kaland tökéletes menedéket nyújt a kánikula elől, miközben észrevétlenül, élményekkel teli módon hozza közelebb a kultúrát a legfiatalabb generációhoz.

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Tér–Zene koncert a Kossuth téren

Minden alkalommal más és más stílusú dallamok töltik meg a nemzet főterét a nyári csütörtök délutánokon, ahol a minőségi kultúra mindenki számára szabadon elérhetővé válik. Az Országház előtt megrendezett Tér–Zene koncertsorozat a Kossuth téren ingyenes szabadtéri előadásokkal várja a zenerajongókat és a járókelőket. A lenyűgöző építészeti környezetben felcsendülő hangok tökéletes kulturális kikapcsolódást és igazi feltöltődést ígérnek a délutáni korzózás mellé.

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Ingyenes, szabadtéri koncertek pezsdítik fel a Kossuth teret 2026 nyarán
Ingyenes, szabadtéri koncertek pezsdítik fel a Kossuth teret 2026 nyarán

Budapest legszebb helyszínén 9 szabadtéri programmal kínál változatos zenei csemegét idén nyáron is a népszerű koncertsorozat.

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Zenés estek a Ferenc téren 

Július elejétől egészen augusztus 6-ig minden csütörtökön zenétől lesz hangos a IX. kerület szívében található Ferenc tér. Az ingyenesen látogatható rendezvénysorozat július 2-i alkalmán a  Folk on 45 zenél majd nektek. 

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Valami Swing Quartet a MITZI teraszán

Csütörtök esténként swing lengi be a MITZI teraszát, és jobbnál jobb koktélok, nyár ihlette fogások mellől szippanthatjátok be a Bartók Béla út hamisítatlan hangulatát. A Valami Swing Quartet 19 órás kezdettel alapozza meg az estét.

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Tóparti salsa // Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó

Karibi ritmusok és fülbemászó dallamok költöznek a főváros zöld oázisának szívébe júliusban. A Vajdahunyad vára mellett, közvetlenül a vízparton megrendezett eseményen a pezsgő salsa, bachata és kizomba dallamokra mozdulhat együtt a város a csillagos ég alatt. Akár profi táncosok vagytok, akár most ismerkedtek a lépésekkel, lenyűgöző háttérben és nyitott közösségben vehettek részt a salsa oktatáson, majd pedig a partin.

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hétvégi programok Budapesten 2026 július
Fotó: Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó Facebook

Újzenekar // Hunnia

A zenekar a nyolcvanas-kilencvenes évek dalközpontú, alternatív rockzenéjének hagyományait eleveníti fel, sajátosan egyedi tálalásban. Poétikus tánczene ez, ahol szó esik minden fontos dologról, ami életünkben adódhat: a pálpápatéri ingatlanhelyzettől a melatonin jótékony hatásán át a háttérhatalomig, Lucifertől az 5G műholdakig.

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Budapesti programok pénteken (2026. július 3.)

Kurátori tárlatvezetések – Attila // Magyar Nemzeti Múzeum

Különleges kulisszatitkokkal és szakértői meglátásokkal kel életre a történelem július 3-án a Nemzeti Múzeum Attila c. kiállításán. A szakmai vezetés során a látogatók első kézből, magától a kiállítás kurátorától ismerhetik meg a hun uralkodó legendáját, a korszak legfrissebb régészeti leleteit és a legújabb történelmi kutatások eredményeit. Az időszaki tárlat 1600 év Attila-képét és Attila mítoszait eleveníti meg, mintegy 400 műkincs prezentálásával, a hun kortól napjainkig.

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Bakáts Péntek // Ferencváros

A péntek esték sem fognak eseménytelenül telni Ferencvárosban, hiszen egész júliusban ingyenes koncertekkel telik meg a Bakáts tér. Június 3-án a Bartus Bence – Müller Tamás Handpan Project zenélk majd nektek.

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budapesti programok 2026 július
Fotó: Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei – FMK Facebook

Marczi Nyaraló: Zádor Trió // Marczibányi Téri Művelődési Központ

A Marczi Nyaraló rendezvénysorozat keretein belül újra élettel telik meg a II. kerület szeretett közösségi tere, a Marczibányi Téri Művelődési Központ. Az eseménynek köszönhetően június utolsó hétvégéjétől egészen a nyár végéig babaszínháztól, koncertektől, gyerekprogramoktól, kreatív workshopoktól és izgalmas történelmi előadásoktól lesz hangos a helyszín belső udvara, ahol a fák árnyékában hűsölve élvezhetitek az előadásokat. Július 3-án a Zádor Trió koncertje vár rátok itt.

Sokszínű családi programokkal tér vissza Buda legkedvesebb nyári rendezvénysorozata
Sokszínű családi programokkal tér vissza Buda legkedvesebb nyári rendezvénysorozata

A hétvégén kezdetét veszi a Marczi Nyaraló, ami fergeteges gyerekelőadásaival és színvonalas koncertjeivel hív titeket a II. kerületbe.

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Romano Világzenei és Táncművészeti Fesztivál // Zene Háza

A lüktető ritmusok, a lenyűgöző virtuozitás és hamisítatlan kulturális sokszínűség költözik a főváros szívébe a Romano Világzenei és Táncművészeti Fesztivál eslő napján, július 3-án. Az eseménysorozat nyitányán hazai és nemzetközi roma előadók, valamint tánccsoportok lépnek színpadra, hogy a tradicionális gyökereket modern világzenei elemekkel ötvözve varázsolják el a közönséget.

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Lavórban – próza három hangra // Füles

Az előadás szövege Eörsi István Történetek egy hideg faházban című írása alapján készült. Elhangoznak részletek József Attilától, Charles Baudelairetől és Győrffy Ákostól.

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VBH nyár: FRENK akusztik duó // Virág Benedek Ház

Frenk a hazai könnyűzenei élet egyik legszínesebb, legsokszínűbb előadója. Zenéjében ötvöződnek a rock, a pop, a funk, a sanzon, a klasszikus és a jazz elemei. Dalai egyszerre férfiasak és nőiesek, vadak és melankolikusak, a sanzonok líraisága pedig jól megfér bennük a populárisabb hangvétellel. Saját utánozhatatlan stílust teremtett a különböző zenei irányzatok vegyítésével. A koncertre Vastag Gáborral duóban érkeznek, akinek gitárjátéka izgalmasan színezi tovább ezt a zenei világot.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. július 4.)

XI. Budapest SUP Fesztivál

Immár tizenegyedszer vár benneteket Budapest és Magyarország legnagyobb közösségi SUP eseménye: a Budapest SUP Fesztivál. A résztvevők a hagyományoknak megfelelően a Római-partról indulnak, majd a Duna fővárosi szakaszán végigevezve érkeznek meg a Kopaszi-gáthoz. Azok számára, akik nem rendelkeznek saját felszereléssel, a szervezők a helyszínen biztosítanak SUP-deszkát és a szükséges kiegészítőket.

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budapesti programok 2026 július
Fotó: Budapest SUP Fesztivál

Szabadtéri edzések Zuglóban // Mogyoródi úti sportpálya

Idén is folytatódnak az ingyenes közösségi edzések Zuglóban. Az augusztus 8-ig tartó programsorozat keretében szombatonként 9 órától várják a sportolni vágyókat a Mogyoródi úti sportpályán. A változatos, dinamikus edzések gyakorlatai úgy vannak felépítve, hogy edzettségi szinttől függetlenül bárkinek legyen lehetősége bekapcsolódni a közös munkába. Nektek csak a kényelmes edzőruhát és a jógamatracot kell magatokkal hoznotok, hogy energiával telien indíthassátok a hétvégéteket.

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Teleki Zsibi! – nyári kincsvadászat a Teleki téri Piacon

A Teleki téri piac ismét bolhapiaccá és vásárrá alakul: a nyüzsgő standok között böngészve retro ritkaságokra, egyedi vintage kincsekre, könyvekre és kézműves portékákra bukkanhatnak a rutinos gyűjtők és a kíváncsi nézelődők. A barátságos hangulatú esemény tökéletes hétvégi programot ígér, ha szeretnétek fenntartható módon vásárolni, miközben magatokba szívjátok a helyi piac semmivel sem összehasonlítható, pezsgő hangulatát.

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Egy új hely felderítése is szuper hétvégi program lehet:

Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit ki kell próbálnod júliusban
Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit ki kell próbálnod júliusban

Lássuk, hol található az a nyolc újonnan nyílt hely Budapesten, amelyet garantáltan megéri felfedezni idén júliusban.

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Anna Karenina – musicalbemutató // Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb magyar musicalje látványos, dupla szabadtéri előadásban érkezik a Margitszigetre július 3-án és 4-én. Kocsák Tibor lélegzetelállító zenéje, határtalan érzelmekkel, egy örök klasszikus, Lev Tolsztoj művéből íródott. Az Anna Karenina musical megeleveníti a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi történetét két szereposztásban, olyan kiváló énekesekkel a főszerepben, mint Széles Flóra / Mózes Anita, Miller Zoltán / Nagy Balázs, Kocsis Dénes / Vaszkó Bence, Nemes Tibor / Hajdu Tibor, Nagy Alma Virág / Buvári Lilla. Egy lebilincselő musical, mely elviszi a nézőket a 19. századba, ahol bepillantást nyernek az orosz nemesség világának csillogásába. Közreműködik a Győri Nemzeti Színház társulata.

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Transz Kalahári // Tütü Tangó kert

Örmény, arab, indiai, afgán, szefard, török, üzbég és moldvai népzenék sok improvizációval.

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Saya Noé // Pontoon

Saya Noé hangulatos alternatív pop-noir hangzásáról ismert, amely sajátos, kórus hatású énekharmóniákat kever erős, sötét basszusokkal. Zenéjében megjelenik az electronica, downtempo, uk garage és a house műfaji jellegzetességek is.

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Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. július 5.)

Bëlga „aranyos kisgyermek koncert” // Kobuci

A Bëlga most kivételesen nem a felnőtteknek játszik.

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Huszár rézfúvósok reneszánsz, barokk műsora // Várkert Bazár

Idén nyáron újra több mint tíz nagyszerű koncerttel ajándékoz meg titeket a Zenélő Budapest eseménysorozat. A korábbi évekhez hasonlóan a mostani szezonban is a főváros kiemelkedő zeneművészei egyedi hangszerelésű műsorainak lehettek szem- és fültanúi, amik a nyár legszebb pillanatait varázsolják a Budai Vár Csikós udvarába, a Várkert Bazárba és a Parlament lépcsői elé. Az ingyenes koncertek 17 órakor kezdődnek.

Ingyenes, szabadtéri koncertekkel telnek meg Budapest legszebb történelmi helyszínei idén nyáron
Ingyenes, szabadtéri koncertekkel telnek meg Budapest legszebb történelmi helyszínei idén nyáron

A fővárosi nyár kihagyhatatlan zenei eseménye idén is három gyönyörű helyszínen vár titeket ingyenes, szabadtéri koncertjeivel.

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Fantasztikus labirintus // Bem Mozi

Jim Henson 1986-os zenés fantasyfilmje David Bowie és Jennifer Connelly főszreplésével a Bem Mozi vásznán.

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Berlin Hotel Collective // Dürer Kert fotelbár

A magyar underground hiphop legújabb képviselőiből álló Berlin Hotel Collective ad koncertet a Dürer fotelbárjában. A létszámával a szép emlékű Brockhamptont idéző csapat három éve alakult, azóta pedig kérlelhetetlenül tör feljebb és feljebb funkos, jazzes, improvizációra épülő, hangszeres hiphopjával.

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Csík Zenekar Feszt // Budapest Park

A hamisítatlan magyar népzene és a modern könnyűzene legszebb fúziója elevenedik meg a főváros legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínén. A Csík Zenekar Feszten a legendás együttes és különleges vendégei garantálják a felejthetetlen koncertélményt a csillagos ég alatt. Készüljetek egy nyárestére, melyet a Szabó Balázs Bandája, a Besh O Drom, a Szalonna és Bandája készít fel a Csík Zenekar nagykoncertjére. A generációkat összekötő, jól ismert dallamok után az igazi fesztiválhangulatot a Tarsoly Zenekar táncháza tetézi.

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